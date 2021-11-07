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На Камчатке продлили действие системы QR-кодов
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Власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.
«На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры», – сообщается на сайте правительства региона.
Кроме того, вводятся новые ограничения. В частности, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам автобусами и воздушным транспортом граждан без предъявления QR-кода или письменных сертификатов, а также медсправки о том, что человек имеет противопоказания к вакцинации от COVID-19.
Также продляется запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвода. Для имеющих медотвод, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 час до заселения. С 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.
Тем временем в Иркутской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 14 ноября продлили школьные каникулы. Отмечается, что студенты будут учиться дистанционно.
«Мы вынуждены еще на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также поселков Новонукутский и Усть-Ордынский», – написал губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram.
Также глава области призвал родителей проследить, чтобы их дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.
Ранее власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.
Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.
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Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье
Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев.
«Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости».
По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района».
«С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято».
По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.
Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции.
По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых.
«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении.
Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.
В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
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Ученый рассказал о сроке сохранения антител после коронавируса
Проректор Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне Юрий Геловани рассказал, что, предположительно, антитела к коронавирусу циркулируют в организме человека много лет, их уровень уменьшается вдвое каждые 1,5-2 года.
Ученый также высказался о версии происхождения COVVID-19: до пандемии предшественник коронавируса использовался для борьбы с раковыми клетками, сообщает «Московский комсомолец».
«Одна из наиболее вероятных (версий) связана с халатностью, которую могли допустить сотрудники Уханьской лаборатории, и это впоследствии привело к утечке SARS-CoV-2 за пределы научной организации», – заявил профессор Геловани.
Кроме того эксперт выделил показатель, по которому можно судить, насколько здравоохранение страны справляется с пандемией. Речь идет о смертности от коронавируса. Низкого показателя можно достичь путем вакцинации: в пример он привел США, где показатель смертности ниже, чем в других странах. Там вакцинировано 60% населения.
Профессор рассказал, что вакцинации – это не гарантия того, что нельзя заразиться коронавирусом. «Даже у вакцинированных и ранее переболевших вирус может размножаться и передаваться окружающим еще несколько дней, пока воспалительная реакция не привлечет противовирусные антитела, производимые в организме в результате прививки. Но, чем прививка эффективнее, тем больше шансов, что болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме», – сообщил медик.
Он ответил на вопрос, как долго могут держаться в теле человека, получившего вакцину, антитела.
«В среднем при коронавирусных инфекциях от SARS и MERS высокие титры антител держались от 1,5 до 2 лет. Достоверные данные о скорости падения титров антител к COVID-19 еще не опубликованы, хотя предварительные данные аналогичны», – сказал Геловани, отметив, что спустя два года количество все-таки снижается.
Профессор добавил, что указанный срок «службы» антител – это средний показатель, чтобы не долго не разбираться, сколько организму нужно времени на их уничтожение, был выбран минимальный промежуток до ревакцинации – шесть месяцев. Для точного определения уровня антител перед вакцинацией медик порекомендовал сделать тест.
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Ученые рассказали о смертельно опасном средстве спасения от коронавируса
Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучали яд скорпиона и пришли к выводу, что он может помочь при борьбе с коронавирусом.
Исследователи назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Сообщается, что они могут защитить от микробов и стать основой для будущего препарата от COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученым удалось собрать генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, его хотят очистить от токсинов, чтобы получить противовирусные вещества.
По словам доктора Ваэль Хусейна, изучение потенциала яда скорпиона при лечении коронавируса – захватывающая и продуктивная область, которая заслуживает дальнейших исследований. Ученый заявил, что уже удалось убедиться в том, что яд содержит чрезвычайно сильные биологически активные пептиды.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на «туман в голове». Все дело в том, что коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга.
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В России выявили 41,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 41 335 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6880, Санкт-Петербурге – 3138, Московской области – 3085.
Всего в стране выявлено 8 755 930 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.
Накануне, 5 ноября, в России выявили 40 735 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 600.
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Бывший и. о. премьера Украины умер от коронавируса
Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший обязанности главы правительства, смерть наступила из-за осложнений от коронавируса.
«От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и. о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», – сообщила «Страна.UA» в своем телеграм-канале.
Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.
Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления «Куйбышевская», а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.
Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых
Сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией», заявили датские иммунологи.
Согласно исследованию специалистов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, наиболее часто болезнь сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Danmarks Radio.
Жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.
Как отмечает профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн, на степень тяжести заболевания при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», – подчеркнул он, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.
Среди непривитых граждан Дании зараженных оказалось намного больше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID: как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования. Если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.
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Ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове
Коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос, выяснили ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).
Этим можно объяснить продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: «туман в голове», нарушение памяти и координации, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.
Исследование на макаках показало, что симптомы инфекции внутри нейронов мозга проявляются через семь дней. Это оказалось особенно опасным для пожилых.
