В Госдуме рассказали о мерах поддержки волонтеров проекта «Мы Вместе»

В нескольких регионах России прошли встречи депутатов Госдумы и волонтерского корпуса «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, на которых обсуждались возможные меры поддержки волонтерского сообщества со стороны законодателей.

Помощь жителям и медикам Воронежской области вместе с волонтерами оказывает первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Он пополнил корзины «Тележки добра» в магазинах города, доставил продукты нуждающимся жителям. Екатерине Ханиной депутат привез продукты первой необходимости. Для пожилой женщины приезд гостей оказался приятной неожиданностью. По ее словам, важна не столько материальная поддержка, сколько внимание и забота, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Стараюсь справляться с проблемами сама, веду здоровый образ жизни, по мере возможности. Спасибо, что навестили, продукты привезли, пообщались. Поговорить с хорошими людьми всегда приятно. Буду рада видеть вас снова», – сказала жительница Воронежа Екатерина Ивановна Ханина.

Также парламентарий встретился с медицинским персоналом и волонтерами Городской клинической поликлиники №4. А накануне в региональном исполкоме партии «Единая Россия» обсудили, какие меры поддержки нужны добровольцам. Так, в Воронеже для волонтеров организовали бесплатный транспорт. Первые проездные билеты уже розданы.

Решением проблем с транспортом занимаются сейчас и власти в Забайкальском крае. Там участники команды «Молодежки ОНФ» встретились с депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. В рамках акции #МыВместе основная работа направлена сейчас на помощь подшефным – пожилым и одиноким жителям. Добровольцы доставляют им продукты и лекарства, привозят вещи первой необходимости, сопровождают в поездках к врачам. Помощь с оплатой проезда как на личном, так и на общественном транспорте, волонтерам очень нужна.

«Наши основные вопросы будут решены уже в ближайшее время. Власти обещали обеспечить проездные для добровольцев акции #МыВместе, выделить сим-карты для обзвона пожилых и маломобильных граждан, а также предоставить дополнительный транспорт для работы по обращениям граждан», – сказал участник «Молодежки ОНФ» в Забайкальском крае Александр Волчек.

Поддержка со стороны депутатского корпуса оказывается и волонтерам Новгородской области. Вместе с добровольцами в рамках акции #МыВместе подшефным «Молодежки ОНФ» помог Артем Кирьянов, депутат Госдумы от Новгородской области. Лидии Павловой и Кристине Штрейс доставили продукты. Этой семье мамы и дочери региональная команда помогает с лета. У обеих женщин серьезные заболевания и ограничения подвижности, поэтому дважды в неделю волонтеры навещают их, привозят лекарства и продукты.

«Акция #МыВместе» сегодня –продолжение большой работы, которая ведется по всей стране уже полтора года. Напомню, более 6,5 млн людей получили ту помощь, которая требуется в период пандемии. Очень важно, что в Новгороде работают такие замечательные ребята – «Молодежка ОНФ», «Молодая гвардия», коллеги из разных общественных организаций. Они чувствуют ответственность не только за себя, родных и близких, но и за старшее поколение. Мне очень приятно с ними работать и помогать в том, что может облегчить жизнь наших бабушек и дедушек», – отметил депутат Государственной Думы Артем Кирьянов.

Тем временем волонтеры Рязани встретились с депутатом Госдумы, Героем России Андреем Красовым. Добровольцы рассказали ему о помощи медикам. Команда «Молодежки ОНФ» в Рязанской области работает на пунктах вакцинации, в поликлинике ГКБ №11 и в областной детской больнице. Добровольцы координируют поток людей на прививочных пунктах, консультируют тех, кто пришел без записи, помогают заполнить документы и записать желающих на прививку. Также отвечают на вопросы жителей в колл-центре в поликлинике Городской клинической больницы №11. На базе отделения детской больницы команда «Молодежки ОНФ» помогала в перепрофилировании отделений под ковид-госпиталь на 80 коек. Парламентарий поблагодарил волонтеров за большой вклад в общее дело.

Вместе с участниками «Молодежки ОНФ» депутат навестил жительницу Рязани Светлану Михалину. В условиях самоизоляции женщина с ограничениями здоровья временно осталась без помощи социального работника. Волонтеры и парламентарий купили Светлане Николаевне диабетические продукты и доставили все необходимое.

Напомним, с марта 2020 года акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных граждан и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. За это время волонтеры помогли уже более 6,5 млн человек.

Добровольцы оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19.

Осенью 2021 года депутаты и российские звезды поддержали перезапуск акции на фоне возросшего числа болеющих коронавирусом.