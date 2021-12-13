Задержанная сторонница «М.К.У.» назвала лидера украинской неонацистской группы

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13 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

Более полутора сотен пассажиров были в опасности из-за маневров неопознанного самолета Павел Бедняков/РИА Новости
В воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер с 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря, однако получила ответ Пентагона в духе «пустяки, дело-то житейское». Как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

Белорусские калийные удобрения вызвали в Литве политический кризис Karolis Kavolelis/Reuters
Считается, что союзники Вашингтона по НАТО, особенно прибалтийские, с большой энергичностью претворяют введенные Соединенными Штатами санкции. Однако внезапно выяснилось, что как минимум в случае с Литвой и транзитом белорусских удобрений это не так. А результатом этой коллизии стал невиданный политический кризис в этой стране – и угроза больших убытков. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Киргизия обретает свой собственный голос

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Давление глобалистов на Киргизию ослабевает. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться, и так делало каждое киргизское правительство – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке. Подробности...

Чему должна научить Нанкинская резня

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 декабря 1937 года японские войска ворвались в китайский город Нанкин. Захватчики учинили страшную бойню гражданских – резали, грабили, насиловали в особо циничной форме. Нанкинская резня стала одной из ужаснейших драм японо-китайской войны. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Иллюзия важнее реальности

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется брендами одежды, марками машин и местами для отдыха. Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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В Азербайджане запрещают магию

Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

    экспортный газопровод


    В России объяснили заявление МИД Германии о невозможности одобрения «Северного потока – 2»

    «нетерпимая ситуация»


    Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности

    конкурс красоты


    Выбрана новая «Мисс Вселенная»

    Видео

    война с мистикой


    Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

    свобода затыкать рот


    Украинцев насильно погружают в воображаемую реальность

    ментальная программа


    Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

    беглый нацист


    Арест Эйхмана мог погубить МОССАД из-за жадности

    «Сейчас повысим градус»


    Закон о QR-кодах протестировали на антиваксерах

    неудобные правительства


    Вадим Трухачёв: России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии

    новый президент


    Владимир Прохватилов: Франция запуталась в сетях США

    китайская Олимпиада


    Герман Садулаев: Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

    на ваш взгляд


    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    Задержанная сторонница «М.К.У.» назвала лидера украинской неонацистской группы

    13 декабря 2021, 12:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемая в участии в украинской неонацистской группировке «М.К.У.» заявила, что сожалеет о своем участии в ней, об этом она сказала в опубликованном ФСБ видео.

    «Я являлась модератором в сообществе «М.К.У.», приняла около пяти заявок людей в эту группу по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно на самом деле, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности окружающих людей», – заявила задержанная в ролике, опубликованном ФСБ, передает РИА «Новости».

    Имя задержанной не раскрывается.

    Другой задержанный уточнил, что проживающий на Украине Краснов – это действующий лидер «М.К.У.».

    Также в ролике показаны кадры задержания участников группировки у них в домах. У части подозреваемых нашли оружие, нацистскую литературу, а также нацистские знамена.

    В понедельник ФСБ задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

    В числе задержанных сторонников организации установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.


    Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США
    		    12 декабря 2021, 15:40
    Фото: из личного архива
    Текст: Михаил Мошкин

    «Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.

    «Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство России пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.

    «Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».

     

    Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.

    Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.

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    В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
    		    12 декабря 2021, 14:38
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда. 

    «Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он. 

    Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают. 

    Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет. 

    Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.

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    Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае

    12 декабря 2021, 14:09

    Текст: Евгения Шестак

    В Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.

    Инцидент произошел в поселке Сортировка в Ванинском районе. Как сообщает Рен ТВ, подростки около 12 часов ночи вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Избиение продолжалось почти три часа, пока на шум не пришла соседка пенсионера.

    Девочки напали на соседку. Женщине удалось спастись и вызвать полицию. Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством – обещали пустить газ и убить их и соседей. Подозреваемые были задержаны.

    В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.

    Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Задержанный ученик рассказал на допросе, что давно конфликтовал с погибшим.

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    Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
    		    12 декабря 2021, 16:36
    Фото: smotrim.ru
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.

    «У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.

    Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.

    Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

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    Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС
    		    12 декабря 2021, 18:52
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование, сообщает издание Financial Times.

    «Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС. Польше также следует пересмотреть свои обязательства перед ЕС по энергетической и климатической политике, которые приводят к стремительному росту цен на электроэнергию», – цитирует его РИА «Новости».

    Он добавил, что будет требовать прекращения выплат со стороны Варшавы в бюджет ЕС, если разногласия между сторонами усилятся. По его мнению, подобный шаг вполне оправдан, так как ЕС «незаконно» отказывает Польше в средствах из «общего бюджета (ЕС), в которой мы также вносим свой вклад».

    В июле суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.

    В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.

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    Литва получила новую партию СПГ из России

    12 декабря 2021, 15:27

    Текст: Валентина Григоренко

    В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.

    По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».

    Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.

    Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.

    Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.

