Лукашенко заявил об опасениях из-за агрессии Польши и стран Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил тревогу по поводу возрастающего давления со стороны Польши и стран Балтии на страну, подчеркнув значимость работы КГБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой Польши и Балтии в отношении республики, передает ТАСС.
Он отметил, что давление осуществляется по всем направлениям, а больше всего его ощущают специальные службы. «Но больше всего – с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи: Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы, я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока», – заявил Лукашенко.
Как сообщает БелТА, глава государства проводит совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности. Он подчеркнул, что мероприятие связано не только с внутренней ситуацией, но и с внешними вызовами. Ранее председатель КГБ Иван Тертель предлагал усовершенствовать работу ведомства. Основной доклад на совещании представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
В обсуждении приняли участие председатель КГБ, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик. Лукашенко выразил надежду на объективное обсуждение и выработку соответствующих решений.