Доказательство факта поражения нейронов может стать важным открытием в области изучения коронавируса, так как нервные клетки важны для нормальной работы организма. Иммунная система не атакует их даже в зараженном состоянии. Лечение в случае их поражения будет затруднено, а вирус может переместиться в мозг.
«Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», – заявил профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием.
Вирус в головном мозге сможет добраться и до других областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение.
Ранее сообщалось, что ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может сильно увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.
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Мурашко сообщил об отправке в регионы дополнительных объемов «Спутника лайт»
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство отмечает высокую потребность регионов в вакцине «Спутник лайт». О поставках министр сообщил во время рабочей поездки в Рязанскую область.
«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», – цитирует главу российского минздрава ТАСС.
Также Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в России почти в пять раз, помогли принятые меры.
«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4, в 5 раз», – заявил министр.
Ранее журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорилось о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В статье указывается, что вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. Спонсором исследования стал РФПИ.
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В Татарстане собрались ограничить проезд в транспорте для не привитых от COVID
Общественным транспортом в Татарстане смогут воспользоваться только пассажиры с QR-кодом, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию или без медотвода, сообщила пресс-служба президента республики.
«В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе», – говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.
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Эта же мера касается и лиц старше 18 лет, они смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля президент Татарстана поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).
Обращаясь к руководителям организаций профессионального образования, Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также он напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.
Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.
«Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», – заявил Минниханов на совещании в правительстве.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.
Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.
Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее активисты подали первые иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать недействительным постановление правительства республики о введении QR-кодов.
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Суд США приостановил решение об обязательной вакцинации работников крупных компаний
Апелляционный суд 5-го округа США принял решение приостановить действие правила об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников крупных компаний, говорится в решении суда.
«Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на вердикт.
Цитату из документа публиковал в Twitter генпрокурор штата Техас, выступавший против обязательной вакцинации.
Ранее сообщалось, что управление по охране труда обязало все базирующиеся в стране компании, штат которых составляет более 100 человек, отправить работников на вакцинацию от коронавируса. Выполнить поручение было предписано не позднее 4 ноября 2022 года.
Отмечается, что действие приостановлено из-за необходимости решить «серьезные законодательные и конституционные вопросы».
В середине октября военнослужащих ВМС США предупредили об увольнении за отказ проходить вакцинацию от коронавируса до 28 ноября. К этой дате необходимо поставить два компонента вакцины.
Мэр Карпинска счел «глупостью несусветной» требование предъявлять QR-коды на вокзале
Глава города Карпинск в Свердловской области Андрей Клопов назвал человеческий фактор причиной скандала, случившегося на местном автовокзале, где от пассажиров потребовали предъявить QR-коды.
«Я сам удивился, когда услышал, что на вокзале Карпинска от пассажиров требуют предъявить QR-код. Такого нет ни на уровне приказа оперштаба, ни на уровне моих указаний. Глупость несусветная! Стали разбираться и выяснили, что диспетчер не совсем адекватно оценила информацию и доводит ее до людей. Человеческий фактор», – приводит Ura.ru слова Андрея Клопова.
По его словам, с перевозчиком Карпинска уже связались от имени мэра и попросили обязать подчиненных максимально корректно выполнять требования оперштаба, и не доводить ситуацию до абсурда.
«Создавать лишнего ажиотажа сейчас нельзя. Что касается штрафа, выговора и прочих санкций в отношении диспетчера, то я не сторонник этих мер. Думаю, ситуация уже исчерпана», – подытожил он.
Карпинцев возмутила новость, что из города нельзя выехать без предъявления на вокзале QR-кода. В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что подобных решений в отношении Карпинска не принималось.
Ранее в Татарстане собрались ограничить проезд в транспорте для не привитых от COVID.
До этого активисты подали первые иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать недействительным постановление правительства республики о введении QR-кодов.
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Устроивший стрельбу по машине врача в Асбесте написал явку с повинной
Задержанный за стрельбу по зданию больницы в городе Асбест, где лечатся больные COVID, и машине врача-реаниматолога, признался в преступлении и написал явку с повинной, сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
«Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП. 5 ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СК по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие»,– приводятся слова Горелых на сайте регионального МВД.
Как добавили в СУ СК, следователями проведен допрос мужчины, после чего его показания были проверены на месте происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения, подчеркнули в следственном комитете.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла.
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Стычки противников COVID-сертификатов с полицией произошли в Италии
Столкновения между полицией и протестующими против COVID-сертификатов произошли в Триесте на севере Италии, где на манифестацию в вышли около 8 тыс. человек, сообщил телеканал «Rai News 24» со ссылкой на квестуру (полицейское управление).
Стычки произошли, когда несколько сотен человек попытались преодолеть полицейские кордоны и пройти на главную площадь города – Пьяцца делл’Унита д’Италия (Площадь единства Италии). Правоохранительные органы применили дубинки и оттеснили протестующих. По предварительным данным, пострадал один человек, передает ТАСС.
