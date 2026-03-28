    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    28 марта 2026, 22:35 • Новости дня

    Коммутатор Белого дома стал называть его «Остров Эпштейна» при звонке

    Tекст: Катерина Туманова

    Необычное явление заметили журналисты газеты Washington Post: при звонке для комментария по саммиту «Строим будущее вместе», открывала который Мелания Трамп с роботом, коммутатор Белого дома назвал абонента «Островом Эпштейна».

    «Все началось с Мелании Трамп и ее робота. Авторы публикации хотели узнать, какие дизайнерские вещи носят, когда принимают в Белом доме «первого американского человекоподобного гостя». Поэтому мы позвонили в Белый дом. Но название на экране телефона гласило «Остров Эпштейна», – говорится в соцсети Х газеты.

    К посту прилагается скриншот с телефона во время звонка в Белый дом.

    В материале сказано, что журналисты Washington Post, которые звонили на коммутатор Белого дома с Android-телефонов Google Pixel, увидели на своих экранах «Остров Эпштейна» в четверг из-за «поддельной правки» в Google Maps.

    Google заявила, что отменила правку, а ответственный пользователь был заблокирован.

    В среду первая леди Мелания Трамп открыла саммит «Строим будущее вместе» в Белом доме с помощью человекоподобного робота по имени «Цифра 03», который поприветствовал собравшихся супруг мировых лидеров на 11 языках.

    Пока робот неуклюже подпрыгивал, первая леди шла рядом с ним неторопливой, размеренной походкой, которая наводила на мысль о ее прошлом модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще летом 2025 года телеканал NBC сообщал, что членам администрации США запретили публично высказываться о личности финансиста Джеффри Эпштейна без одобрения со стороны высшего руководства. Клинтон увидел угрозу пропасти для США из-за дела Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил главу Белого дома в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    26 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США

    Трамп обвинил Украину в попытке вмешательства в выборы в США в 2024 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил о перехваченных сообщениях украинских чиновников, в которых обсуждалось финансирование предвыборной кампании его соперника на выборах главы государства Джо Байдена.

    Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в попытках помешать его предвыборной кампании. В своем аккаунте Truth Social Трамп репостнул сообщение о якобы перехваченных данных украинского правительства, где обсуждается заговор по перенаправлению сотен миллионов долларов на переизбрание Джо Байдена. К публикации он также прикрепил статью Just the News с подробностями, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, недавно рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали возможность перевода значительных сумм на поддержку кампании Байдена 2024 года. Отмечается, что американская разведка получила эти сведения еще при Байдене, однако расследование не проводилось.

    Только сейчас, как утверждает Just the News, о содержании этих сообщений узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а журналисты получили доступ к рассекреченному отчету. Трамп, уже занимавший кресло президента после выборов 2016 года, вновь выиграл президентскую гонку 5 ноября 2024 года, и стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

    У демократов изначально выдвигался Джо Байден, однако партия в итоге сделала ставку на Камалу Харрис, которая проиграла выборы.

    Ранее Трамп отметил, что отсутствие выборов на Украине указывает на отсутствие демократии в стране. Он также пригрозил союзникам США прекращением поддержки Киева из-за их позиции по Ормузскому проливу.

    До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Трампа для вступления Украины в НАТО.

    27 марта 2026, 12:24 • Новости дня
    Американист: Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции

    @ Abaca Press/SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – напомнил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами, считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил спикер. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «На это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией», – пояснил политолог, оговорившись, что развитие событий по этому сценарию грозит США большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    27 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вмешательство разношерстной команды переговорщиков и отсутствие внятной стратегии усилили беспокойство мирового сообщества по поводу действий Вашингтона в конфликте с Ираном, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, дипломатический подход Дональда Трампа по урегулированию войны с Ираном вызвал новые сомнения у экспертов и дипломатов. Президент США полагается на импровизацию, задействуя в переговорах сразу нескольких разных по взглядам эмиссаров – друга, члена семьи, сторонника сдержанности и сторонника жестких мер, что создает дополнительные трудности для поиска сделки.

    В администрации США четко не определено, кто именно ведет переговоры с Тегераном. Президент объявил, что к специальному посланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом Вэнс известен как противник вмешательства на Ближнем Востоке, а Рубио занимает жесткую позицию по Ирану.

    Иран публично отверг выдвинутый США 15-пунктный план прекращения огня, но рассматривает возможность закрытых переговоров с американцами на территории Пакистана. По словам бывшего посла США в Израиле Даниэля Курцера, переговоры провалились из-за неясных целей Вашингтона и чрезмерных требований к Тегерану. Курцер также отметил, что передача дипломатии в руки людей с бизнес-опытом, а не профессионалов, лишила Белый дом экспертной поддержки.

