В России за сутки выявили 25,9 тыс. случаев коронавируса

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21 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

«Инфляция и «омикрон» России гарантированы Владимир Трефилов/РИА Новости
Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики в новом году. Два из них эксперты оценивают как наиболее вероятные, третий – довольно непредсказуемый и опасный риск, а вот четвертый угрожает больше Европе, чем России, по крайней мере, в 2022 году. Что же именно может помешать российской экономике оставаться на коне второй год подряд? Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
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Суррогатное материнство – это сделка по покупке ребенка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги. Подробности...
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Как начальник ГРУ защитил армию в 90-е

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
«Начальник Генштаба неожиданно предлагает, чтобы Россия на все времена в одностороннем порядке отказалась от тяжелых бомбардировщиков как от класса вооружения. В том числе – от Ту-160, Ту-95-МС». Подробности...
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Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев

Ухудшение отношений России и Германии

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
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    развал СССР


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    на ваш взгляд


    Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?

    В России за сутки выявили 25,9 тыс. случаев коронавируса

    		    21 декабря 2021, 11:58
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 25 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».

    На ваш взгляд

     
    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?



    Обсуждение:  44 комментария

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2075, Москве – 1906, Московской области – 1811.

    Всего в стране выявлено 10 267 719 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.

    Накануне в России выявили 27 022 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1115.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
    		    20 декабря 2021, 20:55
    Фото: Hendrik Schmidt/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

    «Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

    COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

    «Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый. 

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    Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
    		    21 декабря 2021, 00:30
    Фото: mago-images.de/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.

    «Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.  

    «Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44.  «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.

    С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.

    Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.

    SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».

    «Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.

    Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».

    «У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.

    Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий. 

    Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».

    В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.

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    Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
    		    21 декабря 2021, 07:45
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.

    «У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.

    Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.

    «Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.

    Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».

    Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

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    Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

    20 декабря 2021, 21:27

    Текст: Валентина Григоренко

    Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

    «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.

    В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.

    Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.

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    Гинцбург усомнился в рукотворном происхождении «омикрона»
    		    20 декабря 2021, 18:14
    Фото: Ted S. Warren/АР/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Новый штамм коронавируса «омикрон» не мог быть искусственно выведен человеком, так как в Южной Африке, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

    Он напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм «омикрон», проживает большое число людей с иммунодефицитом. Из-за этой особенности COVID-19 мутирует в их организме.

    «С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто. На этом фоне, когда вирус в одном организме долго-долго существует, то он накапливает бесконечное количество мутаций», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.

    Кроме того, вирусолог предположил, что коронавирус мог от человека передаться диким животным, и, мутировав, вновь «перепрыгнуть» на .

    «И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причем там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость в силу того, что у животных рецепторы другие для прикрепления вируса и прочее», – отметил Гинцбург.

    По его словам, «когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальным для человеческой популяции последствиям».

    «Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», – подчеркнул эксперт.

    Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков не исключил рукотворного происхождения нового штамма коронавируса «омикрон».

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    Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
    		    21 декабря 2021, 11:39
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

    «Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

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    Глава ВОЗ заявил о доказательствах инфицирования «омикроном» привитых

    20 декабря 2021, 19:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Существуют подтверждения версии о том, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов и инфицирует привитых, а также выздоровевших, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», – цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».

    Он добавил, что число смертей от коронавируса в 2021 году превысило 3,3 млн человек. Это больше, чем число умерших от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

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    В ЕС одобрили еще одну американскую вакцину от коронавируса

    20 декабря 2021, 17:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил американскую противокоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax, она может стать пятой принятой в ЕС.

    Решение регулятора должна утвердить Еврокомиссия, после этого вакцину смогут применять в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    До этого в ЕС одобрили четыре вакцины от COVID-19 – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

    Ранее в EMA указывали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.

    Сейчас еще четыре вакцины проходят процедуру экспертизы для получения доступа к европейскому рынку: российская «Спутник V», китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva.

    Немецкий производитель CureVac отозвал заявку из ЕМА на экспертизу своей вакцины против коронавирусной инфекции.

