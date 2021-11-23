Депутат Госдумы: У Бастрыкина есть основания требовать отмены ЕГЭ

То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, может быть продиктовано тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с трагическими историями, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя призыв главы СК Александра Бастрыкина отменить в школах ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, член СПЧ, координатор федерального проекта «Защита детей» Яна Лантратова («Справедливая Россия») заявила, что поддерживает призыв главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В программе нашей партии об этом говорилось. Еще в прошлом созыве наши депутаты вносили инициативы, направленные против ЕГЭ», – говорит депутат.

Лантратова отмечает несколько проблем ЕГЭ: «Такой вариант экзамена вырабатывает у школьников навыки заучивания вместо навыков обучения. Кроме того, родители вынуждены платить за репетиторов. Порой их требуется несколько. Получается, у кого есть чем платить, тот обеспечивает детям возможность сдать хорошо, а у кого нет – извините», – сетует собеседница.

Депутат отмечает и более страшную проблему: «Родители нам рассказывали, мол, был умный, спокойный ребенок, все было хорошо, но в один момент не сдал экзамен, – и сломался, все пошло под откос. Более того, вызванный подготовкой к ЕГЭ стресс приводит порой даже к самоубийствам. В Казани 16-летний мальчик покончил с собой как раз по этой причине. Подобный случай был и в Петербурге, только там уже из-за Основного госэкзамена (ОГЭ)», – перечисляет Лантратова.

То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, в сферу деятельности которого вопросы образования формально не входят, может быть продиктовано как раз тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с такими историями, как в Казани или Петербурге, допускает Лантратова. «Не берусь судить о причинах такого заявления Александра Бастрыкина, но тема серьезная, и ее надо обсуждать. Нужно ввести добровольность ЕГЭ, чтобы была также и возможность сдавать традиционный экзамен, – убеждена депутат. – Мы понимаем, что резко взять и отменить ЕГЭ не получится. Выстроена целая система, и она уже устоялась. Но эту историю точно нужно менять».

Председатель СК Александр Бастрыкин во вторник призвал упразднить в российских школах систему ЕГЭ. «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – признал Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Ранее Бастрыкин связывал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.

В вопросе об отмене ЕГЭ истина находится «где-то посередине», проверку знаний школьников необходимо проводить в нормальной форме, заявили по этому поводу член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.