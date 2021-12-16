В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»

США рассекретили документы с версиями о причастности СССР к убийству Кеннеди

Обнародованные властями США архивные документы свидетельствуют, что американские спецслужбы долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди.

Так, в одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву. Указывается, что Освальд получил визу в рекордные сроки, это сочли «подозрительным». В документе от 1978 года говорится, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для поездки в страну есть, но фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается, передает РИА «Новости».

Еще в одном документе ЦРУ сообщает о звонке посольства СССР в Мехико с соболезнованиями. Указывается, что дипломат 28 сентября разговаривал с Освальдом. Сообщается о фотографиях «мужчины, который 1 октября покидает советское посольство». Речь идет об атлетически сложенном американце 35 лет двухметрового роста. В документах говорится, что Освальд 23 ноября, «возможно, звонил в советское посольство в Мехико».

Как следует из документов, за год до убийства был сделан анонимный звонок в американское посольство, в ходе которого некий мужчина утверждал, что «страны за железным занавесом» готовили покушение на американского лидера. Мужчина утверждал, что является «польским водителем в советском посольстве в Канберре». Он заявил о том, что ему известно о «заговоре, в рамках которого планируется заплатить 100 тыс. долларов за убийство президента Кеннеди». Мужчина позвонил повторно через два дня после убийства. Австралийские спецслужбы, с которыми американцы обсуждали этот инцидент, сочли звонившего сумасшедшим. Указывается, что они «не смогли выявить ни одного сотрудника-поляка в советском посольстве», передает ТАСС.

Информацию о коммунистах 1940–1950-х власти США также считают относящейся к убийству Кеннеди. В опубликованных материалах самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. Есть среди документов и другие, датированные 1940–1950-ми годами.

Напомним, власти США обнародовали сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.

Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.