Шойгу анонсировал передачу флоту АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск»

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1 декабря, среда | Последнее обновление — 13:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: Киев становится все наглее
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Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто.
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Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья.
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Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу анонсировал передачу флоту АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск»
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Российский Военно-морской флот, как ожидается, до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.
Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).
Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
Корабль ЧФ впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг
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Большой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота стал первым в новейшей истории судном, получившим кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке.
БДК «Азов» получил флаг в соответствии с указом президента России «О Военно-морском флаге Российской Федерации» в память о выдающихся подвигах экипажа линейного корабля «Азов» постройки 1826 года, командиром которого являлся капитан 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев, который позднее стал командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В 1827 году корабль в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их, передает ТАСС.
«Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю «Азов» вручен Георгиевский военно-морской флаг», – сказал на церемонии поднятия флага заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов.
По его словам, на «Азове» служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Владимир Корнилов и Павел Нахимов.
В свою очередь командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отметил, что вручение флага «Азову» – возрождение флотской традиции, которая была прервана в советское время.
Ранее отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021».
Модернизированный «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«В результате модернизации возможности «Панциря» по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», – передает ТАСС слова Оздоева.
В свою очередь заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.
«На базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации – самолетов и вертолетов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD (теория построения ПВО, позволяющей преградить противнику доступ в критически важные районы)», – добавил Михайлов, отметив, что комплекс также способен поражать малогабаритные беспилотники.
«Панцирь-С1М» получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.
Напомним, в феврале в Ростехе рассказали, что Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии.
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Япония потребовала от США прекратить полеты F-16 после сброса топливных баков
Япония потребовала от США прекратить полеты истребителей F-16 в связи с инцидентом, когда для захода на аварийную посадку американский истребитель сбросил топливные баки вблизи жилых кварталов, сообщило агентство Киодо.
Министр обороны Японии Нобуо Киси на совещании руководства ведомства дал указание потребовать от американской стороны прекратить полеты истребителей F-16 до обеспечения безопасности полетов, а также потребовать представить местным властям в префектуре Аомори полную информацию, передает РИА «Новости».
Во вторник американский истребитель F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, для выполнения которой он сбросил два топливных бака. Один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало. Истребитель находится в аэропорту Аомори. В связи с его аварийной посадкой во вторник была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов.
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Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего.
Заместитель командующего американской авиабазой Мисава принес извинения за инцидент с самолетом F-16, который сбросил топливный бак в жилом районе на севере Японии.
«Мы очень сожалеем об этом. По словам пилота, у него не было много времени на принятие решения в чрезвычайной ситуации», – передает ТАСС слова представителя командования на встрече с мэром японского поселка Фукаура (префектура Аомори).
Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что власти японской префектуры Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов в Японии, готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет. 5 декабря 2019 года рядом с рисовым полем в окинавском поселке Кин местные жители обнаружили сигнальную ракету, еще две нашли там же через день. Рядом с поселком находится тренировочный лагерь американских военных, где как раз в эти дни проходили учения.
Напомним, 7 ноября 2019 года американский истребитель F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори.
В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.
Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава.
А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава.
В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.
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В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
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Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Франция и Хорватия договорились о продаже 12 подержанных истребителей Rafale
ВВС Хорватии приобретут у Франции 12 подержанных истребителей Rafale F3-R, об этом договорились министр обороны республики Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли.
Представитель министерства обороны Франции Эрве Гранжан сообщил, что для замены проданных самолетов французские военные закажут 12 новых истребителей Rafale в 2023 году, поставки планируется начать в 2027 году, передает портал Defense News со ссылкой на AFP.
Между тем Баножич заявил, что рад поставкам подержанных Rafale F3-R. По его словам, это «один из лучших многоцелевых истребителей на сегодняшний день», приобретая их, Хорватия «получит мощный стратегический фактор сдерживания на ближайшие 30-40 лет».
«Это инвестиции в наше будущее и безопасность, а также и инструмент, который укрепит позиции Хорватии как союзника в НАТО и партнера в Европейском союзе», – добавил министр.
Отмечается, что это позволит хорватским ВВС заменить устаревшие истребители МиГ-21 советского производства.
Сумма сделки составляет порядка 1,1 млрд долларов. В дополнение к истребителям контракт охватывает системы вооружения, запасные части, логистику и обучение.
Напомним, в 2017 году сообщалось, что президент Хорватии осталась недовольна состоянием купленных на Украине МиГ-21. В 2016 году в Хорватии начали расследование по подозрению в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.
УВЗ решил показать в Египте новейший боевой танк Т-90МС
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») представит новейший боевой танк Т-90МС и созданную на его базе боевую машину поддержки танков на Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Каире, сообщили в пресс-службе концерна.
