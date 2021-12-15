Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности

Россия передала США конкретные предложения по выработке юридических гарантий безопасности Москвы, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России», – цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, Путин подтвердил готовность Москвы немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, выразив надежду, что «американцы и натовцы положительно на это отреагируют.

Также Ушаков отметил, что Си Цзиньпин в разговоре с Путины заявил о поддержке инициативы о выработке гарантий безопасности со стороны НАТО.

«Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО», – сказал представитель Кремля.

Отмечается, что в переговорах с США по гарантиям безопасности Россию будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

В среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным назвал его своим старым другом и отметил, что они провели более 35 встреч с 2013 года.

Цзиньпин на встрече в среду поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией. Президент России отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.