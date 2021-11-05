Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО Эксперт: Врачи «скорой» в Облучье испытывают запредельные нагрузки 5 ноября 2021, 19:19 Врачи скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области рассказали о возросших в период пандемии нагрузках. Ранее на этой станции 27 работников «скорой» объявили об увольнении. «Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряженная, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. ак. И.П.Павлова Вадим Теплов. По его словам, «есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание». «Поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали и поговорили с сотрудниками станции скорой помощи о том, что вакцинация – это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой», – подчеркнул Теплов. Он выразил надежду, что «недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено».



Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации. В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных 5 ноября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. «Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода. Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Напомним, 18 августа правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Голикова назвала сроки завершения пандемии 5 ноября 2021, 14:20 Текст: Елена Мирошниченко

Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости». Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО 5 ноября 2021, 17:20 Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы. Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.



«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.



В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. «Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.



Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID от привитого заболевшего 5 ноября 2021, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой. Ранее Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. Обнаружен увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген 5 ноября 2021, 02:29 Текст: Евгения Шестак

Ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Genetics. «Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», – говорится в докладе. Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они. Ученые предупредили, что вредоносный ген – не единственная причина дыхательных осложнений при COVID-19 , потому что важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Так, например, афро-карибская раса является носителем этого генотипа только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше остальных. Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией. Ранее журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве темпы вакцинации выросли в четыре раза 4 ноября 2021, 20:47 Текст: Елена Мирошниченко

Темпы вакцинации в столице выросли более чем в четыре раза к началу октября, при этом первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. «По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом – 5,25 млн человек; вторым компонентом – 4,41 млн человек. Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали пять тыс. человек в сутки, то теперь – порядка 23 тыс. человек, из них около семи тысяч – ревакцинация», – приводит сообщение РИА «Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. «Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. – 1,7 тыс. [госпитализаций]», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС. Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам. Онкобольным посоветовали привиться от коронавируса 5 ноября 2021, 02:10 Текст: Евгения Шестак

Российские и израильские врачи рекомендуют онкологическим больным прививаться от COVID-19, заявили специалисты Израиля и России в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay. «На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы, вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса», – приводит РИА «Новости» сообщение врачей. В конференции приняли участие около одной тыс. специалистов из России, Израиля, Австрии, Швеции, Белоруссии, Турции и других стран. Ранее главный онколог Минздрава Андрей Карпин заявил, что болеющие онкологическими заболеваниями люди не могут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в определенные периоды лечения. В начале октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказывал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сопровождавший Байдена в поездке по Европе помощник заболел коронавирусом 5 ноября 2021, 03:14 Текст: Елизавета Булкина

Помощник президента США Джо Байдена, сопровождавший его в ходе турне по Европе, сдал положительный тест на коронавирус, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, заболевший помощник, а также несколько человек персонала главы США остались в шотландском Глазго, где Байден выступал на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), передает ТАСС. Сейчас сотрудник администрации президента США находится на карантине и ожидает результаты ПЦР-теста. В Белом Доме предполагают, что помощник на мероприятии с президентом не контактировал. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи. Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации. После этого Байден сдал тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Оперштаб сообщил о более 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки 5 ноября 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%, передает ТАСС. В частности, за сутки были выявлены 3363 случая заражения в Санкт-Петербурге, 2835 – в Московской области, 1610 – в Самарской области, 798 – в Воронежской области, 792 – в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 244 447 пациентов, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,81%, следует из данных штаба. В частности, за сутки зафиксировано 89 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 55 – в Московской области, 45 – в Краснодарском крае, 42 в Ставропольском крае, 41 – в Пермском крае. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28605. Всего уже выздоровел 7505971 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3107 пациентов в Московской области, 1640 – в Санкт-Петербурге, 968 – в Самарской области, 862 – в Республике Саха, 782 – в Республике Крым. В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым «Спутником V» 5 ноября 2021, 15:50 Текст: Елена Мирошниченко

