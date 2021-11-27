В Петербурге прошел фестиваль «Уличная классика»

Фестиваль «Уличная классика» в Петербурге собрал свыше 300 первоклассных спортсменов из 24 регионов страны, мероприятие организовало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

«Уличная классика» – это комплексная программа по развитию уличной культуры и спорта, которая ориентирована на консолидацию региональных лидеров, создания сообществ и организацию мероприятий образовательного и фестивального форматов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В нашей стране широко развита культура уличного спорта. Разные молодежные сообщества реализуют и продвигают здоровый образ жизни, вовлекают в него классных молодых ребят. Мы в Росмолодежи помогаем с развитием самых разных молодежных сообществ, это не исключение. Фестивалем «Уличная классика» мы запускаем годовую программу. Она включит передвижные фестивали – витрина уличного спорта и вообще уличной культуры в России, премию – самые лучшие смогут получить поддержку своих проектов, улучшить инфраструктуру в своем регионе. Обучающая программа «Менеджеры улиц» сформирует сообщество ребят, которые будут заниматься организацией локальных событий. Я сама выросла из баскетбола 3х3, начинала с организации дворовых чемпионатов по баскетболу. На своем примере понимаю, насколько ребятам важна наша поддержка», – сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Структура программы имеет круглогодичный цикл: инструменты по формированию и развитию сообществ, организации и проведению мероприятий локального, регионального, федерального и международного уровней. Основными направлениями реализации программы станут: стрит искусство (хип-хоп, брейинг, граффити, диджеинг) и экшн спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3х3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).

26 ноября в формате технического открытия площадку посетили министр спорта Олег Матыцин и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Хочу сказать большое спасибо ребятам, организации «Улицы России» и Союзу экстремальных видов спорта за то большое дело, которое они делают, – сказал Олег Матыцин. – Это движение позволяет молодежи чувствовать себя в одной команде. У всех ребят горят глаза, их не надо мотивировать, они хотят заниматься спортом. Уличный спорт сегодня стал частью культуры общества и молодежи. Сейчас это настоящий спорт, очень привлекательный для молодежи, им занимаются миллионы мальчиков и девочек. Значит, нам надо создать молодежи максимально комфортные условия для занятий этими видами спорта во всех субъектах России».

Ковальчук отметил необходимость обмена опытом с Россией в вопросе развития уличных видов спорта.

«Эти ребята, возможно, – будущие профессиональные спортсмены, но начинают заниматься спортом они в подобных парках. Мы будем перенимать опыт России. У нас пока нет таких масштабных объектов. Думаю, мы сможем организовать совместные проекты. У нас очень хорошая перспектива сотрудничества и проведения подобных мероприятий, в том числе на территории Республики Белоруссия», – сказал он.

Ребята приняли участие в соревнованиях по восьми видам спорта: соревнования по баскетболу 3х3, сноуборду в дисциплине джиббинг, скейтборду, BMX flatland и freestyle, футбольному фристайлу и панне.

В программу мероприятий также вошел большой образовательный блок: семинары и воркшопы от деятелей уличной культуры и спорта, лидеров субкультурных комьюнити на темы привлечения финансов в проекты, работы с партнерами, продвижения проектов в медиа.

Организаторы фестиваля – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team), комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации города Санкт-Петербурга, общероссийская общественная организация «Улицы России».