В Милане на акцию протеста вышли около 4 тыс. человек. Как указывает телеканал, в определенный момент колонна людей отклонилась от маршрута, согласованного с полицейским управлением, и заблокировала движение транспорта. Манифестации против «грин-пассов» в субботу прошли и в других итальянских городах, в том числе в Турине, Падуе и Неаполе.
Напомним, 18 октября трое сотрудников полиции пострадали в итальянском Триесте при деблокировании спецназом занятых протестующими въездов в местный порт.
В начале августа власти Италии обязали получать «грин пасс» (COVID-сертификат) студентов и сотрудников университетов, преподавателей школ, пассажиров поездов, судов, самолетов. Кроме того, с 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. С 15 октября сертификат обязали иметь работников частного и государственного секторов, при этом невакцинированные трудящиеся должны сдавать тесты каждые 48 часов.
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Работающим с COVID-19 в поликлиниках Москвы медикам привезли приготовленную многодетными выпечку
Депутаты и совет матерей вместе с многодетными семьями Восточного округа Москвы поблагодарили врачей, сражающихся с коронавирусной инфекцией, и привезли им выпечку, приготовленную своими руками.
«Мы многодетные мамы из клуба «МногоНас» хотели отблагодарить врачей за их нелегкий труд, и поэтому мы напекли для них всяких вкусняшек. Мы думаем, что это хоть как-то порадует наших врачей! Все это с душой и от чистого сердца! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких!», – заявила депутат московской городской думы Наталья Решетник.
По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, очень важна не только поддержка врачам и медицинским сестрам, но и просветительские проекты, акции, которые акцентируют внимание общества на том, что сейчас медики снова на передовой борьбы с COVID-19.
«Наш долг – помочь им в борьбе с вирусом, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, прививаться, заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Поддержать морально! Мамы и совет матерей присоединились к акции «Мы Вместе» и на протяжении нескольких последних дней все члены семьи, от самых маленьких до самых старших с любовью и уважением к медикам пекли торты, печенье и пирожные как символ нашей благодарности!», – написала депутат в Instagram.
«Сегодня мы встретились с семьями, чтобы отвезти выпечку в городские поликлиники, в которых располагаются красные зоны, к врачам, которые ежедневно спасают сотни жизней, а по России и тысячи. Спасают чьих-то мам, пап, бабушек и дедушек. Мы решили поблагодарить эти коллективы, медицинские бригады нескольких поликлиник между их рабочими сменами, ведь их труд действительно сложен морально и физически!», – добавила она.
Как отметила Буцкая, в последнее время в Москве нагрузка такова, что в день на одного врача приходится 30-60 вызовов. Бывают периоды, когда их еще больше. КТ-центры остаются сильно востребованными, и пациентами становятся все более молодые люди.
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Работников «красной зоны» в госпитале Екатеринбурга отблагодарили пирогами
Депутат Госдумы Жанна Рябцева вместе с волонтерами акции #МыВместе и при поддержке благотворителей передала сотрудникам «красной зоны» в госпитале в Екатеринбурге вкусные подарки: большие наборы молочной продукции, свежеиспеченные пироги, печенье, пирожные и торты.
В госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге развернута одна из самых крупных «красных зон» в регионе. Депутат Госдумы Жанна Рябцева поблагодарила медиков за самоотверженную работу в пандемию и передала подарки для всего персонала.
Впервые Госпиталь для ветеранов войны был перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом в мае 2020 года, с тех пор врачи практически постоянно работают в «красной зоне» с тяжелыми больными. В госпитале на смену ежедневно выходит порядка 130 человек. Сегодня участники акции #МыВместе приготовили приятный сюрприз каждому из них.
«Я приятно удивлена участием наших партнеров – фирмы «Некрасово». Они подготовили такой объем продукции! Там пироги, пирожные, сыры и другая молочная продукция. Врачи в шоке в хорошем смысле этого слова. Все вкусное, свежее, горячее. Мы просто говорим спасибо врачам! Мы видим, что медикам приятно, они нас искренне поблагодарили и пожелали никогда не попадать в такие госпитали, не болеть, быть здоровыми! В непростой период, в очередную волну пандемии, важно помогать друг другу, чувствовать рядом плечо. Мы ежедневно помогаем здравоохранению, и они это замечают. Будем продолжать. Вместе справимся!», – написала Рябцева в Facebook.
Жанна Рябцева, как депутат новой волны, неоднократно участвовала в организации добровольческой помощи для врачей области. Поддержание позитивного настроя у медицинских сотрудников – одна из задач волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Полтора года волонтеры доставляют продукты питания и лекарства гражданам, находящимся на самоизоляции, оказывают помощь в медицинских учреждениях и колл-центрах, ведут просветительскую деятельность о вакцинации и многое другое.
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