«Танки семейства Т-90 и бронемашины на их базе, разработанные в Уральском КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит «Ростех») относятся к немногим, которые не теряют эффективность в песчаных пустынях и горах. Это особенно важно для стран ближневосточного региона, где летом средняя дневная температура составляет 45-50 градусов, а ночью - 15 градусов по Цельсию, а зимой фиксируются заморозки. Испытания и реальные боевые действия показали, что спецтехника «Уралвагонзавода» уверенно преодолевает бездорожье, пески, бури и экстремальные перепады температуры», – передает ТАСС сообщение концерна.
В пресс-службе уточнили, что военная техника будет демонстрироваться в составе экспозиции Рособорнэкспорта. «Некоторые ближневосточные страны хорошо знакомы с танками УВЗ, и не только советского периода. На вооружении ряда государств стоят модификации Т-90, для них тема ремонта и модернизации этой военной техники актуальна. Для остальных представленные на EDEX 2021 танк Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ, созданная на его базе, могут стать новым аспектом взаимодействия в рамках успешно развивающегося на протяжении десятилетий партнерства ближневосточного региона с Россией», – пояснили в УВЗ.
По сравнению с базовой моделью (Т-90С) Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование. В июне 2021 года новейший боевой танк успешно прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности «Антей-4000» и С-350 «Витязь», а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Викинг» на Международном военно-техническом форуме EDEX 2021.
Анонсирована поставка в войска первых 15 новейших вертолетов Ка-52М
Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность – по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году», – сообщил источник РИА «Новости».
Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.
Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака» (дальность поражения 4-6 километров), «Вихрь» (8 км), «Вихрь-М» (10 км).
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для ВКС России. В частности, были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305».
Напомним, контракт между холдингом «Вертолеты России» и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке «Армия-2021».
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«Ярс» стационарного базирования загрузили в пусковую шахту в Калужской области
В Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ), сообщили в Минобороны России.
«Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов», – передает официальный сайт Минобороны.
Козельское ракетное соединение в Калужской области – первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
«Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха», – добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции заявил, что завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково.
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Военнослужащие ЮВО совершили марш на общевойсковые полигоны
Более 10 тыс. солдат и офицеров в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщили в пресс-службе округа.
«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Боевое слаживание основывается на модульной системе обучения. Запланирована отработка слаживания отделений, расчетов и экипажей.
«При этом на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500, в том числе на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области и Опук – в Крыму. Также впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области», – указали в округе.
В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тыс. мероприятий боевой подготовки.
Накануне Москва возложила на НАТО ответственность за деградацию отношений с Россией. Ранее в ноябре Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море. В Минобороны обвинили США и их союзников в агрессивных действиях в Черном море около границ России, которые создают угрозу региональной безопасности.
Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море, сообщает Шестой флот США.
«Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности», – передает РИА «Новости» заявление флота.
Напомним, в четверг Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
Сетецентрические соединения создали в ВС России
Несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских Вооруженных силах, сообщили информированные источники.
Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.
«В российских Вооруженных силах к настоящему времени уже несколько соединений получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном «Созвездие». Такой комплект позволяет объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник», – сообщил источник РИА «Новости».
Другой источник добавил, что «терминалы ЕСУ ТЗ, установленные на вооружение, военную и специальную технику позволяют соединениям проводить сетецентрические операции, обмениваясь данными между боевыми единицами в режиме времени, близком к реальному». Он уточнил, что «недавно комплектом ЕСУ ТЗ была оснащена Висленская (3-я мотострелковая) дивизия».
Собеседники рассказали, что терминалы ЕСУ ТЗ на сегодняшний день ставят на танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка», реактивные системы залпового огня «Торнадо», беспилотные летальные аппараты «Орлан», различные машины связи и мобильные командные пункты, зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук-М3».
«В рамках эксплуатации системы планируется дооснащение образцов техники терминалами ЕСУ ТЗ в рамках работ по их модернизации», – добавили источники.
Ранее сообщалось, что Объединенная приборостроительная корпорация (входит в Ростех) разработала программно-технические комплексы для ведения сетецентрических войн, которые устанавливаются на российскую бронетехнику.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов прибыл в Монголию с официальным визитом
Начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов во вторник прибыл с официальным визитом в Монголию, сообщило российское военное ведомство.
«Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах», – передает официальный сайт Минобороны России.
Запланированы личные встречи Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.
Визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.
Напомним, 23 сентября в Монголии прошли международные антитеррористические учения «Селенга-2021» с участием российских военнослужащих.
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Белоруссия решила продолжить боевое дежурство по ПВО с Россией
Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«В новом 2021/2022 учебном году... продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она «является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях». «С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, во вторник многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.
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Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для военных
Личный состав Вооруженных сил России отдохнет 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие субботы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», – заявил Шойгу на селекторном совещании, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что необходимо обеспечить «необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».
Ранее правительство России определило производственный календарь на 2022 год, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января 2022-го, а майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
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