    Опасения по поводу хаотичного принятия решений в США разделяют и зарубежные дипломаты. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в The Economist, что Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. По его словам, ряд стран, включая Оман, Египет и Пакистан, пытаются наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном.

    Критики отмечают, что отправленные на переговоры Уиткофф и Кушнер не смогли должным образом оценить предложение Тегерана по ядерной программе в Женеве, что привело к дальнейшей эскалации. Бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не поняли суть иранской инициативы и проигнорировали ее, предпочтя военный вариант.

    США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном.

    Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны через посредничество Пакистана.

    Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    Белый дом решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам из-за продолжающихся переговоров между США и Ираном.

    Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом.


    26 марта 2026, 01:38 • Новости дня
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем, сообщили шесть региональных источников Reuters.

    По данным источников Reuters, знакомых с позицией Ирана, Тегеран связывает окончание войны в том числе с прекращением наступления Израиля на «Хезболлу».

    Иранский телеканал Press TV в среду процитировал слова иранского чиновника, заявившего, что Тегеран хотел бы заключить любую сделку с США, чтобы положить конец войне и с Ираном, и с другими «группами сопротивления» в регионе.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в среду, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, указывая на то, что Тегеран пока воздерживался от его решительного  отклонения.

    «Шесть источников из стран региона сообщили, что Тегеран проинформировал посредников еще в середине марта о том, что он стремится к соглашению, которое также остановило бы нападения Израиля на ливанскую вооруженную группировку «Хезболла», – сказано в материале агентства.

    «Хезболла» была основана иранской революционной гвардией в 1982 году и широко известна как региональный альянс вооруженных сил Ирана. 2 марта она ударила по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля».

    26 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    TWZ: Иран сорвал мирные переговоры и ответил США ультиматумом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мирные инициативы вокруг операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) зашли в тупик, США и Израиль продолжают удары по Ирану, Тегеран выдвинул жесткие ответные условия, пишут американские СМИ.

    Иран публично отверг попытки администрации президента США договориться о прекращении боевых действий, пишет The War Zone.

    Усилия Пакистана по переговорному процессу пока не дали результата. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит заявила: «Иран отказался идти на сделку, президент США не блефует, и готов устроить ад».

    Агентство FARS сообщило, что Тегеран считает режим перемирия и переговоров сейчас неоправданным, он сначала намерен добиться «стратегических целей» в противостоянии. Только после этого возможен не просто режим тишины, а завершение войны.

    Ранее СМИ писали, что США через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, касающийся баллистической и ядерной программ, а также безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Израильские СМИ уточняли, что версия плана из 14 пунктов требует сворачивания иранской ядерной инфраструктуры, отказа от обогащения урана, ограничения дальности ракет и прекращения поддержки движений «Хезболла» и хуситов.

    По данным Wall Street Journal, иранский ответный пакет требований включал закрытие всех американских баз в Персидском заливе, гарантии отказа США от дальнейших ударов, прекращение израильских атак по «Хезболле», полную отмену санкций, выплату репараций и отсутствие ограничений по ракетной программе.

    Американский чиновник назвал эти требования нелепыми и нереалистичными. При этом источники New York Times и Axios заявили, что в частном порядке Тегеран не исключает переговоров, хотя опасается прямых контактов с Трампом после предыдущих «обманов».

    Bloomberg сообщило, что в случае прорыва к договоренности в Исламабад могли бы выехать специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, однако Иран якобы отказывается иметь дело с кем-либо, кроме Вэнса.

    Глава CENTCOM (Центральное командование ВС США) адмирал Брэд Купер в новом видеообращении сообщил, что США поразили более 10 тыс. иранских целей. Параллельно израильская армия заявила об ударах по двум объектам производства крылатых ракет в Тегеране. Между тем Иран продолжил ракетные пуски по Израилю, в том числе баллистическими ракетами средней дальности с кассетными боевыми частями.

    Тегеран также заявил, что направил крылатые ракеты в район авианосца USS Abraham Lincoln и заставил американскую группировку сменить позицию, однако CENTCOM пока не подтвердил эти заявления.

    Днем ранее Трамп говорил журналистам о якобы безуспешном пуске около 100 иранских ракет по этому авианосцу. Американское командование в среду официально опровергло сообщение иранского канала Press TV о якобы сбитом иранской ПВО палубном истребителе F/A-18E/F Super Hornet.

    CENTCOM также опубликовал кадры участия штурмовиков A-10 Thunderbolt II в ударах по иранским кораблям. На фоне энергетического противостояния иранская ракета упала в районе электростанции Орот Рабин в израильской Хадере, прямого попадания по объекту не зафиксировано. Трамп тем временем высмеял нового иранского духовного лидера Моджтабу Хаменеи, тогда как премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать следующий этап военной операции и возможные параметры мирных переговоров с Ираном. Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит США и Ирана при условии согласия сторон.

    26 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Тегерана передать США восемь танкеров с нефтью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран пообещал Вашингтону передать восемь танкеров с нефтью в качестве жеста доброй воли.

    Американский лидер отметил, что этот шаг стал результатом недавних контактов между двумя странами, передает ТАСС.

    «Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно (в контактах), мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Президент добавил, что, по его данным, эти нефтеналивные суда ходят под флагом Пакистана.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, состоящий из 15 пунктов.

    26 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал заявление Трампа о вмешательстве в выборы ударом по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что слова президента США Дональда Трампа о вмешательстве Киева в американские выборы стали плохой новостью для Владимира Зеленского.

    «Продолжают поступать плохие новости для киевского клоуна. Дональд Трамп теперь знает, что Зеленский пытался финансировать кампанию Байдена против него», – написал Боуз в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Так журналист отреагировал на публикацию Трампа в Truth Social, в которой президент США обвинил Киев в попытках помешать его избирательной кампании в 2024 году.

    Ранее глава Белого дома выразил разочарование Зеленским.

    27 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Лавров: Путин и Трамп разговаривают по-мужски и уважают друг друга

    Tекст: Антон Антонов

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение, они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.

    «Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.

    Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.

    Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    26 марта 2026, 20:14 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США продолжат удары по Ирану, несмотря на контакты между странами, и обвинил НАТО в бездействии.

    Глава Белого дома Дональд Трамп на заседании кабинета министров заявил, что США продолжат проводить текущую политику в отношении Ирана и никто не может сравниться с Соединенными Штатами, передает ТАСС. Президент США отметил, что у Ирана есть шанс отказаться от ядерных амбиций и выбрать новый путь развития, но если этого не произойдет, Вашингтон будет для Тегерана худшим кошмаром. Трамп добавил: «Пока мы просто продолжим беспрепятственно взрывать их, ничто не сможет нас остановить».

    Американский лидер подчеркнул, что изначально для военной операции в Иране закладывался срок от четырех до шести недель, однако ее выполнение идет с опережением графика.

    В то же время, по словам Трампа, США крайне разочарованы позицией НАТО, которое, по его словам, не предприняло никаких действий в ситуации с конфликтом против Ирана. Он заявил: «Мы очень разочарованы в НАТО, потому что альянс абсолютно ничего не сделал».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время около 60% американцев считают, что последние действия США против Ирана зашли слишком далеко.

    Ранее в четверг Иран отверг попытки администрации президента США договориться о прекращении боевых действий. Также Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.


    26 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    США и Израиль временно исключили двух чиновников Ирана из списка врагов

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных иранских чиновников из списка должностных лиц, подлежащих уничтожению, поскольку изучают варианты возможных мирных переговоров, сообщили официальные лица США.

    «Председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи были исключены из списка подлежащих уничтожению лиц на срок до четырех-пяти дней», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Поскольку президент США Дональд Трамп открыт к переговорам на высоком уровне о прекращении войны, эта мера будет действовать, сообщили источники газеты.

    Посредники из Турции, Пакистана и Египта настаивают на том, чтобы американские и иранские переговорщики встретились на следующий день и обсудили приостановку войны ради мирных переговоров.

    Однако, пишет WSJ, официальные лица заявили, что шансы на успех невелики, поскольку существуют серьезные расхождения между требованиями США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности к предложениям США, но переговорами это не считает. Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив. WSJ узнала о желании Трампа завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели.

    Иран снизил призывной возраст до 12 лет
    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине
    В Польше упал НЛО
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах
    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока

    Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд резонансных заявлений о возможном перераспределении военной помощи, предназначенной Украине. В случае форс-мажора на Ближнем Востоке США оставляют за собой право распоряжаться этими ресурсами. Как говорят эксперты, сокращение поставок сильно ослабит киевский режим, потому что ВСУ уже сейчас пропускают большое количество «прилетов», а в перспективе может произойти и полное обнуление системы противовоздушной обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

