Лукашенко: Мы не стреляем поверх голов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал приемы европейских силовиков против мигрантов и заявил, что белорусская сторона «не стреляет поверх голов».

«Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет – там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто», – заявил он в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко, передает «БелТА».

Лукашенко заявил, что Евросоюз, нападая на Белоруссию, хочет отвлечь внимание от своих собственных проблем. «Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят – всю (территорию Беларуси – прим ВЗГЛЯД)», – заявил Лукашенко.

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.

Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.