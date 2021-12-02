Гинцбург допустил кратное снижение концентрации «Спутника V» для детей

Вакцина против нового коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет может получить название «Спутник 2М», концентрация препарата скорее всего будет в десять раз меньше исходного препарата для взрослых «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз. Название еще не придумал, я так думаю, там было «Спутник М», а здесь «Спутник-2М». Я еще должен посоветоваться. Может быть как-то по-другому придумаем», – приводит слова ученого ТАСС.

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Гинцбург отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. «Надеюсь, быстрее нам ответят», – заключил он.

В понедельник Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи подал в Минздрав документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.

Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

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