В Кремле назвали способ остановить конфликт в Донбассе

Остановить конфликт в Донбассе можно только переговорами украинцев с украинцами, поскольку Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию, как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцев – это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы помочь Украине справится с этой проблемой, урегулировать ее.

«(Россия) работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и минским договоренностям, и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств», – добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

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