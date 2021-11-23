Трамваи встали в Казани из-за отказа пассажира предъявить QR-код

В Казани на час задержали трамваи из-за пассажира, который отказался предъявлять QR-код, сообщили местные СМИ.

Как передает «Татар-информ», инцидент произошел около 6.30 на остановке «ул. Восстания». Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», пассажир трамвая маршрута №1 не стал предъявлять кондуктору QR-код, а также отказывался выходить из салона. Из-за скандалиста пришлось вызывать полицейских, которые вывели мужчину на улицу и составили на него протокол.

В общей сложности задержка в движении трамваев составила один час. Из-за простоя на остановке собралось порядка десяти трамваев.

«Метроэлектротранс будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей», – пояснили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что в Казани за первую половину понедельника в общественный транспорт не пустили более 1,5 тыс. пассажиров без QR-кода о прививке или перенесенном COVID-19. Пассажиры нападали на кондукторов и инспекторов, несколько человек были госпитализированы.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.

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