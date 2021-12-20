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Росатомфлот взял под проводку караван грузовых судов
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В субботу, 18 декабря, у западной кромки льдов Карского моря атомный ледокол «Арктика» взял под проводку караван из трех судов, на которых находится груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в Чукотском автономном округе, сообщили в пресс-службе Росатомфлота.
Речь идет о трех судах: «Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин» и дизельном ледоколе «Капитан Драницын». Планируется, что переход до порта Певек займет до 20 суток.
«Взаимодействие между всеми участниками процесса – заказчиками по проектам в Карском море, Минвостокразвития и «Атомфлотом» позволило достигнуть необходимых договоренностей и выделить ледокол, чтобы завершить жизненно необходимую доставку грузов в порт Певек, – отметил гендиректор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.
Проводка данного каравана станет для головного универсального атомного ледокола «Арктика» первой. Результаты рейса позже предстоит изучить специалистам предприятия, они будут использоваться в качестве рекомендаций, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
При госкорпорации «Росатом» продолжает работать оперштаб реагирования на сложную для судоходства ледовую обстановку. Руководит им заместитель гендиректора дирекции СМП Вячеслава Рукши.
На совещании в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики были определены приоритетные для отправки грузы, а также проработана схема перехода в порт Певек.
Сейчас прорабатывается возможность второго рейса, реализация которого связана с вводом в эксплуатацию атомного ледокола «Сибирь».
Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.
«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.
По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
В США сенаторы разругались из-за «Северного потока – 2»
Американские сенаторы поругались в Twitter из-за голосования по вопросу санкций против газопровода «Северный поток – 2».
«Это. Не. Демократия», – возмутился в своем аккаунте конгрессмен Эрик Сволвелл в ответ на намерение республиканца Теда Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе, передает РИА «Новости».
«Тед Круз в меньшинстве. <...> Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» – написал Сволвелл.
В ответ на это Круз перешел на неформальный тон.
«Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», – написал он.
Ранее американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Появилось видео сценки в детсаду Казахстана с расстрелом студента Советской армией
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В детском саду города Семей в Казахстане поставили сценку, изображающую казнь Советской армией митингующего студента 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате.
Видео опубликовал телеканал «360». На кадрах дети в советской форме с автоматами ведут на расстрел казахского студента. Предположительно, это отсылка к Кайрату Рыскулбекову, которому в 2002 году в Семее установили памятник.
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Студенту, которого в 1996 году Нурсултан Назарбаев наградил званием Народного Героя, расстрел заменили 25 годами тюрьмы. Он умер в мае 1988 года в семипалатинской тюрьме.
Отмечается, что выступления казахской молодежи в 1986 году были направлены против назначения Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, на который претендовал занимавший тогда пост председателя Совета министров КазССР Нурсултан Назарбаев.
Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника республики – Дня независимости.
Киеву предрекли поражение в «тайной войне» с Москвой
Политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics отметил, что Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в адрес России.
«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», – цитирует его РИА «Новости».
По его мнению, Украина остается лишь инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти этой страны не осознали этого, так как Запад дарит им ощущение безопасности и толкает на все более активные действия в «тайной войне».
«Провокация – это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года по настоящее время», – отметил автор статьи.
Ранее читатели Washington Post осудили издание за критический тон, в котором газета описала российские проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Инвесторы стали выводить деньги с Украины
Экс-министр экономики Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов утверждает, что инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за «риска ситуации с Россией».
По мнению Киева, это «основной риск» для Украины. «Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Однако, как заявил Милованов, «если нагнетать», то «люди начнут паниковать». Он подчеркнул, что «прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги». По его словам, «уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного». Речь идет о «нескольких миллиардах гривен».
«И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», – сказал он, добавив, что в краткосрочной перспективе больших рисков для Украины нет, Нацбанк контролирует ситуацию, резервы НБУ «в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году». Милованов сказал, что на Украине «сейчас, вообще, прекрасная ситуация», «больших рисков нет». Он заявил, что сам «доллары не покупает». «Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне», – сказал он.
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции
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Российские хакеры опубликовали в теневом сегменте интернета конфиденциальные данные полиции Великобритании после того, как их требование о выкупе было отклонено.
Конфиденциальная информация, которой располагает британская полиция, была украдена российскими хакерами из-за досадного нарушения безопасности, пишет Daily Mail.