Решение Италии о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты «Спутником V», получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а затем COVID-сертификат, относится к иностранным гражданам, пояснил в пятницу на пресс-конференции в Риме министр здравоохранения Роберто Сперанца. Он напомнил, что накануне минздрав издал циркуляр, в соответствии с которым все лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, сообщает РИА «Новости». «Это первый ответ на запрос с различных сторон, прежде всего, со стороны людей, которые были вакцинированы за рубежом, и находятся в Италии по причинам, связанным с учебой и работой. Этот ответ позволит всем этим людям получить green pass после того, как они получат бустерную дозу мРНК-вакцины», – заявил Сперанца. Он добавил, «что касается туризма, то как правительство мы давно работаем над тем, чтобы содействовать большему передвижению людей. Однако очевидно, что это не может не зависеть от эпидемиологической ситуации, которая постоянно меняется. Не все страны находятся в таких условиях, которые могли бы нам позволить снизить уровень внимания». Ранее сообщалось, что Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. В Приморье решили ужесточить ограничения для непривитых граждан 5 ноября 2021, 07:54 Текст: Елизавета Булкина

Власти Приморья с 8 ноября намерены запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона. «По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны», – говорится в сообщении на сайте правительства региона. Ранее власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах. Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от COVID 5 ноября 2021, 12:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Прививки против коронавируса были по ошибке сделаны 18 младенцам в ханойском пригородном районе Куок Оай, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Как рассказали в ведомстве, 3 ноября в районном медицинском пункте вместо пятикомпонентной вакцины против инфекционных заболеваний 18 младенцам в возрасте от двух до шести месяцев были сделаны прививки вакциной против коронавируса компании Pfizer («Пфайзер») для детей и подростков, передает ТАСС. После произошедшего все малыши были переведены в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели ведущие специалисты Национального педиатрического госпиталя. В настоящее время состояние здоровья получивших прививку стабильное, случаев анафилактического шока зафиксировано не было. У некоторых малышей наблюдались повышение температуры, покраснения и припухлости в месте укола, которые являются частыми реакциями после прививки. Министерство здравоохранения Вьетнама поручило столичному департаменту здравоохранения подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся. Напомним, в сентябре Вьетнам анонсировал начало розлива «Спутника V». Минобороны создало резерв для медпомощи регионам в борьбе с COVID-19 5 ноября 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны. «В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства. В составе врачебно-сестринских бригад – военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты. «Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тысяч гражданских пациентов с COVID-19», – говорится в сообщении. По данным Минобороны, «на сегодняшний день в данных медицинских центрах на лечении находится около 1 тыс. гражданских лиц». «Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента России», – говорится в сообщении. Напомним, в четверг военврачи пришли на помощь гражданским ковидным пациентам в Тульской области.

В Кузбассе выявили торговлю поддельными сертификатами о вакцинации 5 ноября 2021, 11:10 Текст: Валентина Григоренко

Сотрудники полиции в Кузбассе пресекли торговлю поддельными медицинскими документами, которые связанны с вакцинацией против коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД России. В ведомстве пояснили, что в ходе проверочной закупки на железнодорожном вокзале Кемерова 25-летний мужчина передал покупателю документы, подтверждающие получение первого компонента вакцины «Спутник V» и внесение данных об этом в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса, передает ТАСС. «В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что заведомо ложные сведения вносились в журнал профилактических прививок медицинского учреждения города Березовского Кемеровской области без явки граждан в поликлинику и фактической инъекции. Фиктивную вакцинацию осуществили 14 жителей Кемерова – работники организаций сферы услуг», – уточнили в пресс-службе. Как добавили в МВД, в Федеральном регистре вакцинированных содержались сведения о том, что семеро из них якобы получили первый компонент вакцины, еще столько же прошли вакцинацию в полном объеме и стали обладателями подложных электронных сертификатов. По данным фактам возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Устанавливаются все причастные к данной противоправной деятельности, проводится доследственная проверка в отношении получателей таких сертификатов. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса. В Приморье решили ввести QR-коды для посещения вузов 5 ноября 2021, 10:36 Текст: Валентина Григоренко

Власти Амурской области намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно, сообщила пресс-служба правительства региона. «С 1 декабря планируется, что система QR-кодов будет введена в высших учебных заведениях региона. Студенты, которые не будут вакцинированы или не будут иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом, будут переведены на дистанционное обучение», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, с 15 ноября система QR-кодов в Благовещенске распространится на заведения сферы услуг. «В Благовещенске с 15 ноября дополнительно по QR-кодам будут организован допуск в заведения сферы услуг, перечень предприятий определит министерство экономического развития. Также с 15 ноября QR-коды потребуются в Благовещенске при посещении банковских структур», – отметили в пресс-службе. «Планируется с 15 ноября ввести допуск по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений, <...> это Благовещенский район, города Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск», – добавили в пресс-службе правительства региона. Ранее власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.