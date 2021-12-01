Глава Еврокомиссии предложила ЕС обсудить вопрос введения обязательной вакцинации

Минобороны потребовало освободить военнослужащих от QR-кодов

Минобороны вышло с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, сообщили источники в министерстве.

Согласно проекту постановления, с содержанием которого ознакомились «Известия», в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов – военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и на военных пенсионеров, уточнили источники.

Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.

В последние годы Минобороны значительно ужесточило правила работы с личными данными военнослужащих. Еще с советских времен личные дела офицеров находятся под грифом «секретно», и чтобы иметь право взять такую папку в руки, надо иметь по меньшей мере третью форму допуска к гостайне. Однако в постсоветские годы это не препятствовало тому, что целые списки военнослужащих той или иной воинской части оказывались в руках торговцев базами данным. К ним таким образом могли получить доступ коллекторы, колл-центры рекламных служб и прочие. Еще проще заинтересованным структурам было получить информацию о солдатах и сержантах, пишет издание.

Более того, немало офицеров работают с закрытыми документами второй и первой категории («совершенно секретно» и «особой важности»). Сама информация об этих людях охраняется как гостайна. Они не должны ни в каким виде светиться в публичной сфере. К примеру, запрещена публикация в открытом доступе фотографий с подписанными фамилиями.

По мнению экспертов, персональные данные военнослужащих, которые хранятся в базах ведомства, защищены надежнее прочих, и, возможно, Минобороны старается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам.

«Речь идет о сохранности личных данных военнослужащих, – заявил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. – Но не только. Дело в том, что у нас не учитывается один момент: QR-код появляется только на современных смартфонах, а они есть далеко не у всех. Хорошо, что военное ведомство стало пионером в решении этих вопросов. Возможно, в дальнейшем и для других категорий граждан сделают так, чтобы люди не упирались в эти QR-коды. Может быть, достаточно будет сертификата о прививках».

Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах России в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД