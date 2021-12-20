Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд в Кемерово установил вину экс-начальника Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, проходящей обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает источник из зала суда.

«В особо крупном размере Комкова совершила злоупотребление должностными полномочиями», – передает РИА «Новости» слова судьи. Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика – гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания.

Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Всего СК расследовал четыре дела по пожару в «Зимней вишне». Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество»).

Напомним, 18 февраля Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников.