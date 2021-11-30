В Москве обновлен рекорд по максимальной температуре воздуха

Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Белоруссия в войне в Донбассе

Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Центре стратегического управления министерства обороны.

«Они [Запад] прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», – передает его слова пресс-служба президента.

Однако, продолжил Лукашенко, «они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно». «Это порядка восьми тысяч [военных] на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены», – сказал глава республики.

При этом Лукашенко вновь заявил, что Белоруссия «не бряцает оружием». «Мы хоть и не участники последней страшной войны (Великой Отечественной – прим. ВЗГЛЯД), но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн», – подчеркнул он.

Лукашенко также напомнил об «активных телодвижениях вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину».

«У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», – подчеркнул президент Белоруссии.

Он напомнил о поручении министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения.

«Планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия», – заявил Лукашенко.

В то же время министру обороны и начальнику генерального штаба вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии.

Между тем в республике есть обученные и оснащенные воинские подразделения.

«Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов… У нас есть определенное количество подразделений, их немало, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси», – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.

Кроме того, он заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России».