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28 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 33,5 случаев коронавируса за сутки
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стартовал финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»
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В парке наук и искусств «Сириус» стартовал финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», его участниками стала 1000 студентов из 76 регионов России.
В течение трех дней им предстоит ответить на мегавызовы и спроектировать университет будущего. В церемонии открытия финала приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, заместитель Президента Российской Академии Наук Сергей Люлин, Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и другие почетные гости, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
«Конкурс собрал огромное количество участников – более 568 тысяч студентов из всех регионов страны, и это так круто! Сегодня в этом зале финалисты из 76 регионов России. Вы все невероятно талантливые, классные и целеустремленные. Нас ждет интересный финал и много дальнейшей совместной работы по реализации ваших идей и инициатив», – обратился к участникам заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров.
Все финалисты по своему выбору распределились по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья – и начали проходить конкурсные испытания.
«Проект впервые стартовал в этом году, но стал уже одним из самых массовых конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс за попадание в финал составил почти 600 человек на место! В течение трех дней вам, 1 000 студентам российских вузов, предстоит показать свои навыки и знания, умения и опыт, чтобы одержать победу в финале «Твоего Хода». Вам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы, которые стоят перед вузами и вами как представителями российской молодежи. Кроме вас, финалистов, на площадке, в парке наук и искусств «Сириус», собрались представители ведущих институтов и университетов, а также партнеры конкурса, которые проведут для участников лекции, практикумы и лабораторные. Дорогие участники, вы уже многого добились, и вы достойны находиться в финале! Каждому из вас я желаю вдохновения, сил, хорошего настроения и позитивных эмоций от участия в конкурсе!» – поприветствовал финалистов заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.
В программе первого дня финала – введение в специальность, пары, первый экзамен, квест-исследование внеучебных сервисов и суперлекция «Как справиться с синдромом самозванца и поверить в себя». Своим жизненным и профессиональным опытом со студентами на суперлекции поделились заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор платформы «Факультетус» Сергей Вищипанов, наставник проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей» Антон Каравайцев.
«Конкурс «Твой Ход» стал отличной площадкой для самых целеустремленных и амбициозных студентов нашей страны, предоставив им возможность отточить свои навыки, получить поддержку своих инициатив. А общество «Знание» предоставило много полезной информации и инструментов для реализации студенческих проектов. Задача подобных конкурсов – научить пробовать и ошибаться, и несмотря на это продолжать двигаться к цели», – рассказал гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» продлится до 29 ноября 2021 года. Профессиональные оценщики дадут оценку soft-компетенциям студентов, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса будет наблюдать за их командными решениями.
«Этот конкурс помогает каждому студенту понять свои таланты, способности, сделать так, чтобы его будущая деятельность стала не унылой работой, а главной составляющей жизни, обусловленной стремлением к самореализации. Мы все живем в сложное, но в очень интересное время – время перемен. РАН сегодня старается сделать так, чтобы во всех академических научных центрах была открытая, современная и конкурентная среда. Надеюсь, в скором будущем участники и победители «Твоего Хода», особенно с факультета науки, вместе с нами будут совершать научные исследования, которые станут самыми передовыми в мире», – отметил заместитель президента РАН Сергей Люлин.
В дни проведения финала «Твоего Хода» возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции в «Сириусе» представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий «СоздаYOU будущее», Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году, а выпускники «Большой перемены» организуют образовательную площадку «Перевернутый класс». Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
«Я рад приветствовать самый массовый, самый крутой студенческий конкурс страны из самого красивого региона России – с Камчатки. Все финалисты уже победители! Вы сделали свой ход и теперь заряжаете своей энергией всех вокруг. Хочу, чтобы вы помнили и верили, что будущее зависит от вас – оно будет таким, каким вы его спланируете. У нас огромная страна, я желаю вам смелости ее открывать, все возможности для этого у вас уже есть», – обратился к финалистам конкурса по видеосвязи губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По итогам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования.
Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.
Пережившие коронавирус начали сталкиваться с «ковидным туманом»
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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут сталкиваться с паническими атаками и «ковидным туманом», заявил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.
У пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести могут возникать серьезные психические расстройства на фоне инфекционного процесса, заявил Костюк в интервью РБК.
При этом большее число переболевших на этапе выздоровления могут столкнуться с «мягким когнитивным снижением», добавил эксперт.
«Это состояние, когда невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют «ковидным туманом», – пояснил врач.
