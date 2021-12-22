Агроном: Елка не будет сыпаться, если ее обработать кипятком

Если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

Глава Рослесинфорга Павел Чащин рассказал, что ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. В качестве причины понижения спроса среди россиян, он назвал сложность утилизации. Кроме того, люди не всегда знают, как ухаживать за «живой» елкой дома, боятся осыпания иголок и поэтому отказываются от покупки.

«Натуральная елка – это относительно хлопотно. Но если человек все-таки решился на «живую» ароматную елку, то перед ним стоит выбор, какую именно купить. Наша подмосковная елка – ель обыкновенная – преобладает на рынке, ее всегда можно найти, а также она ароматная. Но ее минус в том, что она самая осыпаемая, не любит долго стоять», – говорит Викулов.

Поэтому для того, чтобы она простояла дома как можно дольше, агроном рекомендует покупать ее не заранее, а непосредственно за несколько дней до Нового года. Также он не рекомендует покупать хвойные деревья в торговых центрах, за исключением случаев, когда человек не видит, что ее елку только что привезли. В больших магазинах елки могут долго находиться в теплом помещении, а поэтому быстро высыхают и начинают осыпаться.

«Кроме того, есть маленький секрет. Практически все деревья имеют период естественного покоя. И чтобы как-то побудить дерево к сокодвижению и меньшей осыпаемости, можно поставить елку в какую-то емкость и залить низ ствола кипятком. Это вызовет обильное смолотечение, особенно в месте среза. Елка в итоге какое-то время будет поглощать влагу, хоть и в небольшом количестве. Далее ее можно просто периодически поливать, но уже просто теплой водой», – делится специалист.

Разместить хвойное лучше подальше от батареи, чтобы она не сохла, продолжает собеседник. Хорошее место – там, где есть небольшой сквозняк и прохлада, например, у окна. Так будут созданы более-менее оптимальные условия для ее существования.

«Другой вариант, который несколько дороже – различные виды пихт. В основном на рынках пихты Нордманна (пихта кавказская), но встречаются и другие виды. У нее очень красивая хвоя, густая, немного напоминающая искусственную. Она практически не осыпается, но аромат у нее, конечно, не как у нашей ели», – рассказывает Викулов.

Также существует промежуточный по осыпаемости хвои вариант – голубая колючая ель, говорит агроном. Она также достаточно хорошо стоит, даже если подсохнет. Сыпаться начинает только тогда, когда с нее снимают елочные игрушки. Эксперт также рекомендует после покупки залить ее ствол кипятком, что позволит простоять ей достаточно свежей около 2–3 недель.

Ранее профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал россиянам перед установкой дома живой ели хорошо ее промыть, поскольку эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию. Кроме того, на дереве могут жить насекомые.