Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился

Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе, извинился за «излишнюю эмоциональность».

«По поводу инцидента на блокаде в зоне ООС в Донецкой области. Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю отчет на имя министра МВД, и буду всю дорогу способствовать его реализации», – написал он в Facebook.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.

Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.