В России выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 32648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2788, Московской области – 2215, Санкт-Петербурге – 2103.

Всего в стране выявлен 9 636 881 вирус-положительный пациент в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 275 193 человека.

Полностью выздоровели 33442 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 329 253 человек.

Накануне, 29 ноября, в России выявили 33860 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1212.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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