МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши из-за акции в Варшаве

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что 9 и 10 августа в центре Варшавы и в Варшавском университете планируется проведение акции, направленной на нанесение ущерба интересам Белоруссии. Организаторами данного мероприятия, по информации белорусского МИД являются представители белорусской эмиграции, активно поддерживаемые польскими властями и известные своей деструктивной позицией, передает ТАСС.

В МИД Белоруссии отметили, что подобные действия не способствуют восстановлению нормального диалога между странами и наносят прямой вред белорусско-польским отношениям. Ведомство выразило позицию, что враждебные акции лишь усугубляют разногласия между Минском и Варшавой.

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