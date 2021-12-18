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Мясников предостерег от самолечения больных COVID-19
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Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», – приводит РИА «Новости» слова медика.
Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие от ОРЗ, не должны принимать лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил доктор.
Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.
Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.
Ранее была названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм.
СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
Вирусолог: COVID сократит на 10 лет среднюю продолжительность жизни
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«Мы пока не знаем, каким будет постковидный синдром у переболевших штаммом «омикроном». Именно постковидное состояние сокращает жизнь», – сказала газете ВЗГЛЯД вирусолог Анча Баранова. Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет старение организма.
«Уже есть данные о том, что в развитых странах средняя продолжительность жизни сократилась на 1,5-2 года. И это при том, что далеко не все люди переболели коронавирусом – многие вакцинировались, кто-то не заражался вовсе. По прогнозам, по итогам пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах – в США и Европе – сократится примерно на 10 лет», – говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
В России ожидаются такие же процессы, полагает она. «Насколько «омикрон» подрывает здоровье человека по сравнению с «дельтой» или предыдущими вариантами – это большой вопрос, ответа на который сейчас нет», – подчеркнула вирусолог.
Нельзя говорить, что все, кто переболел ковидом в тяжелой форме, проживут на 10 лет меньше. Среди погибших от ковида есть даже дети, что сильно влияет на данные статистики. «С точки зрения статистики, дети теряют наибольшую проектируемую продолжительность жизни. А человек, умерший от ковида в 92 года, вносит в такую статистику маленький вклад. То есть в среднем по популяции человека продолжительность жизни упадет на десять лет. Но что будет с каждым человеком отдельно, никто не знает. Организм может быть индивидуально устойчивым», – пояснила собеседник.
Как пояснила Баранова, расписать общую, универсальную предположительную схему влияния постковидного синдрома на скорость старения невозможно.
«У разных людей симптомы проявляются по-разному. Но понятно, что нужно увеличивать доступ кислорода к тканям, улучшать метаболизм и проводить комплексную реабилитацию. При современном ритме жизни это не самый доступный вариант. Далеко не у всех есть возможность пожить год в санатории, проходить при этом терапевтические процедуры и не работать», – напомнила Баранова.
«Вот в царской России уездный врач назначал барышне лечение в течение трех месяцев – и она уезжала на целый сезон в Кисловодск «на воды». Тогда можно говорить о серьезном восстановлении в течение продолжительного времени, а не за 10 дней. В идеале жителю крупного города, который тяжело перенес ковид, нужно уезжать в деревню к тетке, «в глушь» и вести там полностью здоровый образ жизни без стрессов», – говорит Баранова.
Реабилитация после перенесенного коронавируса похожа на постинсультное состояние, добавляет врач. «В обоих случаях восстановление должно проходить по одинаковому сценарию. У каждого организма свой ресурс. У молодых больше возможностей «откатить назад» повреждения от ковида. Уверена, что многих молодых людей, перенесших коронавирус, ждет прекрасное будущее. Но чем старше пациент, тем вероятность перенесения ковида «без хвоста» снижается, тем более с учетом накопленных заболеваний. На самом деле все заболевания – это признаки ускоренного старения», – пояснила Баранова.
Ковид в первую очередь «ударяет» по больным органам. «Степень изнашиваемости внутренних органов разная. Если у кого-то слабое место печень, то ковидное истощение ударит по печени, а если почки слабые, подорвет их. К сожалению, у многих из нас слабым местом стали мозг и нервная система. Многие эффекты постковида – это эффекты периферической нервной системы. Мы наблюдаем это в постоянном повышении температуры, тахикардии. И все это влияет на снижение продолжительности жизни», – посетовала специалист.
Главный специалист-гериатр (гериатрия – медпомощь пожилым и старым людям) Минздрава России Ольга Ткачева добавляет, что после перенесенной коронавируса «развивается так называемый постковидный синдром, в основе которого лежит длительный воспалительный процесс. Такой синдром – один из механизмов старения человека. Именно на основе этого появились предложения о том, что ковид вносит свою «лепту» в процесс старения».
«Чем тяжелее протекало заболевание, тем более выражено воспаление, которое продолжает тлеть в организме даже после выздоровления. Именно это «тление» приводит к преждевременному старению», – добавила эксперт.
