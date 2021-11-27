Политолог: КПРФ борется с политическими оппонентами административными методами

«Если коммунисты идеологически не согласны с Жириновским, то пускай дискутируют. При чем тут Следственный комитет?» - сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. В пятницу коммунисты потребовали возбуждения уголовного дела против лидера ЛДПР за его призыв запретить КПРФ.

«КПРФ изображает из себя страдальца, но сложно выстроить из себя образ гонимого, когда вы убиваете бедных лосиков, а потом еще и врете об этом. Поэтому обращение в Следственный комитет выглядит глупо, а подобные конфликты с политическими оппонентами должны решаться иначе», – говорит политтехнолог Алена Август.

Как можно переключаться на административные методы борьбы, когда на самом деле это борьба идеологий, задается вопросом эксперт. «Если коммунисты идеологически не согласны с Жириновским, то пускай дискутируют. При чем тут Следственный комитет? Они говорят о свободе, демократии, а поступают совершенно иначе – жалуются в СК. Коммунисты противоречат сами себе», – отмечает Август.

Поведение КПРФ, по ее словам, похоже на истерию, что негативно воспринимается теми, кто доверяет этой партии: «Так они растеряют последних избирателей. У меня сложилось впечатление, что коммунисты несогласованно и не умно принимают решения вроде жалобы в СК на Жириновского. Все это выглядит очень хаотично».

Судебных перспектив у этого обращения коммунистов нет, уверена Август. «Жириновский выразил свое мнение, а наказывать за взгляды абсолютно неправильно. Это идеологическое поле борьбы, а никак не судебное. Если коммунисты рассчитывали таким образом переключить внимание с «лосиной» истории, то это вряд ли удастся», – считает политолог.



В пятницу фракция КПРФ в Госдуме попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления в адрес коммунистов и призыв запретить «все левые партии» и «отменить все результаты выборов КПРФ». В партии полагают, что высказывания Жириновского, прозвучавшие 16 ноября во время пленарного заседания Госдумы, могут быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ и «содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ». «Просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского Владимира Вольфовича», – говорится в заявлении коммунистов.

Адвокат Оксана Михалкина полагает, что перспектив у иницированного КПРФ дела нет. «Считаю, что судебной перспективы тут никакой нет, потому что делается это в публично-правовом поле, даже если речь о требовании прекратить деятельность той или иной политической партии. Это парламентская партия, она была избрана. Парламентарии выступают с пламенными речами в защиту того или иного положения, не думаю, что какое-то судебное решение может по этому поводу состояться», – сказала Михалкина в интервью «Московскому комсомольцу».

