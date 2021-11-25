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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 18:54 | vz.ru
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Парламент Северной Осетии переголосовал за законопроект о QR-кодах
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Парламент Северной Осетии еще раз проголосовал за федеральный законопроект о QR-кодах на внеочередной сессии, депутаты поддержали проект, сообщили в заксобрании по итогам заседания.
«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали «за», четыре «против», один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», – цитирует собеседника в заксобрании ТАСС.
Также народное собрание Дагестана поддержал введение QR-кодов при посещении мест общественного пользования, передает РИА «Новости».
«Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались. Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило», – сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кроме того, законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержали Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»
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Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.
«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.
Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.
«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.
Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
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Писатель Лукьяненко предложил ввести обязательную вакцинацию
Автор «Ночного дозора» и «Лабиринта отражений» Сергей Лукьяненко в интервью радиостанции «Говорит Москва» поддержал письмо врачей к антипрививочникам и предложил ввести обязательную вакцинацию.
«Правильно сделали, правильно пригласили, но я сомневаюсь, что кто-то придет. Но идея правильная, позвать стоило. Я уверен, что всю безопасность им обеспечат, костюмы защитные дадут. Антиваксеры мешают выработке иммунитета коллективного, прекращению эпидемии как таковой. По большому счету должно быть принято какое-то централизованное государственное решение, которое сделает вакцинацию обязательной. Либо по меньшей мере должно быть принято решение, которое вынудит людей вакцинироваться», – приводятся его слова в Telegram-канале «Говорит Москва».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Онищенко: Привитым иностранной вакциной нужно автоматически выдавать QR-коды
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Международного сертификата о вакцинации иностранной вакциной, которая ранее была официально зарегистрирована, должно быть достаточно для получения QR-кода в России, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму.
«Не знаю, почему эта инициатива исходит от непрофильного органа, это давно должен был сделать Минздрав. Во-первых, каких-то специальных разрешений на то, чтобы давать QR-коды привитым иностранной вакциной, не должно требоваться. Если на нашем фармацевтическом рынке официально циркулируют эти вакцины, то специального разрешения не требуется. Мы же не должны идти на поводу у тех, кто занимается не здоровьем, а политикой», – считает Онищенко.
Он объясняет, что после вакцинации официально зарегистрированным препаратом каждому человеку выдается соответствующий сертификат, просто за границей он международный, на английском языке. Именно этого документа, вне зависимости от того, признана ли вакцина в стране, должно быть достаточно, чтобы признать наличие иммунитета. Соответственно, привитому иностранной вакциной необходимо выдавать и QR-код, убежден собеседник.
«Тем более деловым людям, да и чиновникам, для того чтобы экономика работала, нужно ездить за рубеж в деловые поездки, кому-то по семейным делам это необходимо. Поэтому, пока эта бадяга с признанием или непризнанием вакцин тянется, нужно двигаться дальше. Тем более, что иностранные вакцины ставятся не за счет бюджета, а за счет обычных граждан, поэтому здесь я абсолютно никакой проблемы не вижу», – говорит Онищенко.
Оснований отказывать таким гражданам в выдаче QR-кода собеседник не видит, поскольку в противном случае у данной категории людей просто не будет никакого выхода: прививаться российской вакциной раньше срока не рекомендовано, а значит, человек не сможет выходить из дома, например, на работу, поскольку имеет международный сертификат, а не российский.
«Что касается наличия антител, то мы неоднократно говорили, что у 40-60% граждан болезнь протекает либо в легкой форме, либо в бессимптомной. Поэтому, если есть должный уровень антител, то прививаться и не нужно. Не нужно ждать каких-то политических заявлений, а просто нашему Минздраву и другим ведомствам, которые этим занимаются, нужно уже давно было решить этот вопрос», – заключил Онищенко.
Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека защищен от коронавирусной инфекции.
Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, объяснив, что антитела бывают разные: защитные и просто антитела, которые обычные тесты не различают. Кроме того, выдавать QR-коды по результатам антител, по его мнению, опасно еще и потому, что есть большой риск появления фальшивых справок.
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Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах
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В России есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – приводят «Известия» слова Нилова порталу Lenta.ru.
По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.
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Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Штурмовавших Роспотребнадзор в Волгограде женщин наказали
Участниц штурма волгоградского управления Роспотребнадзора, недовольных введением QR-кодов, оштрафовал суд, сообщают СМИ.
Центральный районный и мировой суды города признали Оксану Барабанову виновной в правонарушении по составленным четырем административным делам, ее приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей, передает V1.ru.
Еще одну нарушительницу Наталью Арапину оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Напомним, возмущенные местные жители в Волгограде ворвались в кабинет руководителя Роспотребнадзора по региону, они начали без спроса ходить по кабинетам ведомства и требовать QR-коды. После этого охранник вызвал полицию, но нарушители скрылись.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям, а также о том, кто их направляет.
Минздрав призвал родителей прививать от COVID детей от 12 до 17 лет
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в эфире телеканала «Россия-24» призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.
«Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет), учитывая ее безопасность», – цитирует его ТАСС.
Фисенко отметил, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.
«Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19», – рассказал он.
Фисенко напомнил, что вакцины против коронавируса для детей применяются более чем в 40 странах мира.
Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.
В МГУ высчитали сроки отмены QR-кодов
Уровень вакцинации в России при имеющихся темпах превысит 80% к середине 2022 года, эпидемиологическая обстановка нормализуется к 2023 году, рассказал один из авторов работы, ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем».
