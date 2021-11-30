Финалисты конкурса «Твой Ход» сделали предложения возлюбленным на награждении

Во время торжественной церемонии закрытия финала всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» два финалиста конкурса Владислав Запылихин и Вячеслав Григорьев сделали предложения своим девушкам.

Владислав Запылихин и Яна Миленькая вместе учатся на четвертом курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России в Москве на факультете государственного управления экономикой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Запылихин из города Салават, Яна – из Краснодара. Они познакомились во время поступления в университет и с тех пор встречаются уже больше двух лет. После знакомства вместе начали участвовать в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Сначала им не удалось добиться успеха, но уже в 2020 году Владислав стал победителем Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», а Яна – Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

«В 2021 году мы решили принять участие во всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход». На первых этапах выбрали направление «Помню о важном» и делали совместный проект по развитию исторического туризма в городе Зарайске. На полуфинале в ходе деловой игры мне досталась роль играющего по тренду, Яне – упорного достигатора, оба успешно прошли этот этап конкурса и стали финалистами. В финале «Твоего Хода» вместе выбрали факультет карьеры», – рассказал Запылихин.

Накануне финала он попросил руку и сердце Яны у ее отца Александра Миленького, полуфиналиста конкурса «Лидеры России» и финалиста конкурса «Лидеры России. Политика», а затем помощи организаторов конкурса «Твой Ход» в воплощении своей идеи – сделать предложение любимой во время церемонии награждения победителей. Для девушки это было сюрпризом.

«На мгновенье мир остановился. Я увидела Влада, его глаза, кольцо, цветы. Это сказка, которая ожила на «Твоем ходе»! Я очень рада, что мы можем начать новый этап нашей жизни и, конечно, у нас все получится», – поделилась эмоциями девушка.

Вторая пара ребят из Ростова-на-Дону. Вячеслав Григорьев обучается в Ростовском государственном экономическом университете на кафедре менеджмента, Мария Мережкина – студентка Ростовского медицинского университета. Они познакомились в 2019 году во время съемки одного из студенческих проектов. На участие в «Твоем Ходе» пару подтолкнула сестра Вячеслава – Наталия, которая в 2020 году стала победительницей конкурса «Большая перемена».

В 2021 году Вячеслав и Мария решили принять участие в конкурсе «Твой Ход». Почти сразу они попали в команду амбассадоров конкурса и вместе успели принять участие в фестивале «Таврида-АРТ», форуме «Россия – страна возможностей» и Всероссийском слете национальной лиги студенческих клубов. В этом году Вячеслав и Мария уже испытывали свои силы в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сначала принимали участие в конкурсе «Лидеры России», а после стали полуфиналистами конкурса «Мой первый бизнес».

«До сих пор не понимаю, что произошло, как у Славы в руках оказался микрофон, почему все смотрят на нас? Я совершенно ни о чем не подозревала, для меня предложение стало полной неожиданностью. И вот на моем пальце кольцо, и я плачу от счастья», – говорит Мережкина.

По итогам конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Конкурс проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.