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В России оценили эффективность «Спутника V» с бустером «Спутник лайт» против «омикрона»
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Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник лайт» против нового штамма «омикрон» составит более 80%, говорится в результатах лабораторного исследования НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
«Ожидаемая эффективность «Спутник V» с бустером «Спутник лайт» против штамма «омикрон» может составлять более 80%, поскольку «Спутник V» показал эффективность более 80% против вируса этого типа через 6 месяцев после вакцинации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что бустерная инъекция «Спутником лайт» увеличивает эффективность других вакцин против штамма «омикрон».
«Сутник лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через 2-3 месяца после ревакцинации», – отмечается в сообщении фонда.
Также подчеркивается, что вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон», защищая от тяжелых случаев течения болезни и госптализации.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
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Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».
Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Кроме того, законопроект вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны России или представители власти по месту прохождения службы.
Также в проекте закона указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом России. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами. «Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – отметил глава государства.
«Единая Россия» выступает за глубокую доработку законопроекта ко второму чтению. «Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении... Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по его глубокой проработке со всеми нюансами», – приводит его слова ТАСС.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, тем более точно не про QR-коды. Речь идет о совершенно другом – что на территории России используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него – это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации».
Голикова не исключила изменения срока действия COVID-сертификатов
Сроки действия сертификатов о подтверждении перенесенной коронавирусной инфекции могут изменить из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в России и распространения новых штаммов, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
«Что касается сертификата, выданного по антителам, в связи с тем, что мы не можем зафиксировать дату, мы его выдаем на полгода и дальше есть две развилки. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, и новые штаммы будут заразнее и «злее», чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения», – передает ТАСС ее слова.
Голикова отметила, что ко второму чтению законопроекта о QR-кодах необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане, имеющие медотвод, смогут посещать при наличии ПЦР-теста.
«Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста», – объяснила она.«Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно.
Законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах направили в регионы на месяц
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Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно на месяц направлен в регионы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство России. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.
При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.
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Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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ВС вступился за вышедшего на улицу без маски астраханца
Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски во время режима повышенной готовности в Астраханской области.
В марте прошлого года губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску «при любом выходе на улицу». Житель Астрахани попался на улице без маски полицейским в июне, на него был составлен протокол.
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В августе эти ограничения сняли, норма о маске стала рекомендательной. Суд признал астраханца виновным в нарушении и вынес предупреждение, но астраханец дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены, передает РИА «Новости».
«Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу», – говорится в постановлении ВС России.
Все предыдущие решения отменены, производство по делу прекращено.
Ранее Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по одному фото.
До этого женщину заковали в наручники за вход в банк без маски в Приморье.
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Жителей Молдавии привили просроченными вакцинами от COVID-19
Около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.
Нарушения были выявлены во время аудита, который провела Счетная палата республики.
«Аудит показал, что срок годности около семи тысяч доз вакцины истек, что вызывает подозрения в отношении их использования. Нехватка контроля в процессе иммунизации привели к появлению ошибок, которые могут повлиять на здоровье граждан», – приводит РИА «Новости» данные Счетной палаты.
Кроме того, была проведена проверка информации в реестре вакцинации от COVID-19, анализ показал, что существуют сомнения в достоверности сертификатов, выданных более чем 70 тыс. граждан.
Выяснилось, что медучреждения не отказывались от вакцинации, если не хватало людей, чтобы полностью использовать препараты. К примеру, флакон, в котором было 10 доз вакцины, вскрывали даже для иммунизации всего одного пациента. Оставшиеся во флаконе дозы приходили в негодность, в результате было утеряно более 11 тыс. доз вакцин от коронавируса.
Депутаты оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» потребовали объяснений от минздрава в связи с результатами аудита.
Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
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Попова назвала «пугающими» темпы прироста «омикрона» в мире
Темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Видим стремительное развитие ситуации в Британии, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – заявила Попова в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Попова заявила о возможном распространении «омикрона» в России
Последовательного распространения штамма коронавируса «омикрон» в России пока нет из-за изоляции заразившихся, но это возможно и вполне реально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», – цитирует РИА «Новости» Попову.
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Она уточнила, что при этом первый случай «омикрона» в Ростове-на-Дону выявлен у человека, который приехал не из ЮАР, но его все равно выявили и в настоящее время обследуют контактных.
Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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ВОЗ указала на эффективность вакцинаций разными препаратами
Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, заявили эксперты ВОЗ.
Эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными вакцинами и вакцинами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, вакцинация же только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВОЗ.
После уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса эффективность оценивается от 43% до 89%. Эффективность разных вакцин против госпитализаций от коронавируса в разных странах достигла высоких показателей в нескольких странах, превысив 95%.
Введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения болезни. Это показали исследования в Британии и Чили.
Ранее в Германии заявили, что рассчитывают получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года.
В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины
Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.
«Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.
Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых
Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Чувашии для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше, приказ подписан главным санитарным врачом региона и опубликован на сайте Роспотребнадзора.
«В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для создания коллективного иммунитета и для стабилизации эпидемиологической обстановки.
Привиться первым компонентом нужно до 17 января 2022 года, а вторым – до 17 февраля 2022 года.
Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет и не менее 80% студентов региона. За отказ делать прививку жителей Чувашии будут отстранять от работы или переводить в дистанционный режим работы. Студентов же переведут на дистант.
Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для учащихся высших учебных заведений и колледжей, а также для лиц старше 60 лет вводится в Смоленской области.
Страны G7 назвали главную мировую угрозу
Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.
Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».
В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.
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Напомним, в ноябре в ЮАР был выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим для заражения клеток. ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По мнению специалистов, заразиться этим штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные.
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Британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса
Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании призвал беременных привиться от коронавируса.
Отмечается, что становится много свидетельств о том, что беременные подвергаются большому риску при заражении коронавирусом, поэтому их нужно отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по здравоохранению (UKHSA).
Сообщается о беременных, которые поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса и отсутствием прививок. Также приводятся данные UKHSA, которые дополняют существующие международные исследования, говорящие о том, что вакцинация при беременности безопасна.
«Беременным женщинам, прошедшим первичный курс вакцинации, следует заказать бустер COVID-19, если они получили вторую дозу вакцины по крайней мере за три месяца до этого», – говорится в сообщении.
По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, доказательств того, что вакцинация повышает вероятность выкидыша во время беременности или осложнений при родах нет.
«Беременным женщинам настоятельно рекомендуется пройти первую, вторую или повторную вакцинацию в зависимости от обстоятельств, чтобы лучше защитить себя и своего ребенка от любых серьезных последствий COVID-19», – сказал он.
Общепиту в Самарской области продлили время работы до часа ночи
Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до 01.00, ранее заведения работали из-за коронавирусных ограничений до 23.00, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Ранее они могли принимать гостей до 23.00», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Работать в режиме доставки после 01.00 разрешено. По данным властей, соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Посещать организации общепита в Самарской области можно лишь при наличии сертификата о вакцинации (QR-кода), либо сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПРЦ-теста.
В России за сутки выявили 27,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2106 (7,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 159 389 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2755, Санкт-Петербурге – 1984, Московской области – 1452.
Также за сутки зафиксировано 1080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 295 104 человека.
Накануне в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 743.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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