У многих больных после инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, это также может стать триггером для формирования панических атак.
«И число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро», – сказал он.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, как убедиться, что в отсутствии в организме человека частиц вируса после перенесенного COVID-19.
Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала сроки окончания пандемии COVID-19
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Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Ольга Якубович обозначила сроки окончания пандемии COVID-19, изучив предсказания и карты.
Якубович верит: «в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути». По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. «Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие», – передает «СтарХит» мнение ведьмы.
Кроме того, участница нового сезона заглянула в будущее и сообщила, в следующем году наша жизнь сильно не поменяется. «Так, 2022 будет сложный. Он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся», – добавила Якубович.
Также Ольга призналась, что последние несколько месяцев рассуждала о появлении пандемии: «почему она появилась сейчас, кто послал ее человечеству, почему мы переживаем это время?» Представительница магии пришла к выводу, что «это высшая сила намекает нам: мы уничтожаем планету». «Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия», – резюмирует Якубович.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил «самоудушения» COVID-19. «Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла», рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины.
Умер Александр Градский
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Умер советский и российский певец и композитор Александр Градский, сообщил осведомленный источник.
По имеющимся у телеканала сведениям, артист скончался около 2.00 в больнице, сообщает «Пятый канал».
Как сообщают Дни.Ру, в конце октября Градский трижды вызывал скорую на дом. Однажды бригаде медиков пришлось ехать к артисту дважды.
«У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома», – рассказали источники о последних месяцах жизни певца. Градский часто жаловался на боли в ногах.
Позднее близкие подтвердили информацию о смерти композитора. !Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла эпоха. Ушел человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах», – говорится на официальной странице артиста в Instagram.
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Напомним, в пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Орфографическая комиссия раскритиковала новые правила русского языка
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Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русского языка, дополняющий правила 1956 года с учетом современных реалий.
Члены Орфографической комиссии РАН опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии, ранее опубликованный ведомством, передает «Коммерсант».
Авторы обращения пришли к выводу, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который был подготовлен в 2006 году Институтом русского языка РАН имени Виноградова и считается подписантами обращения «самым известным и авторитетным», однако его принципы при разработке проекта были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений». Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.
«В проект не вошли целые разделы, например правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат (...) Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания», – говорится в тексте письма.
В Минпросвещения заявили, что проект правил выступает «частью масштабной работы (...) которая охватит обновление списка грамматик, словарей и справочников».
«Проект активно обсуждается с экспертным сообществом (...) Важно, что такая работа уже началась, и министерство планирует продолжить ее», – заверили в ведомстве.
Проект появился сайте regulation.gov.ru 9 ноября 2021 года, к нему прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов. Например, в параграфе о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но «названия самих изделий» – со строчной (в пример приводятся «тойота», «вольво» и «панасоник»). При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов». В пример приводился город Кизилюрт и его новое написание «Кизилъюрт».
Также проект фактически реабилитировал букву «ё». Предполагается, что ее употребление больше не будет факультативным, как это было до сих пор.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Столтенберг напомнил о нераспространении на Украину базового принципа НАТО
Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются», – цитирует Столтенберга «Страна.ua».
Он напомнил, что принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Вместе с тем НАТО «всецело поддерживает Украину», заключил глава организации.
Ранее в НАТО заявили, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран Альянса.
У заразившихся «омикроном» выявили нехарактерные для COVID-19 симптомы
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Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы у заразившихся молодых людей, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе The Daily Telegraph.
По словам Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», – рассказала врач. Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма коронавируса.
Доктор говорит, что приняла около дюжины пациентов с похожими симптомами, у которых подтвердилось заражение COVID-19. Почти все были здоровыми мужчинами. Прививок не было примерно у половины из них.
Кутзе выразила опасение, что у пожилых людей, в особенности страдающих диабетом и другими хроническими заболеваниями, инфекция, вызванная омикрон-штаммом, может протекать значительно тяжелее. Как указывает издание, лишь около 6% жителей ЮАР – люди старше 65 лет, поэтому ситуация с заболеваемостью в этой возрастной группе пока не очень хорошо ясна.
«Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело», – считает Кутзе.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
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Янукович оспорит свое отстранение с поста президента через суд
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Четвертый Президент Украины Виктор Янукович заявил о своем намерении оспорить в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности в 2014 году, сообщил его представитель Юрий Кирасир.
«Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», – сообщается в Facebook представителя Януковича.