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    Глава МИД Германии заявила о несоответствии «Северного потока – 2» нормам ЕС
    		    13 декабря 2021, 00:56
    Фото: www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

    «Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.

    По словам глава МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2»пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила Бербок.

    Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине.

    В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

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    В Пушкине задержали изнасиловавшего девочку мигранта

    12 декабря 2021, 18:32

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Пушкине задержали мигранта, который изнасиловал 14-летнюю девочку, он не состоял на миграционном учете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Спустя почти месяц полицейским удалось поймать безработного 25-летнего гражданина Узбекистана, который надругался над 14-летней школьницей. У молодого человека, не состоящего на миграционном учете, изъяли четыре мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщает 78.ru.

    Ранее был вынесен приговор жителю Нижегородской области за совершение действий сексуального характера против 12-летней девочки и ее убийство.

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    В России объяснили заявление МИД Германии о невозможности одобрения «Северного потока – 2»
    		    13 декабря 2021, 11:04
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Глава МИД Германии Анналена Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и не может быть одобрен.

    «С технической точки зрения проблем для сертификации «Северного потока – 2» нет. Все профильные службы признали, что труба держит давление. Вопрос лишь в том, какой будет схема и порядок управления трубопроводом», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Суть в том, что Газпром в качестве оператора хочет привлечь свою же дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, поскольку владеть и управлять такими проектами по европейским нормам должны независимые друг от друга компании, пусть даже одна является дочерним предприятием другой.

    «Это сделано для того, чтобы оператор не давал преференции одному из нескольких поставщиков энергоносителя и не создавалось препятствий для конкуренции. Но экспортировать трубопроводный газ из России имеет право только Газпром, поэтому требование о конкуренции приобретает чисто номинальное значение», – указал аналитик.

    Слова Бербок о якобы нерешенных вопросах безопасности как раз и касаются разделения функций владельца «Северного потока – 2» и оператора, уточнил собеседник. «Это объясняется заботой Запада о том, чтобы трубопровод мог быть отключен при «эскалации ситуации на Украине», – напомнил Юшков.

    Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть оператором «Северного потока – 2» и работать без оглядки на головную структуру, напомнил эксперт. «Единственное требование Берлина – чтобы Nord Stream 2 AG был зарегистрирован в Германии, а вся деятельность компании и документация были видны немецкому регулятору. Сейчас эта регистрация как раз и идет. Это чисто бюрократический момент, который Бербок выдала за проблему», – отметил собеседник.

    Юшков напомнил, что избирательная кампания «Зеленых» строилась на критике всех ископаемых источников энергии, а особенно – российских. «Бербок не может резко изменить риторику и назвать российский газопровод соответствующим всем европейским критериям – электорат не поймет», – заключил аналитик.

    Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

    «Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.

    По словам главы МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила дипломат.

    В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.

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    Облившего пару влюбленных кислотой мужчину арестовали в Петербурге

    12 декабря 2021, 15:50

    Текст: Валентина Григоренко

    В Санкт-Петербурге суд арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью. Мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    «Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы судов.

    В пресс-службе добавили, что ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич. Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний подозреваемый добавил на суде, что чувства и измена были платоническими.

    Напомним, что в пятницу романтическая прогулка 16-летней девушки и 18-летнего парня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга закончилась трагедией – внезапно к ним подбежал мужчина и облил кислотой. Девушке жидкость попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон. У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Он находится в удовлетворительном состоянии.

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    Зеленский попросил уволить устроившего скандал замминистра МВД Украины

    12 декабря 2021, 15:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили, который устроил скандал в зоне силовой операции в Донбассе.

    «По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», – написал Зеленский в своем Telegram-канале. 

    Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

    До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.

    Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.

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    «Северный поток – 2» обвинили в лишении Украины реверса газа из Европы

    13 декабря 2021, 07:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    После открытия «Северного потока – 2» Украина может лишиться возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

    По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной.

    «Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку – 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», – передает РИА «Новости» слова аналитиков.

    Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок голубого топлива из европейских стран Украина станет «более уязвимой для возможного вторжения».

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

    Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», заявил, что это вопрос потребности: будет спрос – будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года.

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    МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков

    12 декабря 2021, 20:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в эфире телеканала «Крым 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – цитирует ее РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

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    Новый канцлер Германии спрогнозировал снижение роли газа в Европе
    		    13 декабря 2021, 04:30
    Фото: Simon Belcher/
    imageBROKER/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Через 25 лет вопрос транспортировки газа в Европу будет играть другую роль, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    По словам канцлера, в будущем газ уже не будет тем энергоресурсом, «который будет столь же релевантным для экономических процессов» в Германии, как сегодня, передает ТАСС.

    «То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», – сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

    Между тем в прошлую пятницу цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась до 1244 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.

    Президент России Владимир Путин объяснял «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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    Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета

    12 декабря 2021, 16:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

    «Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».

    Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.

    «Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», –  сказал глава государства.

    Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.

    «Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов... но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока... Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.

    Ранее Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.

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