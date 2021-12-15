В Магаданской области после реконструкции открыли региональный онкодиспансер

В Магадане после реконструкции открылся областной онкодиспансер с радиологическим корпусом на 20 коек, в открытии принял участие губернатор Сергей Носов, сообщили в региональном правительстве.

Ежегодно в обновленном медучреждении могут проводиться порядка 200 операций повышенной сложности. Объем инвестиций превысил 1 млрд рублей, сообщается на сайте правительства области.

«Это событие означает новые возможности для здравоохранения региона. Ежегодно около 1 тыс. пациентов смогут получить в клинике различные виды высокотехнологичной медицинской помощи, будет проводиться порядка 200 сложнейших операций. Огромную поддержку в реализации проекта оказало правительство России и лично председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, что позволило завершить работы и оснащение диспансера на год раньше контрактных сроков», – сказал Носов.

Работы стартовали в 2019 году и были завершены со значительным опережением сроков – за два года вместо трех, предусмотренных контрактом. Генеральным подрядчиком выступил Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех. Также в Магадане структура Ростеха приступила к строительству областного родильного дома с женской консультацией и дневным стационаром, который планируется открыть в первом квартале 2024 года.

Площадь онкодиспансера около 6 тыс. кв. метров и включает хирургическое отделение, реанимацию и зону для химиотерапии.

Приглашенный на открытие академик РАН, доктор медицинских наук, главный онколог и радиолог УрФО Андрей Важенин, который два года назад посещал Магадан и видел начало реконструкции, высоко оценил качество проведенных работ. «Здесь я увидел то, что вызывает уважение. Это ЦАОП [центр амбулаторной онкологической помощи] внутри диспансера. Еще пару лет назад среди онкологов мало кто знал, что это такое. Вы одни из первых кто это сделал. Очень толково спроектировано и вписано в периметр диспансера. Палата для проведения амбулаторного проведения химиотерапии – важнейшая вещь. Это демонстрирует развитие онкологии как науки. Сейчас уже возможно это делать. Это резко увеличивает поток пациентов. Палаты небольшие и уютные. Есть все что нужно. Великолепный операционный блок. В России мало таких лечебных учреждений и этим нужно гордиться», – сказал Важенин.

Реконструкция позволила увеличить мощность объекта с 50 до 100 посещений в смену. Клиника оснащена 160 единицами нового современного оборудования – наркозно-дыхательное, реанимационное, инфузионное и многое другое, которое будет использоваться для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Более половины оборудования отечественного производства. Корпус оснащен централизованной системой подачи медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке.

Операционные оборудованы современным эндоскопическим оборудованием, позволяющим проводить интраоперационную визуализацию операционного поля с разрешением 4К и 3D визуализацией. Построена рентген-операционная, дающая возможность выполнять облучение объемных образований во время оперативного вмешательства, что до настоящего времени было невозможно. Установленные в операционном блоке аппараты для ультразвуковой и аргоно-плазменной коагуляции позволят выполнять операции с минимальной кровопотерей и минимальным повреждением здоровых тканей.

Отделение анестезиологии и реанимации оборудовано консолями централизованной подачи медицинских газов к каждой койке. Мониторинг показателей витальных функций пациентов выводится на центральный пост и позволяет следить за динамикой показателей непрерывно. В реанимации развернуто пять коек, что на три больше, чем было ранее. Большее количество реанимационных мест позволит более чем в два раза увеличить пропускную способность отделения реанимации и, как следствие, количество пациентов, которым оказана специализированная медицинская помощь.

Областной онкологический диспансер был построен в 1963 году. С момента постройки – это первая капитальная реконструкция здания и серьезное обновление оборудования.

Онкоцентр реконструирован в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, а также госпрограммы «Развитие здравоохранения в Магаданской области».