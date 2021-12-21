Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России

«В списке «озабоченностей» США, скорее всего, будет присутствовать все, за что Россию осуждали в последние годы: от Абхазии и Южной Осетии до Украины и Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.

«Решение США подготовить свой список «озабоченностей», конечно, можно рассматривать как первый намек на ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Но здесь надо понимать, что такого рода ответ – это попытка замотать всю эту историю в бесконечной переписке», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Совершенно ясно, что американцы выставят список совершенно неприемлемых для России требований, которые будут противоположны всему, о чем говорит Москва. Так что это основной смысл и месседж происходящего», – уверен собеседник.

Вместе с тем эксперт призвал «не впадать в уныние от кажущейся безнадежности ситуации». «Сам факт начала дискуссии для дипломатии – а мы же хотим, чтобы отношения России и США развивались дипломатическим, а не военным путем – уже некий позитив даже при условии, что позиции сторон не совпадают», – полагает Бордачев.

Согласно прогнозу политолога, в списке «озабоченностей» США будет фигурировать все, за что Россию осуждали в последние годы. «Скорее всего, там будет и Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс, и Крым, и Белоруссия. Также Москве может быть предъявлено якобы нарушение каких-либо международных соглашений, то есть буквально все», – заключил собеседник.

В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил , что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он.

При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.

Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.

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