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Литва получила новую партию СПГ из России
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В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.
По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».
Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.
Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.
Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.
Захарова задала CNN вопрос о разведке
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Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
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Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта
Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.
«Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.
Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в СК.
До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.
Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»
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Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».
Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.
В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
Новый американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной
Новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.
Футуристический военный корабль выглядел не столь блестяще: корпус покрывают полосы ржавчины, пишет Ридус со ссылкой на фото, опубликованные в Twitter.
Сообщается, что корабль вернулся после продолжительных испытаний. Экипаж высокотехнологичного корабля, работа на котором автоматизирована, в двое меньше, чем у эсминца типа Arleigh Burke.
Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях. И позднее в оборонном ведомстве страны прокомментировали фото. Специалисты отметили, что ржавчина на кораблях – известна проблема, но обычно ее встречают на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе.
Ранее сообщалось, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Это может быть сделано в 2022 году.
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Госдеп пригрозил России санкциями G7
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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«Дуэль взглядов» на турнире ММА в Москве переросла в массовую драку
Во время «дуэли взглядов» на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве произошла массовая драка, сообщают информационные агентства.
Драка произошла во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Представитель Узбекистана Намазан Самиев, победив в отборочном поединке, заявил, что готов драться с любым соперником. Когда определился его соперник, организаторы решили провести «дуэль взглядов». При этом Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову. В клетку забежали посторонние и напали на Самиева. В результате началась массовая драка, передает РИА «Новости».
Напомним, подобные инциденты – не редкость. Так, один из самых известных случаев произошел в 2018 году. После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 произошла массовая драка, в ходе которой несколько бойцов из команды Нурмагомедова напали на ирландца.
Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Назарбаев назвал причины развала СССР
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил причины, приведшие к распаду СССР.
По словам экс-главы страны, социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.
«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», – заявил политик в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Назарбаев также отметил, что наложился и недостаток политической воли у элит того времени. Изменения в экономике нужно было проводить в условиях дисциплины и порядка.
Экс-президент привел в пример Китая, который смог перестроить экономику. Также Назарбаев отменил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.
«Вот так мы подошли к путчу», – заметил он.
Ранее Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году. По его словам, тогда бы ему пришлось признавать Осетию, Абхазию, Косово.
Погранслужба Украины не впустила певицу из России
Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну российскую певицу и ее менеджера, запретив въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», – сообщается в Facebook ведомства.
Отмечается, что граждане России прибыли в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им было отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.
Позже украинское агентство УНИАН уточнило, что речь идет о певице Марии Гусаровой – Mary Gu, передает РИА «Новости».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.
Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился
Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе, извинился за «излишнюю эмоциональность».
«По поводу инцидента на блокаде в зоне ООС в Донецкой области. Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю отчет на имя министра МВД, и буду всю дорогу способствовать его реализации», – написал он в Facebook.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Луганская область Украины оказалась на грани «техногенной катастрофы»
Из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область Украины находится на грани «техногенной катастрофы», заявил депутат Верховной рады от группы «Доверие» Сергей Шахов.
Шахов подчеркнул, что об отсутствии железной дороги к ТЭС «трубили еще с лета», в результате в регионе сложилась «фактически техногенная и социальная катастрофа». Сообщается, что «на ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Депутат обвинил власти страны в том, что за семь лет прямую железную дорогу к городу Счастье так и не построили. Кроме того, станцию не обеспечили газом. Под угрозой оказались 12 тыс. человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.
Напомним, подъездные пути к Луганской ТЭС с Украины идут через неподконтрольные Киеву районы Донбасса. ТЭС принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова. В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь.
СК подтвердил смену курса самолетом в Сочи из-за неопознанного воздушного судна
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с российским лайнером, выполнявшим рейс Екатеринбург – Сочи, который вынужден был сменить курс полета из-за неопознанного воздушного судна, сообщили в пресс-службе СК России.
«Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
В связи с ЧП председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого ЧП.
Источник в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над Черным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно.
4 декабря пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности.
Пользователи Reddit поспорили из-за русской кухни
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Пользователи американской социальной сети Reddit посоветовали противнику русской кухни, которому не нравится холодец, готовить самому, или научиться договариваться с русской женой.
«Моя жена из России, и мы женаты четыре года. Я зарабатываю достаточно денег, чтобы содержать нескольких человек, а ей просто нравится идея быть домохозяйкой/мамой. Поэтому я плачу по счетам и обеспечиваю семью, чтобы она готовила, убирала и заботилась о детях. Пока все идет хорошо, и нам обоим нравится жить таким образом. Просто я немного расстраиваюсь, когда доходит до ее готовки», – написал пользователь Reddit u/Fuzzy_Rice_44091.
Блогер признался, что он не большой поклонник русской кухни, хотя его жена – очень умелая хозяйка.
«Для нее важна ее культура (что я полностью понимаю), поэтому она готовит много русской еды. Однако я действительно не фанат русской кухни, потому что она пресная (по моему мнению) и состоит, в основном, только из теста и мяса. К тому же некоторые блюда, например, холодец, мне просто не нравятся», – отметил он.
При этом мужчина, по его словам, предложил супруге попробовать приготовить по другим рецептам, но только не русскую или славянскую кухню, но она очень обиделась.
«Вчера я подслушал разговор по телефону, в котором она жаловалась своей подруге на эту ситуацию, называя меня придурком. AITA? (аббревиатура «Не засранец ли я? – прим. ВЗГЛЯД), – задался вопросом мужчина.
Среди пользователей Сети разгорелся спор, как следует поступить семье в такой ситуации. Например, некто под ником DarkStar0915 предложил супругам поменяться местами, и готовить мужу самому. «Хотя в данной ситуации, если сам зарабатываешь, и сам готовишь, при том, что жена сидит дома, лучше быть холостым», – отметил доброжелатель.
magicmaster_bater также предложил супругу самому разнообразить домашнее меню, и приготовить любимые блюда, например, в выходные. «Она присматривает за детьми и за домом – это тоже работа на полную ставку. Готовьте еду, которую хотите, в выходные или пораньше», – написал magicmaster_bater.
Некоторые пользователи советовали его жене готовить время от времени что-то другое. Один из участников беседы заявил, что «всегда принимает во внимание то, что хочет жена, при составлении еженедельного меню (например, я спрашиваю ее, что она хочет съесть на этой неделе)».
Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал о впечатлениях от посещения российских столовых – на его взгляд, в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед.
Автор памятника царской семье в Ялте ответил критикам
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Кто-то выражает негатив, кто-то подходит к памятнику и со слезами на глазах фотографируется, это даже льстит, но из-за резонанса в СМИ скульптуру пришлось спрятать, заявил автор памятника царской семье в Крыму Юрий Майоров.
«Как говорится, красота в глазах смотрящего. Вот есть Мунк с «Криком» – это считают искусством, потому что это вызвало резонанс, какое-то общественное мнение, осуждение и обсуждение. В какой-то степени мне это даже льстит. Кто-то выражает негатив, кто-то подходит к памятнику, со слезами на глазах фотографируется, крестится, детям рассказывают историю семьи Романовых», – заявил изданию «Подъем» Юрий Майоров.
По задумке инсталляция изображала царскую семью под защитой «ангельских крыльев» в гроте. Автор идеи и скульптор создавали композицию на частные средства, которые заработали продажей мороженого. Из-за резонанса в СМИ и соцсетях скульптуру решили на время спрятать.
«Появился такой сильный резонанс, нас два дня атакуют всякими сообщениями, и мы решили на время его перенести в другое место, на закрытую территорию. Куда – пока это секрет», – отметил Майоров.
Между тем, мэр Ялты Янина Павленко заявила, что «яйцо» увезут из Ливадии по ее просьбе. Однако авторы рассказали, что сами приняли решение перевезти скульптуру на закрытую территорию, чтобы избежать вандализма и критики.
Ранее крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте. В Сети заявили, что члены царской семьи не походят на себя, а окружает их некий непонятный объект.