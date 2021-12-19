Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния.

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», – подчеркнул он в интервью газете Journal de Dimanche, передает РИА «Новости».

Вместо этого он предложил обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.

В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.

Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.

Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.