Однако даже в случае легко перенесенного заболевания постковидный синдром может ускорять старение. Для противодействия Минздравом уже разработаны клинические рекомендации по реабилитации. «Это целый комплекс физических и диетических мероприятий и контроля за факторами риска развития хронических заболеваний. Самый главный фактор продления жизни – это отказ от вредных привычек. Нужно обязательно пользоваться возможностью пройти бесплатно диспансеризацию. Необходимо высыпаться, гулять, вести активный образ жизни, употреблять здоровую пищу», – подытожила Ткачева.
О том, что коронавирус ускоряет старение организма, заявила на этой неделе и бывший министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Только на «первых этапах» эти изменения обратимы и «могут быть скорректированы» за счет новых подходов «к формированию восстановительного лечения» переболевших COVID-19, считает она.
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Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».
По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Вирусолог Чумаков предсказал новые мутации коронавируса после «омикрона»
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В будущем вместо «омикрона» может появиться более патогенный штамм коронавируса. Он будет обладать высокой заразностью и сохранит патогенность штамма «дельта», сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Петр Чумаков. Сейчас в России насчитывается несколько десятков зараженных штаммом омикрон.
«Никто не может предположить, какие черты будут отличать следующий штамм, который появится после «омикрона»... Никто не ожидал, что «омикрон» так быстро наберет большое количество мутаций, которое сделает его сравнительно слабопатогенным», – говорит главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.
Однако в будущем может появиться штамм, «который будет обладать высокой заразностью, но при этом сохранит патогенность штамма «дельта», предупредил профессор. «Штамм «омикрон» распространяется очень быстро и вытесняет «дельту», потому что он значительно более заразный, примерно в пять раз», – пояснил собеседник.
Если после «омикрона» появится более заразный штамм, «то он сможет вытеснить «омикрон». «Тогда будет еще одна волна заболеваний. Но этого может не случиться вообще», – отметил Чумаков.
Собеседник предположил, что процесс эволюции штаммов коронавируса «пойдет по пути ослабления патогенности». «Все-таки это один из последних таких вариантов, которые позволят быстро набрать критическое количество людей, которые будут иметь устойчивость. Переболеют либо бессимптомно, либо с минимальными симптомами. И таким образом пандемия может заглохнуть. Особенно на фоне массивной вакцинации», – надеется Чумаков.
По его словам, новые штаммы коронавируса наверняка будут появляться, «потому что геном этого вируса достаточно нестабильный». «Другое дело, будут ли эти изменения приводить к каким-то существенным изменениям свойств вируса, который позволит ему вытеснить существующий», – подытожил профессор.
Первыми штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября вирусологи из ЮАР. В нем оказалось 32 мутации. Также отмечалась его высокая заразность и устойчивость к вакцинам. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что последствия нового штамма пока непонятны, однако он быстрее распространяется. «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрона. Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – сказал Путин.
Пока в России выявлено 25 случаев заражения «омикрон-штаммом». Некоторые вирусологи высказывали опасения о том, что этот штамм может начать активно распространяться в России в январе следующего года. Наиболее эффективной защитой от «омикрона», по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, остается вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев.
Деду Морозу в Крыму запретили приходить на праздники без QR-кода
В Крыму ввели ограничения на проведение новогодних утренников в цирках и театрах: родителям и артистам разрешили вход только при наличии сертификата или QR-кода, запрещены хороводы и фотозоны.
«Мероприятия проводить при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест», – говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Новогодние и рождественские мероприятия разрешено проводить в виде представлений со сцены (арены) со зрительскими местами. Запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы, фотозоны. Размещение в залах только при соблюдении норм социальной дистанции.
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При этом допуск взрослых на утренники, включая родителей и артистов, разрешен только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотвод и отрицательный ПЦР-тест.
Требования действуют при проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры, сельских клубах и прочих закрытых помещениях.
Ранее в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом.
Гинеколог: Вакцинация не предотвращает беременность
Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины, заявила акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, директора НИИ охраны материнства и младенчества Галина Мальгина.
«Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть – это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная, и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида. Мы рекомендуем это сделать. К настоящему моменту накоплено много научных данных, которые говорят, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины. Уже готовы огромные обзоры мировой научной литературы», – приводит V1.ru комментарий специалиста.