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    У тесно контактировавшего с Байденом сотрудника Белого дома обнаружили COVID

    21 декабря 2021, 04:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Сотрудник администрации президента США, который тесно контактировал с главой государства Джо Байденом на борту президентского самолета в прошлую пятницу, 17 декабря, заболел коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «В понедельник утром сотрудник среднего ранга <…> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один», – передает ее слова ТАСС.

    Псаки заявила, что Байден в последние дни дважды сдавал тест на COVID-19 – в воскресенье и в понедельник утром, когда стало известно о болезни сотрудника. Оба теста были отрицательными.

    Пресс-секретарь пояснила, поскольку президент США полностью вакцинирован, он не станет уходить на карантин и «будет придерживаться своего обычного графика».

    Ранее Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.

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    ВОЗ уточнила сроки инспекции производства «Спутника V» в России

    20 декабря 2021, 20:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    ВОЗ сможет провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года, заявил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.

    «По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве «Спутник V» в феврале», – цитирует Гаспара РИА «Новости».

    Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет должен быть отправлен к концу января 2022 года.

    До этого в ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов в Россию для оценки «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 года.

    Ранее в европейском регуляторе указывали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.

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    В США сообщили о первой смерти от омикрон-штамма коронавируса

    21 декабря 2021, 03:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США, сообщил телеканал ABC.

    По данным СМИ, скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас. Сообщается, что он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

    Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

    Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.

    Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.

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    «Омикрон» стал самым распространенным штаммом в США

    21 декабря 2021, 02:53

    Текст: Евгения Шестак

    Почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

    По информации регулятора, у 73,2% новых заразившихся за прошедшую неделю был выявлен штамм «омикрон», хотя неделей ранее его выявили только у 12% инфицированных. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%, передает ТАСС.

    Отмечается, что на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.

    Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда. 

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    В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID

    20 декабря 2021, 21:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

    «Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», – сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «есть плато, но дальше (уровень заболеваемости) очень высокий, близкий к 30 тыс. случаев в день».

    С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,7 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222. 

    Ранее Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

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    В Совфеде исключили введение штрафов за отказ от вакцинации

    20 декабря 2021, 14:51

    Текст: Вера Басилая

    Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», – цитирует РИА «Новости» Клишаса.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса.

    Между тем за минувшие сутки в России выявили 27 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания.

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    В томском онкодиспансере появилось уникальное оборудование для лечения рака
    		    20 декабря 2021, 19:56
    Фото: zdrav.tomsk.ru

    Томский областной онкологический диспансер получил уникальное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение», благодаря которому сможет быстро и безопасно лечить опухоли размером от 2 мм, сообщил главврач медучреждения Максим Грищенко.

    «Линейный ускоритель сегодня является безальтернативным по скорости и точности лечения, это единственный аппарат подобного класса в Томской области. Основное преимущество этого аппарата заключается в том, что он позволяет воздействовать на опухоли самых малых размеров, начиная уже с 2 мм - либо это опухолевый очаг, либо метастатический очаг. Мы воздействуем целенаправленно на этот небольшой очаг, не повреждая соседние ткани. Безопасность – его главное преимущество», – приводит ТАСС слова Грищенко.

    По его словам, ускоритель позволит сократить число сеансов лучевой терапии со 120 до 60, а также практически вдвое увеличить терапевтические возможности радиологического корпуса Томского областного онкологического диспансера, сократить время на ожидание терапии и снизить нагрузку на врачей, работающих в две смены, чтобы помочь пациентам.

    Глава департамента здравоохранения Сергей Дмитриев пояснил, что ускоритель был приобретен за 270 млн рублей по национальному проекту «Здравоохранение». Ежегодно около 1 тыс. пациентов из Томска, области и других регионов получают лечение в радиологическом корпусе Томского областного онкологического диспансера. В 2019 году лучевую терапию прошли 917 пациентов, в 2020 – 759, в текущем году – 1 114 пациентов.

    Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач в Томской области. По данным областной администрации, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионе к 2024 году планируется сократить смертность от новообразований с 218,1 случая на 100 тысяч человек до 205 случаев. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2% до 63%.

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