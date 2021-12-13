В ГД пообещали не допустить повышения тарифов на подключение к сети социальных объектов

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что минимум в 35 регионах операторы связи объявили властям о кратном повышении интернет-тарифов для социально значимых объектов (школы, ФАПы и пр.). Повышение предполагается с нового 2022 года. Депутат назвал подобные заявления шантажом.

Хинштейн заявил, что операторы пользуются монопольным положением и ставят власти регионов перед фактом. Так, Новгородской области существующие расценки предложено увеличить втрое, в Подмосковье, Осетии и Карачаево-Черкесии – в четыре раза, в Забайкальском крае – в пять раз.

«Операторы буквально шантажируют регионы: не заплатите – отрубим связь. ИТ-комитет Госдумы считает такой подход совершенно неприемлемым. Еще осенью я предлагал установить единые общефедеральные интернет-тарифы для всех школ, однако вижу теперь, что нам следует пойти дальше», – приводятся слова депутата в Telegram-канале думского комитета.

Членами комитета, совместно с Министерством Цифрового развития подготовлены поправки в ФЗ «О связи», которые вводят общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов (СЗО), чья инфраструктура создавалась за счет бюджета.

Поправки предполагают ограничение роста тарифов при перезаключении контрактов (повышение только на уровне индекса потребительских цен, если состав услуг не меняется)

Также предлагается запретить операторам в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество даже после окончания срока контракта (только по инициативе самих пользователей)

Под действие новых поправок подпадают школы, ФАПы, а также учреждения культуры, подразделения МЧС, региональных ГОЧС, пункты участковых полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной, муниципальной власти. По оценке Минцифры, такое решение позволит сохранить для бюджета порядка 3 млрд рублей.

«Учитывая остроту и срочность вопроса, рассмотрим эти поправки на ближайшем заседании комитета. Рассчитываю, что мы успеем принять их до конца осенней сессии, если Госдума нас, конечно, поддержит. В этом случае закон сможет заработать ещё до 1 января», – заявил Хинштейн.

Ранее в Якутии к высокоскоростному интернету подключили более 660 школ и больниц.