По словам доктора, в цикле зачатия происходят интересные механизмы, которые могут защитить плодное яйцо. Первые 15 дней плодное яйцо питается за счет внутренних ресурсов, и вакцина никоим образом к нему не перейдет..
«Если в первые 15 дней зачатия что-то повредится, то беременности не будет, она отторгнется на этом раннем этапе и пройдет как небольшая задержка месячных. Мы называем это «предимплантационные потери беременности», и их достаточно много. Многие женщины, не зная, что они в положении, были на каком-то празднике, выпили алкоголь. В таком случае не нужно никуда бежать. Если что-то повредится, беременность просто не разовьется», – пояснила гинеколог.
То есть, если женщина накануне зачатия получила прививку и беременность продолжает развиваться, то вакцинация никак не повлияет на течение. Есть 80% гарантии, что беременность будет протекать нормально.
«Пугаться таких случаев и бежать прерывать беременность, потому что накануне вакцинировались, не надо. Нужно своевременно встать на диспансерный учет и, абсолютно планово, как и все другие беременные, сходить на первый и второй скрининги, которые выявляют какие-то аномалии развития», – заявила Мальгина.
При этом, доктор пояснила, что если заболевание коронавирусом пришлось на ранние сроки беременности, то здесь уже есть опасность.
«Даже у нас есть такие примеры, когда на сроке в 5–6 недель женщина перенесла ковид, а при первом скрининге выявилась тяжелая патология формирующейся нервной системы плода, и пришлось заканчивать беременность. И это уже не единичные случаи у нас в области. Поэтому ковид более опасен, и здесь потенциальная польза от вакцинации перед беременностью гораздо больше, чем риск упустить этот момент и потом при беременности переболеть», – отметила Мальгина.
Ранее стало известно, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.
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«Омикрон» выявили в Египте
Первые три случая заражения штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Египте, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Ведомство сообщает, что в четверг «результаты теста на секвенирование генома показали наличие трех положительных случаев штамма «омикрон», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Пациенты были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо у симптомов, у третьего – легкие.
Между тем в ЮАР уменьшается число новых заболевших коронавирусом: количество заразившихся составило за последние 24 часа 20 тыс. 713 человек по сравнению с 24 тыс. 785 накануне, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний страны.
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В больницы помещены 439 человек по сравнению с 347 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом – 7 тыс. 932. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 35 пациентов по сравнению с 36 накануне.
Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».
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В Южной Корее по ошибке привили младенца вакциной от COVID
Медики в Южной Корее ошиблись и ввели 7-месячному ребенку взрослую дозу вакцины от коронавируса вместо прививки от гриппа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам.
Инцидент произошел 29 сентября. Ребенку ввели дозу вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека. Препарат предназначался для матери ребенка, передает РИА «Новости».
Ребенка поместили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов у него не выявлено. Родители подали в суд на врача и требуют компенсацию за ошибочную инъекцию.
Ранее сообщалось, что в Турции медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года.
Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»
Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта», сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», – говорится в документе ВОЗ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.эти данные имеют предварительный характер.
Ранее все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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В России за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 27 434 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 7,5% – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 186 823 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2283, Санкт-Петербурге – 1997, Московской области – 1683.
Также за сутки зафиксировано 1076 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 296 180 человека.
Накануне в России выявили 27 743 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 309.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов
Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).
Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.
Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.
Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.
Ранее в минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения «омикроном», инфицированные находятся в изоляции.
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На Украине выявили первого зараженного штаммом «омикрон»
На Украине в ночь на 18 декабря выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
«Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм «омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на пост министра.
По словам министра, вирус привезен из Арабских Эмиратов. Пациент имел контакт с зараженным коронавирусом, сейчас прибывший из-за границы проходит лечение. Специалисты устанавливают круг контактных лиц зараженного.
Министр обратился к жителям страны с просьбой вакцинироваться и избегать поездок в страны, где часто выявляют омикрон-штамм.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается рост числа заболевших.
«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», – цитирует ТАСС Хана.
По его словам, в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».
Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикроном» на 18 декабря превышает 24 тыс.человек.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
«По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», – цитирует заявление ВОЗ РИА «Новости».
В организации подчеркнули, что «омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «дельта» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. По данным ВОЗ, там число случаев увеличивается вдвое за полтора – три дня.
Также штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, однако точные причины этого пока неизвестны.
В субботу стало известно о выявлении первого случая заражения «омикроном» на Украине.