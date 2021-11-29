Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID для детей

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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 21:22 | vz.ru
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Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
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Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID для детей
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Центр Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.
Об этом сообщил российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет», – цитирует эксперта РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что первые серии детской вакцины «Спутник М» уже запущены в производство, сейчас они проходят контроль качества, рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Через три недели вакцина поступит в гражданский оборот. Ранее сообщалось о противопоказаниях к вакцинации данным препаратом: острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Медики предупреждали, что побочные эффекты в виде температуры могут развиваться в первые и вторые сутки после прививки.
Пульмонолог объяснил неотвратимость смерти Градского
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Народному артисту Александру Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором после перенесенного коронавируса, смерть была неотвратимой, считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«Кислородный концентратор – это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, – объяснил доктор Пурясев. – Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов», – рассказал он «Комсомольской правде».
Врач подчеркнул, что «последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных».
«В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов – почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее он продолжал работать, несмотря на риск инсульта», – рассказал Пурясев.
Пульмонолог также считает, что «серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить».
«Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия – так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах... Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов», – заключил Пурясев.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
Противники вакцинации атаковали Макаревича за пост в Facebook
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Противники вакцинации против коронавируса раскритиковали лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который высказался в пользу вакцины.
На своей странице в Facebook Макаревич отметил, что уже много десятков лет человечество «дышит черт знает чем», «поглощает килограммы антибиотиков с мясом» и «добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка».
«Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов – с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной – нашла коса на камень. Вот что это???» – написал он.
В комментариях противники вакцинации раскритиковали позицию Макаревича.
«Всю эту химию с едой человек поглощает сам, без принуждения. И никто ему не ставит ультиматумов. С прививкой-принуждение и ультиматум», – отметила пользователь Светлана Орехова.
«Вы предлагаете не есть, не пить и не дышать? Посвятить свою жизнь борьбе за экологию? Что по Вашему должен сделать человек, чтобы избежать всего этого? Умереть с голоду или переехать на остров и заняться натуральным хозяйством?», – добавила Наталья Береза.
«Чипы двух противоборствующих сторон внедрены и уже борятся за нас. Осталось взять попкорн, расслабиться и получать удовольствие. Мы все заочно на передовой», – заявил Vitaly Fish.
«Все, что мы едим, пьем и чем дышим выводится из организма например через голодание. «Вакцина» с недоказанной эфыективностью и подрзрительно быстро сваренная, за даром насильно навязываемая, проникает через оболочку клетки в ядро», – отметила Ксения Ефимова.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
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Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона»
Поднимать панику из-за штамма коронавируса «омикрон» не стоит, меры профилактики сохраняются, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.
«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», – передает РИА «Новости» заявление Гущина в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что сейчас можно рекомендовать всем, кто не вакцинировался, сделать это и пройти ревакцинацию тем, у кого прошло 6 месяцев с момента прививки. По словам Гущина, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, существенно лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение.
По словам Гущина, существующие вакцины против новой коронавирусной инфекции защитят от тяжелого течения ковида, вызванного заражением омикрон-штаммом.
«Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения, как это было по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса, это самое главное», – передает ТАСС слова Гущина.
Ранее ВОЗ сочла высоким степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Стало известно о подготовке новых ограничений из-за штамма «омикрон»
Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», заявил замглавы МИД Евгений Иванов.
«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – передает РИА «Новости» ответ Иванова на вопрос о возможных ограничениях
Ранее ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Новый очаг COVID-19 обнаружили в Китае на границе с Россией
В воскресенье в Китае был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 – в городском округе Хулунбуире северного автономного района КНР Внутренняя Монголия, а один – в юго-западной провинции Юньнань, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
На территории Хулунбуира находится пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия – Забайкальск, играющий важную роль в региональном сотрудничестве двух стран и российско-китайском торговом обмене, передает «Интерфакс».
В минувшие выходные власти Хулунбуира ввели жесткие меры ограничений: жителям запрещено покидать город, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки и развлекательные заведения, рестораны, ограничено проведение массовых мероприятий.
Напомним, в начале ноября власти Китая приняли ряд мер по усилению профилактики в приграничных районах на фоне вспышек коронавируса в стране, в их числе – усиление патрулирования.
В Кремле рассказали о мерах в связи со штаммом «омикрон»
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Дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас на самом деле весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», – передает его слова РИА «Новости».
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Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Вирусолог допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с ВИЧ
Возникший в ЮАР новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться у человека, страдающего ВИЧ, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
«У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», – заявил Ura.ru вирусолог.
Чумаков объяснил, что развитию нового штамма мог способствовать ослабленный иммунитет ВИЧ-инфицированного. По словам специалиста, ослабленный организм выступает буквально в качестве «резервуара» для мутации коронавируса. После завершения мутации человек начинает заражать окружающих уже измененным вариантом вируса.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
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В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – передает его слова ТАСС.
