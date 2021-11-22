Каждый пятисотый пассажир в Казани оказался без QR-кода

В Казани за первую половину дня в общественный транспорт не пустили более полутора тысяч пассажиров без QR-кода о прививке или перенесенном COVID-19.

С понедельника в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов.

Совершить поездку на общественном транспорте в Казани не смогли 1516 человек – это 0,23% к числу перевозимых пассажиров, передает РИА «Новости».

Таким образом, QR-кода нет у одного из 500 пассажиров.

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов сказал газете ВЗГЛЯД, что «введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе».

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