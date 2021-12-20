Токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома

Эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию, также на дереве могут жить насекомые, которые трудно вывести, заявил профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Елка – достаточно пахучее растение. Она выделяет и хорошее, и плохое. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно – от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки. Вообще хвоя считается гипоаллергенной, однако долго вдыхать эфирные масла от елки просто нельзя. Можно получить даже тяжелую аллергию, бронхиальную астму и так далее. Поэтому когда елку поставили, нужно быть настороже. Яркий пример – аллергия на кошачью шерсть запросто может развиться спустя много лет жизни с домашним животным», – цитирует Кутушова «Доктор Питер».

Также что елки на продажу к Новому году выращивают с использованием химикатов.

«Такие химикаты могут быть аллергенны и опасны, также на елке могут жить разные насекомые, их люди вместе с деревом приносят их домой. Потом проблемой станет также вывести этих насекомых. Сразу после прихода домой нужно обязательно помыть елку – чтобы хоть немного смыть пыль и все лишнее, что было принесено вместе с ней домой», – отметил эксперт.

Токсиколог предупредил родителей быть особенно внимательными к детям, если дома стоит живая елка. Конечно, дети очень любят елки, но не стоит держать хвойные деревья в доме очень долго ради всеобщего семейного здоровья.

Что касается искусственных елок, эксперт отметил, что они также могут быть аллергенными.

«Это происходит в том случае, если при их изготовлении использованы некачественные материалы, поэтому не стоит покупать дешевые елки.

Также синтетические елки могут вызывать аллергию из-за того, что «собирают» пыль и плесень, пока хранятся в коробках и чемоданах в кладовках и шкафах. Никакое мытье таким елкам уже не поможет.

Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд и першение в носу, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном.

Подобные неприятности со здоровьем могут наблюдаться в том числе и из-за других «атрибутов» новогодних праздников – свечей с запахом и ароматного глинтвейна со специями (особенно, если они куплены в магазине в специальном наборе для приготовления горячего напитка).

Ранее сообщалось, что в России резко снизился спрос на живые ели.