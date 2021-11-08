Кремль прокомментировал драку в Новой Москве

В деле о драке в Новой Москве с участием отца и малолетнего ребенка нет национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.

Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.