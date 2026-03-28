Коммутатор Белого дома стал называть его «Остров Эпштейна» при звонке

Tекст: Катерина Туманова

«Все началось с Мелании Трамп и ее робота. Авторы публикации хотели узнать, какие дизайнерские вещи носят, когда принимают в Белом доме «первого американского человекоподобного гостя». Поэтому мы позвонили в Белый дом. Но название на экране телефона гласило «Остров Эпштейна», – говорится в соцсети Х газеты.

К посту прилагается скриншот с телефона во время звонка в Белый дом.

В материале сказано, что журналисты Washington Post, которые звонили на коммутатор Белого дома с Android-телефонов Google Pixel, увидели на своих экранах «Остров Эпштейна» в четверг из-за «поддельной правки» в Google Maps.

Google заявила, что отменила правку, а ответственный пользователь был заблокирован.

В среду первая леди Мелания Трамп открыла саммит «Строим будущее вместе» в Белом доме с помощью человекоподобного робота по имени «Цифра 03», который поприветствовал собравшихся супруг мировых лидеров на 11 языках.

Пока робот неуклюже подпрыгивал, первая леди шла рядом с ним неторопливой, размеренной походкой, которая наводила на мысль о ее прошлом модели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще летом 2025 года телеканал NBC сообщал, что членам администрации США запретили публично высказываться о личности финансиста Джеффри Эпштейна без одобрения со стороны высшего руководства. Клинтон увидел угрозу пропасти для США из-за дела Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил главу Белого дома в причастности к убийству финансиста в тюрьме.