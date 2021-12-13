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Российские правозащитники прокомментировали отказ на въезд в Молдавию
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Решение о недопуске российских правозащитников в Молдавию было сформировано заранее, однако никаких юридических оснований представлено не было, заявили эксперты, которые получили отказ на въезд в страну.
Правозащитники подчеркнули, молдавские власти добились обратного эффекта: они сплотили приднестровцев, возмутившихся действиями по отношению к представителям РФ, а также негласно признали суверенитет республики, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
По словам правозащитников, они приехали в Молдавию по самым разным и значимым причинам – планировалось участие в научно – практических конференциях, встречи с общественниками, просветительская деятельность, мониторинг выборов в Приднестровье.
Политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая заявила, что российских правозащитников «ждали» – знали все имена и фамилии, имели необходимые инструкции по недопуску. «Традиционно в Приднестровье у меня запланирована широкая программа: общение со студентами и учеными, презентация книг, посещение памятников культуры. Тем не менее по причине того, что цель поездки якобы неизвестна, мне принесли уже готовый посадочный талон на рейс, который вот-вот должен был лететь», – рассказала доктор исторических наук.
Профессор подчеркнула, действия молдавских властей вписываются в общий вектор непризнания выборов в Приднестровье и как следствие государственности на этой территории, однако «народ имеет право на жизнь, который управляется демократическими институтами».
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод считает, что события в кишиневском аэропорту показали истинное лицо западной демократии. «К сожалению, действия молдавских властей вписываются в общую систему недружественных отношений Запада по отношению к России и другим странам. Молдавия как государство показало свою несостоятельность, слабость и подлость. Хотелось бы, чтобы Россия уделяла больше внимания Приднестровью как региону, в котором проблема соблюдения прав человека стоит очень остро», – обозначил Брод. Правозащитник убежден, произошедшие события только сплотили приднестровцев, так как они выражали недоумения недружественным действиям Молдавии, а кто «болеет» за развитие республики – убедились в курсе на еенезависимое развитие.
Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло обратил внимание на двойственность и неразумность политики Молдавии в отношении Приднестровья: «Если вы хотите, чтобы эта территория когда-нибудь объединилась с Молдавией, вы должны помогать ей, поддерживать, а унижение, которое было совершено не столько в отношении представителей России, а сколько в отношении приднестровцев и большого числа диаспор, проживающих на территории страны, порождает парадокс». Эксперт подчеркнул, то, что сейчас происходит в регионе – это настоящая блокада своего времени и Российской Федерации необходимо сделать всё, чтобы её «ликвидировать». Так, Пожигайло предложил провести на площадке Общественной палаты РФ слушания по вопросу о нарушениях прав приднестровцев.
«Я прибыл в аэропорт Кишинева первым, и на мне фактически была обкатана процедура отказа», – сообщил в ходе пресс-конференции эксперт НОМ, член Общественной палаты Владимир Журавлев. «Речь шла о гуманитарной связи между общественностью Молдовы и России. И тем не менее, не объясняя конкретно, что не устраивает в предъявленных документах, был получен отказ, отказ юридически необоснованный. Конечно, это очередная попытка воздействия на Приднестровье с целью предотвращения развития демократических процессов на этой территории», – поделился мнением эксперт.
Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США
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«Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.
«Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство России пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
«Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».
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Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
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В России объяснили заявление МИД Германии о невозможности одобрения «Северного потока – 2»
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«Глава МИД Германии Анналена Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и не может быть одобрен.
«С технической точки зрения проблем для сертификации «Северного потока – 2» нет. Все профильные службы признали, что труба держит давление. Вопрос лишь в том, какой будет схема и порядок управления трубопроводом», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Суть в том, что Газпром в качестве оператора хочет привлечь свою же дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, поскольку владеть и управлять такими проектами по европейским нормам должны независимые друг от друга компании, пусть даже одна является дочерним предприятием другой.
«Это сделано для того, чтобы оператор не давал преференции одному из нескольких поставщиков энергоносителя и не создавалось препятствий для конкуренции. Но экспортировать трубопроводный газ из России имеет право только Газпром, поэтому требование о конкуренции приобретает чисто номинальное значение», – указал аналитик.
Слова Бербок о якобы нерешенных вопросах безопасности как раз и касаются разделения функций владельца «Северного потока – 2» и оператора, уточнил собеседник. «Это объясняется заботой Запада о том, чтобы трубопровод мог быть отключен при «эскалации ситуации на Украине», – напомнил Юшков.
Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть оператором «Северного потока – 2» и работать без оглядки на головную структуру, напомнил эксперт. «Единственное требование Берлина – чтобы Nord Stream 2 AG был зарегистрирован в Германии, а вся деятельность компании и документация были видны немецкому регулятору. Сейчас эта регистрация как раз и идет. Это чисто бюрократический момент, который Бербок выдала за проблему», – отметил собеседник.