Песков также пояснил, что значит «домашнее задание»: «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) технологический процесс, и там много технологических разных задач».
«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]», – заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды
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Власти не планируют отказываться от использования термина «QR-код» в документах о вакцинации или перенесенном коронавирусе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что QR-код используется, во многих сферах и в шутку предложил «переименовать компьютер».
«Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что российские власти обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму, поскольку этот термирн в обществе приобрел негативную окраску.
В Израиле спецслужбы будут отслеживать геолокацию носителей омикрон-штамма
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
«Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (01.00 мск) 2 декабря», – цитирует заявление канцеляриn премьера ТАСС.
Отмечается, что «определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения. Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет».
В ведомстве премьера также сообщили, что «служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
ШАБАК относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля
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РФПИ назвали сроки модификации «Спутника V» для борьбы со штаммом «омикрон»
Несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«В Институте Гамалеи считают, что Спутник V и «Лайт» нейтрализует «омикрон», поскольку они обладают наибольшей эффективностью... В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз [модифицированной вакцины] Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», – приводятся его слова в официальном Twitter вакцины.
Ранее в компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.
ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.
Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус.
Юрист: Родители ничего не должны подписывать при отказе вакцинировать ребенка от COVID
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В случае обнаружения побочных эффектов у подростков от прививки против коронавируса страховка обеспечит полный спектр медицинской помощи и компенсирует расходы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко.
В Сети родители активно обсуждают вопросы вакцинации подростков против коронавирусной инфекции. Родители обеспокоены, что при введении препарата у их детей могут возникнуть побочные эффекты и они хотели бы иметь гарантию от государства, что в этой ситуации все расходы на лечение ребенка будут компенсированы.
«При наборе пациентов для клинических испытаний в обязательном порядке в соответствии с законом оформляется страхование, которое в случае каких-либо побочных эффектов все покрывает. Причем оно распространяется на полный спектр побочных эффектов: от легких до тяжелых», – говорит Карпенко.
Специалист отмечает, что когда вакцина для подростков уже будет выведена в оборот, то в случае появления у привитого каких-либо побочных эффектов он получит полный спектр медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Более того, производитель препарата обязан будет заранее указать все возможные побочные эффекты, а значит, предупредить вакцинируемого о возможности их появления.
«Однако поскольку в нашей стране нет обязательной вакцинации ни для взрослых, ни для подростков, ни для детей, то в случае отказа от прививки никаких санкций применяться не будет. Родители при этом не должны подписывать какие-то бумаги в случае отказа, это их право: хочешь – делай ребенку прививку, не хочешь – не делай. Единственное, непривитые не смогут получить QR-код по факту вакцинации, но ни в какие службы опеки или еще куда-то факт отказа от вакцинации сообщаться не будет. Такого у нас нет», – рассказывает юрист.
Собеседник подчеркнул, что в текущем законодательстве не предусмотрена какая-либо ответственность для граждан, которые не прививаются и потенциально могут заразить коронавирусом других, поэтому отказ от вакцинации себя или своего ребенка человеку ничем не грозит. Тем не менее статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред, отмечает эксперт.
Вакцину для подростков от 12 до 17 лет зарегистрировали 24 ноября. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые партии препарата уже готовы и проходят контроль качества, передают РИА «Новости».
Главы минздравов стран G7 созвали встречу по поводу штамма «омикрон»
Министры здравоохранения стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации со штаммом «омикрон» COVID-19, сообщил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью радиостанции Times Radio.
«Мы являемся председателями G7, и я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения «Большой семерки», она пройдет завтра», – цитирует его РИА «Новости».
Также информация о предстоящей встрече подтверждена в релизе правительства Британии. Там указывается, что встреча пройдет для «обсуждения событий, связанных со штаммом «омикрон».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
Законодатели захотели свести к минимуму упоминание термина «QR-код» в документах
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Российские законодатели обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Отмечается, что QR-код – это просто инструмент передачи информации, как, например, флешка. Один из собеседников издания пояснил, что сам разрешающий документ должен называться как-то иначе.
Сейчас проводятся социологические исследования с целью определения наиболее подходящего названия, в числе вариантов – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.
Один из источников уточнил, что название документа, скорее всего, будет закреплено официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Власти стремятся отказаться от термина «QR-код», поскольку многие люди относятся к нему негативно, говорит один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования. Согласно их данным, отрицательно к этому термину относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и нет.
Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, объяснил источник.
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Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Стало известно об отмене Универсиады в Люцерне из-за штамма «омикрон»
Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», и связанными с ними ограничениями на выезд, сообщается на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.
Организаторы Универсиады сообщили, что были вынуждены пойти на такой шаг в связи с «очень динамичным развитием пандемии и связанными с ней ограничениями на въезд», передает РИА «Новости».
Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря.
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Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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