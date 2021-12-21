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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
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Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
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«В списке «озабоченностей» США, скорее всего, будет присутствовать все, за что Россию осуждали в последние годы: от Абхазии и Южной Осетии до Украины и Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Решение США подготовить свой список «озабоченностей», конечно, можно рассматривать как первый намек на ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Но здесь надо понимать, что такого рода ответ – это попытка замотать всю эту историю в бесконечной переписке», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Совершенно ясно, что американцы выставят список совершенно неприемлемых для России требований, которые будут противоположны всему, о чем говорит Москва. Так что это основной смысл и месседж происходящего», – уверен собеседник.
Вместе с тем эксперт призвал «не впадать в уныние от кажущейся безнадежности ситуации». «Сам факт начала дискуссии для дипломатии – а мы же хотим, чтобы отношения России и США развивались дипломатическим, а не военным путем – уже некий позитив даже при условии, что позиции сторон не совпадают», – полагает Бордачев.
Согласно прогнозу политолога, в списке «озабоченностей» США будет фигурировать все, за что Россию осуждали в последние годы. «Скорее всего, там будет и Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс, и Крым, и Белоруссия. Также Москве может быть предъявлено якобы нарушение каких-либо международных соглашений, то есть буквально все», – заключил собеседник.
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В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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В МИДе вспомнили «должок» Вашингтона перед Москвой
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Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» России на Украину.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО
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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России
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Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.
По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.
«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности
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Делегация России для переговоров по гарантиям безопасности сформирована, Москва готова приступить к диалогу максимально быстро, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы открыты к диалогу и переговорному процессу и готовы это делать максимально быстро. Это очень серьезно. Наша делегация сформирована», – рассказал он ТАСС.
Он также подчеркнул, что предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США документы, закрепляющие гарантии безопасности России, не являются ультиматумом, это приглашение к серьезному разговору.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Эксперт: Россия ответит НАТО размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии
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«Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения, и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее на Смоленской площади предупредили Запад о «военном ответе» в случае отказа от диалога по безопасности.
«Россия поставила условие: юридически оформленный внеблоковый статус Украины и официальный отказ Киеву на саммите Североатлантического альянса. Это «красная линия». То есть Москва объявила о переговорах, обозначила переговорную позицию и ждет ответной реакции. Если в ответ последует демагогия, если реакция альянса опять будет походить на балаган – мы приведем в действие систему мер военного характера», – предположил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Например, Россия может выдвинуть на территорию Белоруссии тактическое ядерное оружие и его носители в рамках двусторонних союзных обязательств, допустил Коротченко. «Как вариант – дислоцировать в Белоруссии ракетную бригаду с оперативно-тактическими комплексами «Искандер», оснащенными ядерными зарядами. Эти-то ракеты и будут наведены на объекты на территории стран НАТО, представляющие для нас угрозу», – сказал аналитик.
Кроме того, если в Москве увидят, как на территории Украины обустраивается инфраструктура НАТО, то Россия может создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР, добавил Коротченко. «При этом статус самопровозглашенных республик не имеет никакого значения. Неважно, признает их Москва или нет. Принципиально только то, что там проживают граждане РФ», – резюмировал эксперт.
Как заявил в понедельник глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, если НАТО постоянно будет наступать на «больные точки» России и отказываться от диалога, то Москва может дать альянсу военный ответ. «Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия», – приводит его слова РИА «Новости».
В субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия – при угрозе со стороны НАТО.
В понедельник президент соседней Украины Владимир Зеленский расценил подобные сообщения как «информационную атаку с целью запугивания», пишет RT. А литовский президент Гитанас Науседа призвал разметить войска НАТО на Украине и разработать план действий против России. Он добавил, что интеграция России и Белоруссии также нарушает баланс в регионе, и ЕС не должен закрывать на это глаза.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Евросоюз испугался прямых переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности.
Президент Литвы призвал НАТО разместить войска на Украине
НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала – это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С», – цитирует РИА «Новости» Науседу.
По его мнению, интеграция России и Белоруссии также нарушает баланс в регионе и ЕС не должен закрывать на это глаза.
До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что власти Литвы готовы передать Украине летальное оружие, потому что Россия уже «собрала у границ десятки тысяч военных».