Юшков напомнил, что избирательная кампания «Зеленых» строилась на критике всех ископаемых источников энергии, а особенно – российских. «Бербок не может резко изменить риторику и назвать российский газопровод соответствующим всем европейским критериям – электорат не поймет», – заключил аналитик.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.
По словам главы МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила дипломат.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
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Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС
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Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование, сообщает издание Financial Times.
«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС. Польше также следует пересмотреть свои обязательства перед ЕС по энергетической и климатической политике, которые приводят к стремительному росту цен на электроэнергию», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что будет требовать прекращения выплат со стороны Варшавы в бюджет ЕС, если разногласия между сторонами усилятся. По его мнению, подобный шаг вполне оправдан, так как ЕС «незаконно» отказывает Польше в средствах из «общего бюджета (ЕС), в которой мы также вносим свой вклад».
В июле суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Литва получила новую партию СПГ из России
В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.
По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».
Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.
Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.
Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.
Глава МИД Германии заявила о несоответствии «Северного потока – 2» нормам ЕС
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Проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.
По словам глава МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2»пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила Бербок.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
«Северный поток – 2» обвинили в лишении Украины реверса газа из Европы
После открытия «Северного потока – 2» Украина может лишиться возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной.
«Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку – 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», – передает РИА «Новости» слова аналитиков.
Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок голубого топлива из европейских стран Украина станет «более уязвимой для возможного вторжения».
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», заявил, что это вопрос потребности: будет спрос – будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года.
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В Пушкине задержали изнасиловавшего девочку мигранта
В Пушкине задержали мигранта, который изнасиловал 14-летнюю девочку, он не состоял на миграционном учете, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Спустя почти месяц полицейским удалось поймать безработного 25-летнего гражданина Узбекистана, который надругался над 14-летней школьницей. У молодого человека, не состоящего на миграционном учете, изъяли четыре мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщает 78.ru.
Ранее был вынесен приговор жителю Нижегородской области за совершение действий сексуального характера против 12-летней девочки и ее убийство.
Облившего пару влюбленных кислотой мужчину арестовали в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью. Мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы судов.
В пресс-службе добавили, что ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич. Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний подозреваемый добавил на суде, что чувства и измена были платоническими.
Напомним, что в пятницу романтическая прогулка 16-летней девушки и 18-летнего парня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга закончилась трагедией – внезапно к ним подбежал мужчина и облил кислотой. Девушке жидкость попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон. У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Он находится в удовлетворительном состоянии.
МИД: Запад готовится к повторению опыта Карибского кризиса
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», – рассказал он РИА «Новости».
Рябков выступил с критикой последних действий альянса вкупе с США, он указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса у границ России.
«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире – в Евроатлантике», – сообщил дипломат.
Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Зеленский попросил уволить устроившего скандал замминистра МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили, который устроил скандал в зоне силовой операции в Донбассе.
«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков
Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в эфире телеканала «Крым 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», – цитирует его РИА «Новости».
Рябков рассказал, что Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.
Он пояснил, что российские дипломаты раз в две недели направляют в Госдеп вербальные ноты и намерены и дальше продолжать эту практику, «не потому, что это какой-то механический процесс».
«Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы», – отметил Рябков.
Дипломат отметил, что «мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны».
По словам Рябкова, «американские попытки представить дело так, что мы – Россия – остаемся собственником этих объектов, но не имеем права ни пользоваться ими, ни даже туда заходить – это просто вопиющая попытка отрицать основы межгосударственного общения, отрицать все то, что составляет по большому счету содержание понятия «дипломатический иммунитет».
Замминистра отметил, что Путин и Байден в разговоре 7 декабря не достигли никаких конкретных договоренностей по вопросу российской дипсобственности в США.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров сообщил журналистам, что Байден намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам к конфискованной в США дипломатической собственности России.
Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. В 2017 году в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона называет «инспекцией». В российском торгпредстве в Вашингтоне сообщили, что США не считают, что у здания есть дипломатический иммунитет. МИД назвал произошедшее захватом дипсобственности, которое стало враждебным актом.
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Новый канцлер Германии спрогнозировал снижение роли газа в Европе
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Через 25 лет вопрос транспортировки газа в Европу будет играть другую роль, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам канцлера, в будущем газ уже не будет тем энергоресурсом, «который будет столь же релевантным для экономических процессов» в Германии, как сегодня, передает ТАСС.
«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», – сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Между тем в прошлую пятницу цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась до 1244 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснял «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Стали известны подробности взрыва в Серпуховском монастыре
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Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.
«Сегодня в 08.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел <...> подрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В главке добавили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, на место ЧП вызвана скорая помощь. В полиции добавили, что «информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются».
Между тем источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что восемь человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре.
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи проводят проверку по факту взрыва.
«13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщила она, а также добавила, что информация о количестве пострадавших уточняется.
Областная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что на место происшествия выехал прокурор Московской области.
«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», – говорится в сообщении.
Напомним, самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Источник сообщил, что в результате взрыва семь человек пострадали, среди них один подросток.