Банда киберпреступников Clop опубликовала часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции (PNC), в так называемой «теневой сети» с угрозой дальнейшего распространения.
Отмечается, что Clop потребовал выкуп у компании Dacoll. По сообщению издания, данные у киберпреступников появились благодаря фишинговой атаке в октябре, когда они получили доступ к материалам, в том числе из PNC, содержащим личную информацию и записи о 13 млн человек. Когда Dacoll отказалась платить, хакеры загрузили сотни файлов в даркнет. Компания отказалась сообщить размер требуемого выкупа. Dacoll является поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании, одна из ее дочерних компаний, NDI Technologies, оказывает услуги удаленного доступа к PNC для 90% полицейских. Другая фирма Dacoll, NDI Recognition Systems, обеспечивает IT-поддержку систем, используемых на автомагистралях Англии.
Указывается, что похищенные файлы содержат изображения автомобилистов, которые хакеры Clop, по-видимому, взяли из национальной системы автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Отснятый материал содержит изображения крупным планом лиц водителей, которых засняли в момент превышения скорости.
«Мы знаем об этом инциденте и работаем с партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью понять и смягчить любые потенциальные последствия», – заявил представитель Национального центра кибербезопасности.
По словам представителя Национального агентства по борьбе с преступностью, ведомству известно об инциденте, оно содействует расследованию.
Представитель Dacoll подтвердил, что компания стала жертвой инцидента в сфере кибербезопасности 5 октября. «Мы смогли быстро вернуться к нашему нормальному рабочему уровню. Инцидент был ограничен внутренней сетью, не связанной ни с одной из сетей или служб наших клиентов», – добавил он.
Эксперт по национальной безопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что утечка «ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов».
Ранее сообщалось, что хакеры впервые за три года успешно атаковали корсчет банка в Центробанке.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь-1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС.
По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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В Совфеде объяснили нежелание России обсуждать с ЕС гарантии безопасности
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Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен участвовать в переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий. «К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик.
Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы». «Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», – подчеркнул парламентарий.
Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года.
«Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия». Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на Европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ.
«Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий.
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Депардье предъявили обвинение в изнасиловании во Франции
Французские правоохранители предъявили актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании. Актриса Шарлотта Арнольд сообщила, что стала «жертвой Депардье».
Источники сообщают, что актриса приезжала к режиссеру домой для «неформальной репетиции пьесы». По данным СМИ, речь идет о двух эпизодах – девушка приезжала в особняк Депардье 7 и 13 августа 2018 года, передает Пятый канал со ссылкой на Brytfmonline и Agence France-Presse.
Арнольд заявила в Twitter, что «больше не может молчать».
Напомним, в 2019 году расследование по делу закрыли из-за невозможности выяснять обстоятельства произошедшего, но в 2020 году его возобновили. Теперь жертва подала апелляцию, а Депардье дал показания. Депардье не признал вины.
Трамп назвал «убийцей» Си Цзиньпиня
Экс-президент США Дональд Трамп назвал «убийцей» китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил в интервью телеканалу Fox, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса.
«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила бывшего президента выкриком: «Он убийца».
«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», – заявил Трамп.
Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.
Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией
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Заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан опубликовал статью, в которой утверждает, что американцы не чувствовали «ужасов войны» со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией.
Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной. «Мы дошли до точки, когда многие смотрят на войну с Россией беззаботно и даже развязно <...> мейнстрим с поразительным пылом призывает нас быть сильными и напористыми», – цитирует его РИА «Новости».
По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и «гибкой» армии.
Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, «забывшая ужасы войны», может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.
Ранее профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada заявил, что действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне.
Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности
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Вашингтон пока никак не реагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс, а ответ нужен срочно.
«Нет, пока не ответили, мы ждем», – цитирует политика РИА «Новости».
Отмечается, что из-за сложной ситуации России нужен ответ Вашингтона срочно. В Москве считают, что Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс.
«Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», – подчеркнул замминистра.
По словам Рябкова, Москва допускает положительное развитие событий и отношений с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности.
«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении», – заметил Рябков.
Документ передан Вашингтону и его союзникам. Пока Москва не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты в Европе, если США и НАТО откажутся от предложений по безопасности.
«У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», – отметил Рябков.
Представитель российского МИД добавил, что консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся.
В прошлую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Также у них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток.