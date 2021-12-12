Американцы раскритиковали заявившего об «агрессии России» профессора

Профессор Кристофер Хартвелл опубликовал в американской прессе статью об «агрессии России на Украине», но читатели отреагировали резкой критикой в его адрес.

«Россия не может быть империей без Украины», – заявил Хартвелл в статье для Wall Street Journal, добавив, что Россия в случае атаки на Украину «перестанет быть великой державой». По его мнению, «любое вооруженное вторжение в Украину подтолкнет все еще хрупкую российскую экономику к краю пропасти».

Хартвелл заявил, что Запад приносит Украину в жертву России. Он полагает, что внешняя политика России опасна, поэтому странам Запада следует «выступить единым фронтом» против Москвы. Хартвелл в статье допустил оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Читатели в ответ заявили, что «в статье довольно много ложной информации». По их мнению, «только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует». Также подчеркивается, что ни Европа, ни Украина «не являются землей» США. Указывается, что США и НАТО «никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины».

«Сила России <…> заключена в жителях сельской местности. У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца – попробуйте задуматься над этим. Во-вторых – они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем», – заявил один из комментаторов.

Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.

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