В сообщении указано, что решение о Постановлении «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов Президента Украины», которое приняли 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады является антиконституционным. «Принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это Постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте», – отмечается в сообщении.
При этом написано, что в Верховной Раде понимали, что «законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся», рассматривали два варианта: «физически устранить Виктора Януковича» или «растоптав закон захватить власть». По словам Кирасира, парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем и «вверг Украину в катастрофу».
«Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов», – указано в сообщении.
Ранее генпрокуратура пригрозила Януковичу и еще нескольким чиновникам пожизненным заключением по делу «евромайдана».
Госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.
«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.
Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Появились сведения об индексации выплат трем категориям пенсионеров
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В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров, сообщил «Московский комсомолец».
«Во-первых, пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12088 рублей 96 копеек», – сообщает «Московский комсомолец».
«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше», – напоминает экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций.
«Стоит ли говорить, сколько невзгод и испытаний им пришлось перенести по жизни: войны и голод, лишения, политические репрессии и, главное, благодаря им экономика страны восстанавливалась и строилась после разрушительной Второй мировой войны», – отмечает издание.
«Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное, – говорит эксперт, – Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху».
«Во-вторых, на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца», – говорится в статье.
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Издание поясняет: «Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере».
«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», – пояснили в ПФР. При этом никаких заявления писать не нужно, а вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям, отмечается в материале.
«В-третьих, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, те, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу», – сообщает издание.
«Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей. Но сейчас важно, чтобы данный пенсионер продолжал проживать на селе, иначе дополнительные деньги ему не дадут. Впрочем, это правило перестанет действовать совсем скоро, с 1 января 2022 года», – отмечается в материале.
Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам.
Осквернившего портрет ветерана в Измайлово блогера арестовали на два месяца
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Блогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны.
Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.
Глюкоза предложила сделать в школах площадки для курения
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Наталья Ионова, известная как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» потребовала организовать в школах площадку для курения, потому что ее дочь за эту привычку в очередной раз отчислили из учебного заведения.
Глюкоза пожаловалась, что ее дочь отчислили из очередной школы из-за курения. 14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения.
«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями – там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – цитирует звезду «Комсомольская правда».
Певица уверена, что курят очень многие подростки – тайно, а действуют открыто – единицы. Их и наказывают, хотя все прочие тоже курят. И запретами тут ничего не сделать.
По словам Глюкозы, сама она в подростковый период проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учете в детской комнате милиции.
14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения. Лида – очень современная девушка: она делает себе экстремальные прически и носит эпатажные наряды. Она планирует быть певицей и уже выступает под псевдонимом Lidus.
Между тем, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила проверять школьников на курение и разработать соответствующий законопроект.
Ранее Минздрав заявлял о росте никотиновой зависимости среди школьников. Это произошло из-за появления на рынке электронных сигарет.
Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.
«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».
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Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Антонов предостерег желающих проверить оборону России на прочность
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Звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Идет освоение натовскими государствами Черного моря, украинской территории. Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение», – приводит слова дипломата ТАСС.
Антонов также отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, «все больше расширяется». « [Зенитные ракетные комплексы] «Стингер» (Stinger), [противотанковые системы] «Джавелин» (Javelin), даже наши [вертолеты] Ми-17 туда попали. Все время говорят, что это оборонительные вооружения. Но ведь мы же знаем, что значит «оборонительные вооружения», что собой представляют американские комплексы Мк-41, которые, с одной стороны, конечно, оборонительные, это противоракетные комплексы, но уже доказано, и сегодня американцы не скрывают, что они могут быть использованы, чтобы запустить ракеты средней и меньшей дальности», – подчеркнул дипломат.
Напомним, во вторник главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». После этого Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
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В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Уволенного за банкет в траур мэра кузбасского Прокопьевска исключили из «Единой России»
Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину за банкет в траур исключили из «Единой России», оба лишатся должностей в муниципалитете, заявил секретарь Кузбасского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.
«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», – приводит РИА «Новости» сообщение партии.
Синицын отметил, что именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об объявлении траура, добавив, что и Старченко, и Бурдина покинут свои должности в муниципалитете.
Между тем, отправленный в отставку за банкет в день траура по погибшим в шахте «Листвяжной» с поста мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения, а также заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях.
Губернатор Сергей Цивилев назвал ситуацию в Прокопьевске трудно объяснимой.
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.
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