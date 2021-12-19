Генерал заявил о способности «Ориона» справиться с «Байрактаром»

Шутка о Байдене и «настоящем президенте» США вывела Харрис из себя

Вице-президент Камала Харрис разозлилась на вопрос о том, кто является «настоящим президентом США». Вопрос ей задали после очередной оговорки главы американского государства Джо Байдена.

На днях Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал Харрис «президентом». Причем такую оговорку он допустил уже не в первый раз, передает РИА «Новости».

Joe Biden refers to Kamala Harris as "President Harris" pic.twitter.com/1z6EwWIEQR — X Strategies LLC (@XStrategiesLLC) December 17, 2021

Ведущий Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) в шутку поинтересовался у Харрис, кто на самом деле является президентом США. Та ответила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Харрис еще раз повторила, что США возглавляет Байден, она повысила голос и активно жестикулировала. С раздражением в голосе она добавила, что является вице-президентом, и ее зовут Камала Харрис, передает «Звезда».