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7%, превысили 1700 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1710 долларов. Максимальные темпы роста цены демонстрировали в начале торгов: максимум достигал почти 1740 долларов. Однако затем темпы снизились, фьючерсы торговались в диапазоне 1600-1700 долларов, в среднем росли примерно на 3-4%. К закрытию сессии цены вновь начали расти, поседений фьючерс торговался по 1723,4 доллара, что на 7,7% выше расчетной цены пятницы (примерно 1600 долларов).
Стоимость растет на фоне снижения Газпромом бронирования мощностей газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу – 5,2 млн, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре Газпром бронировал 31,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».
20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка») также остались невыкупленными.
Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, сейчас же, аналогичный показатель вырос на треть и чуть превысил 1285 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1185 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и EEX (на спот) закрепились на уровне выше 1400 долларов за тыс. кубометров.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу опускалась ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, показывая минус 11% к закрытию предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE.
Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину
Рекомендация Госдепартамента гражданам США воздержаться от поездок на Украину была сделана с целью «предоставить дополнительные сведения» к уже имеющимся тезисам, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», – цитирует РИА «Новости» Псаки.
Официальный представитель администрации президента США подчеркнула, что «обновленная рекомендация – это свидетельство «прозрачности» и «попытка дать уже имеющуюся информацию напрямую».
Однако на вопрос представителей СМИ, появилась ли у Вашингтона новые свидетельства об эскалации ситуации на границе с Украиной, она не ответила.
Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».
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В Кремле увидели «позитивный фактор» в реакции Запада на предложения России по гарантиям безопасности
России пока не ответили по поводу системы гарантий, но желание вести обсуждение по этому поводу – уже позитивно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока рано еще оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение. Это, наверное, позитивный фактор», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Как заявлял ранее замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Кремль предупредил об ответных шагах в случае размещения оружия на границе с Россией
Размещение различного вооружения у российских границ потребует принять шаги для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
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«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
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Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Американцам рекомендовали не ездить на Украину из-за «угрозы от России»
Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».
«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам <...> пересмотреть решение о поездке [на Украину] в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», – следует из материала пресс-службы внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что в Крыму и Донбассе, которые по мнению американских властей являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».
«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», – говорится в документе.
По мнению представителей Госдепа, американцы, которые все же решили поехать на Украину, должны иметь в виду, что военные действия серьезно повлияют на способность посольства США оказывать помощь гражданам при выезде из страны.
В заявлении также указано, что Белый дом «ограничивает поездки госслужащих в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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В ЕС одобрили еще одну американскую вакцину от коронавируса
Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил американскую противокоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax, она может стать пятой принятой в ЕС.
Решение регулятора должна утвердить Еврокомиссия, после этого вакцину смогут применять в странах ЕС, передает РИА «Новости».
До этого в ЕС одобрили четыре вакцины от COVID-19 – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в EMA указывали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
Сейчас еще четыре вакцины проходят процедуру экспертизы для получения доступа к европейскому рынку: российская «Спутник V», китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva.
Немецкий производитель CureVac отозвал заявку из ЕМА на экспертизу своей вакцины против коронавирусной инфекции.
В МИД назвали положения о гарантиях безопасности превентивной мерой
Предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США положения о гарантиях безопасности являются превентивной мерой, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Наша реакция – это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае определенного развития или сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги», – сказал Руденко на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
По его словам, в этом случае речь идет не о страхе, а о призыве России к партнерам с просьбой остановиться. Это же касается и Украины, если она планирует предпринять какие-либо шаги, которые будут представлять угрозу безопасности России.
Позже замминистра МИД Сергей Рябков выразил надежду, что Вашингтон усвоил необходимость «срочного» ответа на предложения о гарантиях по безопасности. Он подчеркнул, что пока нет понимания, в каком формате будет дан ответ.
Также Рябков подчеркнул, что Москва отвергает спекуляции, что своими предложениями по гарантиям безопасности она повышает ставки.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Гаврилов указал на необходимость быстрого ответа НАТО на предложения Москвы
НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, там понимают, что Москва не блефует, заявил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов заявил в эфире «Соловьев Live» на YouTube, что, на его взгляд, «они (на Западе) не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему».
«Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», – подчеркнул он.
Глава делегации отметил при этом, что российская сторона не устанавливала конкретных сроков для ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.
Решение о том, как отвечать НАТО в случае отказа альянса от предложений Москвы, будет приниматься руководством страны на основе анализа действий Запада. При этом, по словам Гаврилова, ответ России будет «военно-технический, если не остается других аргументов».
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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