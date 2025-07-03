Эндокринолог Чуракина назвала топ-5 растительных масел для здоровья

Tекст: Ирма Каплан

По словам врача-эндокринолога и врача-диетолога медицинской компании СберЗдоровье Елены Чуракиной, еще одним хранилищем полезных веществ являются масла с наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот.

«Среди них – оливковое масло, особенно первого холодного отжима, и подсолнечное высокоолеиновое. Льняное масло содержит большое количество омега-3 жирных кислот, особенно альфа-линоленовой кислоты. Она необходима для работы нервной системы», – рассказала она «Газетe.Ru».

Льняное масло богато омега-3, а рапсовое отличается сбалансированным составом жирных кислот. Масло авокадо содержит олеиновую кислоту, способствующую регуляции холестерина. Кислоты бесценны для организма, так как не синтезируются самостоятельно.

«Способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, уменьшая риск развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Также полиненасыщенные жирные кислоты поддерживают здоровье кожи и волос, а омега-3 обладают антиоксидантными свойствами», – пояснила эксперт.

Для здоровья врач рекомендует употреблять 1-2 столовые ложки или 15-30 мл растительного масла в день. И помнить, что масла содержатся в орехах, семенах, авокадо и рыбе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, охлаждение и повторный разогрев макарон, риса и картофеля способствуют образованию резистентного крахмала, который поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает чувство голода.

