На Камчатке продлили действие системы QR-кодов

Власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.

«На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры», – сообщается на сайте правительства региона.

Кроме того, вводятся новые ограничения. В частности, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам автобусами и воздушным транспортом граждан без предъявления QR-кода или письменных сертификатов, а также медсправки о том, что человек имеет противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Также продляется запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвода. Для имеющих медотвод, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 час до заселения. С 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.

Тем временем в Иркутской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 14 ноября продлили школьные каникулы. Отмечается, что студенты будут учиться дистанционно.

«Мы вынуждены еще на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также поселков Новонукутский и Усть-Ордынский», – написал губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram.

Также глава области призвал родителей проследить, чтобы их дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.

Ранее власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.

Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.

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