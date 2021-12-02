Народную программу ЕР предложили интегрировать в мобильное приложение партии

Народную программу партии «Единая Россия» предложено интегрировать в приложение «Вверх», чтобы каждый пользователь мог участвовать в ее реализации. С такой инициативой выступил руководитель иркутского реготделения всероссийского корпуса спасателей Яков Миндрулев на встрече секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака с лидерами мобильного приложения «Вверх».

«Изначально эта платформа планировалась для коммуникаций членов партии, но потом в связи с активным участием наших коллег-однопартийцев в добровольческих мероприятиях и работе волонтерских центров эта платформа выросла за рамки партии. Это такая коммуникационная сеть, которая позволяет нам включать в партийную орбиту тех людей, которые зачастую никогда не ассоциировали себя с партией и не планировали с ней никакой активности», – рассказал Турчак.

Работу платформы можно улучшать, отметил он и указал, что в ходе общения с лидерами «Вверх» услышал много интересных вопросов и идей, которые можно реализовать на практике. Одно из предложений касается интеграции нацпроектов в мобильное приложение «Вверх».

Руководитель адыгейского регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Асета Берзегова считает, что пользователи мобильного приложения могут заниматься мониторингом объектов, реализованных в рамках нацпроектов. А руководитель иркутского реготделения всероссийского корпуса спасателей Яков Миндрулев предложил интегрировать народную программу в приложение «Вверх», чтобы каждый пользователь мог участвовать в ее реализации.

Турчак поддержал идею и отметил, что по магистральным проектам уже есть контроль со стороны депутатов – каждый из них закреплен за конкретным объектом. «Предложение закрепить активистов, пользователей платформы «Вверх» абсолютно правильное. Здесь действительно необходимо их участие на всех этапах проекта – начиная от выбора места, где будет строиться ФОКОТ, сопровождения самого строительства, и заканчивая приемкой объекта», – указал он.

Секретарь Генсовета партии привел в пример капремонт школ, в рамках которого в общественные советы будут приглашать представителей родительских комитетов, школьного общественного самоуправления. «Чтобы они во всех этапах работ, начиная от выбора цвета, начинки класса, мебели и оборудования, – принимали участие. И самое главное, чтобы эти работы принимал не глава местной администрации, не председатель областного профильного комитета и не вице-губернатор. Чтобы без подписи этого общественного совета ни один объект не принимался», – подчеркнул Турчак.

С момента запуска «Вверх» в феврале этого года в приложении зарегистрировались более 280 тыс. пользователей. В том числе свыше 47 тыс. депутатов всех уровней. Партийные активисты и сторонники совершили более двух миллионов социально значимых дел.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла проект федерального бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии. Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры.