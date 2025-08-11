Tекст: Алексей Дегтярев

Планируется значительно увеличить выпуск редкоземельных металлов (РЗМ) в рамках федерального проекта к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

Согласно этим расчетам, нужно довести производство крупнотоннажных редких металлов, таких как литий, вольфрам и молибден, до более чем 50 тыс. тонн, а малотоннажных металлов, включая тантал и бериллий, – до 80 тонн в год.

Главной целью является достижение сырьевой самодостаточности и снижение импортозависимости, а также рост реализации продукции с 29 до 100 млрд рублей. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее отмечал, что производство этих стратегических металлов в стране увеличится в семь раз к 2030 году.

Эксперты напомнили, что РЗМ применяются в смартфонах, ноутбуках, электромобилях и ядерном топливе, занимая от 1% всех используемых в гаджетах металлов и достигая 1 килограмма в электромобиле.

Для лидерства России в мировой отрасли необходимо создать прозрачную цепочку создания стоимости, привлечь инвестиции и поддержать локализацию производства конечной продукции.

Минпромторг уточнил, что для отрасли уже действуют налоговые льготы, включая пониженный НДПИ для новых проектов и налоговые вычеты для резидентов Арктики.

По сведениям Минприроды, в 2024 году инвестиции в геологоразведку РЗМ составили 49,6 млн рублей, в 2025 году ожидается четырехкратный рост вложений.

Ранее американские СМИ призывали прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных минералов.