«(Решения модели) показывают, что при продолжении сложившейся траектории вакцинации населения России, ее уровень превысит 80% к середине 2022 года, а к концу 2022 года – началу 2023 года по графику видим, что заболевание от COVID-19 сойдет практически на нет и эпидемиологическая обстановка в России должна нормализоваться», – приводит его слова ТАСС.
Ранее специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.
В Минздраве рассказали о компонентах вакцины «Спутник М»
Вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день, рассказали в пресс-службе Минздрава России.
«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России разработал вакцину «Гам-ковид-вак М». <...> «Гам-ковид-вак М» так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что препарат создали на той же платформе, что и первую российскую вакцину от коронавируса, которой сейчас прививаются в 70 странах мира.
Ранее сообщалось, в Минпросвещения страны подчеркнули, что не обсуждался вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса. О введении системы QR-кодов для учителей также не говорили.
В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
Жительница Екатеринбурга в возрасте 103-х лет вылечилась от коронавируса
В Екатеринбурге 103-летняя женщина вылечилась от тяжелой формы коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.
Родилась она в 1918 году, получила образование в области химии, работала на нужды фронта в годы ВОВ, преподавала в институте и вырастила двоих детей. Несмотря на возраст, женщина сохранила бодрый настрой, отметили в пресс-службе.
«Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь, и сегодня мы с радостью выписываем ее домой», – передает ФАН со ссылкой на слова заведующего отделением №1 ГКБ №40 Сергея Шабанова.
Заразилась вирусом пожилая екатеринбурженка в середине ноября, ее госпитализировали в ГКБ №40. Болезнь протекала тяжело, но благодаря терапии и ежедневному наблюдению врачи достигли положительной динамики.
Внук пациентки выразил благодарность медицинскому персоналу. Отмечается, что выздороветь женщине удалось благодаря сильному характеру и помощи врачей.
Задержанный в аэропорту тренер Ильин отказался надеть маску в суде
Московский районный суд Санкт-Петербурга повторно отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за его отказа использовать средства индивидуальной защиты в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Сотрудники полиции, вызванные в суд, увезли Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Судебное заседание по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции) КоАП РФ отложено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там пояснили, что Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвали сотрудников полиции.
Изначально протокол должны были рассмотреть 23 ноября, но заседание отложили на 25-е.
Напомним, в понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера – 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина.
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Полиция в Казани предупредила о недопустимости проведения митинга против QR-кодов
Управление МВД по Казани предупредило активистов о недопустимости проведения несогласованных с властями публичных мероприятий, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», такой документ за подписью начальника отдела охраны общественного порядка Александра Царского, в частности, получил глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин. Об этом изданию сообщил сам партиец. Он связал активность полиции с появившимися в соцсетях сообщениями о митинге против QR-кодов возле казанской мэрии.
Как пишет издание, в предупреждении говорится о том, что при проведении публичных мероприятий необходимо подать уведомление за 10-15 дней до акции.
Вместе с тем из-за пандемии COVID-19 правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому с 30 октября «запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан». Ограничения вводились на фоне объявления нерабочих дней в республике. Они завершились 7 ноября, но пикеты, митинги и шествия в Татарстане проводить по-прежнему нельзя.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
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Гинцбург рассказал о возможных вариантах исследования назальной вакцины
Исследование назальной вакцины против коронавируса имеет несколько вариантов, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Один из них – привить препаратом тех, кто уже прививался «Спутником V», а второй – предложить сделать прививку тем, кто не имеет антител, передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
«В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован «Спутником V», и тех, кто не имеет антител», – рассказал эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сделал прививку назальной вакциной от коронавируса.
А также о том, что в стране выдано разрешение на старт первой фазы клинических исследований назальной вакцины. Уже подготовлена необходимая программа. Доклинические исследования прошли успешно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Вакцинацию от COVID в Ленобласти для пожилых и студентов оставили добровольной
Вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и студентов Ленинградской области останется добровольной, но рекомендуемой из-за высокого риска заражения, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Решения о введении ограничений принимаются на основе таких важнейших показателей как количество госпитализированных и уровень смертности от COVID-19. За последнюю неделю количество больных с коронавирусной инфекцией в стационарах области сократилось на 250», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее глава Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк рассказала о внесении изменений в постановление о вакцинации. Оно коснется лиц старше 60 лет, студентов, людей с хроническими болезнями и федеральных служащих.
В регионе вакцинированы 55,1% жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины получили более 50% взрослого населения.
В области введен режим самоизоляции для пожилых граждан, лицам старше 60 лет рекомендовано работать удаленно.
С 15 ноября все сотрудники предприятий на территории региона должны быть вакцинированными, либо иметь при себе справку о перенесенном коронавируса, либо медотвод.
Уругвай решил вакцинировать детей от COVID
Вакцинация детей от пяти до 11 лет от коронавируса начнется в Уругвае, соответствующие рекомендации дала национальная комиссия по вакцинам, сообщает минздрав страны.
В ведомстве сообщили, что комиссия «рекомендовала распространить вакцинацию против COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет», передает РИА «Новости».
Для иммунизации детей рекомендована вакцина Pfizer. Вакцинация не будет обязательной.
Ранее в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.
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В России первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса. Напомним, вакцина «Спутник» для детей получила регистрационное удостоверение.
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