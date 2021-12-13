Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца»

Новый канцлер Германии захотел активизировать «нормандский формат»

«Нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция) нужно «в будущем активировать» для поиска решения ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Новый канцлер ФРГ призвал использовать все возможности для деэскалации ситуации на Украине. «К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», – приводит слова Шольца ТАСС.

«Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось», – отметил глава правительства ФРГ. «Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на [заседаниях] Европейского совета», – добавил канцлер. Он напомнил, что ЕС обеспокоен ситуацией возле украинских границ. «Мы четко дали понять, что нарушение границы не обойдется без серьезных последствий», – заявил Шольц.

Ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.

В пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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