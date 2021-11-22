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В заявлении Путина о «красных линиях» увидели тревожный сигнал для НАТО
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Заявления президента России Владимира Путина о том, что в НАТО игнорируют необходимость соблюдения «красных линий», связано с ростом напряженности вокруг Донбасса, считают эксперты, опрошенные американским изданием The National Interest.
В частности, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Кофман уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины и стран Запада. По его мнению, дислокация российских воинских частей у южных границ указывает на возможность эскалации в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».
С ним не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. Он отметил, что Москва будет использовать в отношениях с Киевом дипломатические инструменты.
«Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема», – заявил он.
По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова, Кремль рассматривает военное сотрудничество Киева с западными странами как попытку ввести Украину в НАТО «через черный ход».
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы.
Франции предложили выйти из НАТО и заключить союз с Россией
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Читатели электронной версии издания Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
Читатели издания возмутились позицией автора статьи о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Пользователь с ником Voîna Krasnaîa отметил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США. «Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» – поинтересовался читатель, мнение которого приводит РИА «Новости».
«Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией», – сыронизировал другой посетитель сайта издания. Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море.
Пользователь с ником PNL призвал власти Франции не равняться на «так называемых американских друзей». «Украина – яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!» – заявил Lugdunum. Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы. «Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», – предложил читатель электронной версии издания.
«В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ», – подытожил Giovani Grimaldi.
Напомним, во вторник французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
В понедельник генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Захарова отказалась представлять «нетрадиционные методы доставки» войск США
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НАТО называет маневры российских войск на территории самой России «непрозрачными» и «агрессивными», при этом США устраивают свои учения вблизи российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила в Telegram, что НАТО «регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении», причем речь идет о «маневрах российских вооруженных сил» на территории самой России. Однако, когда Россия «предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ, НАТО молчит и продолжает».
Так, американское посольство в Эстонии объявило о «проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США». Как заявили в посольстве, на учениях отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «Даже представлять себе не хочу, о чем это они», – заявила Захарова.
По ее словам, в «военных играх» Пентагона «эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», иных «целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут». Также Захарова указала, что «учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом». Она заявила, что это лишь «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России».
«А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» – говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
На Западе Москву обвиняют в якобы наращивании войск у украинских границ. Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, сама же Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
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Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Выяснилось назначение секретной кнопки на столе Путина
Секретная кнопка, расположенная на столе в приемной президента России Владимира Путина, необходима для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1».
«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», – отметили во время эфира, передает Lenta.ru.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин. Он пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки.
Володин заявил об истерике США из-за страха перед Россией
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США боятся Россию до истерики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков «не признавать» Владимира Путина президентом в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Володин написал в Telegram, что резолюция американских сенаторов «еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России», они «боятся до истерики» и «делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить».
Он отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах – «и к нам не надо вмешиваться».
«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане России», – подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы назвал президента России Владимира Путина «преимуществом» страны и добавил, что «удары, направленные в его адрес, – это удары по нашей стране с целью ослабить ее».
Ранее в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».
«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.
Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Путин в своей речи [на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг] <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации также просили прокомментировать заявление Путина о том, что западные страны «очень поверхностно относятся» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого пресс-секретарь Белого дома попросили объяснить, к чему склоняются Соединенные Штаты: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», – ответила Псаки.
Накануне Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Путин наградил орденом Андрея Первозванного патриарха Кирилла
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Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кирилла и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив орденом святого апостола Андрея Первозванного.
Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Безусловно, Церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», – сказал Владимир Путин во время награждения.
Церемония прошла в Кремле. Патриарху в субботу исполняется 75 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Кирилл – шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.
Захарова прокомментировала идею Конгресса США о выборах-2024 в РФ словом «заигрались»
Идея конгрессменов США о «непризнании» Владимира Путина в случае участия в выборах в 2024 году говорит о множестве проблем внутри самих Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть масса насущных внутренних проблем, которыми пора бы заняться. Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене США, к сожалению, инициировали, вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблема беженцев», – сказала Захарова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Она добавила, что у самих США тоже на границе схожая проблема с мигрантами.
Проблемы американской стороны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, разобщенностью внутри страны, конфронтации людей, «которых стравливали друг с другом на протяжении нескольких лет те люди, которые боролись за власть, за политическое влияние».
Дипломат отметила, что в США есть дисбаланс между законодательными актами, которые приняты ранее.
«Даже внутри самих себя (проблемы) относительно свободы слова и реальности, которая говорит совершенно об ином. Эти самые ценности демократические, которые возводились на американский олимп, на олимп американской политики, и оттуда рухнули, судя даже по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, которые прошли не так давно», – сказала представитель МИД.
Она добавила, что в случае с предложением конгрессменов США не признавать Путина президентом, если он будет баллотироваться в 2024 году необходимо разбираться отдельно.
«Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались», – заключила Захарова.
Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
Первыми на странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.
А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, находящийся на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада), заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения.
Порошенко заявил, что вторжение российских войск, якобы сосредоточенных у границ Украины, «крайне возможно», и призвал НАТО предоставить Киеву оборудование, включая противовоздушное оружие, что «повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Европейской Солидарности».
Также он призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, «включая средства радиоэлектронной борьбы», добавив, что ускорение членства страны в альянсе может помочь проложить путь к членству в Евросоюзе (ЕС).
Порошенко заявил, что «есть связь между искусственным кризисом мигрантов на белорусско-польской границе и большим и необычным скоплением российских войск на границе с Украиной, количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тыс. человек». По заявлению Порошенко, этим Россия «тестирует реакцию Запада».
«Нам, безусловно, нужна специальная миссия НАТО в Украине», – подчеркнул бывший президент, утверждая, что Россия переместила «Искандеры» за пару сотен километров от российско-украинской границы.
Он также призвал к возрождению «глобальной коалиции», которая отстаивала независимость Украины в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, и к санкциям против Москвы, в том числе и отключению ее от международной электронной платежной системы SWIFT.
В Латвии запланировали совместные учения стран НАТО и Балтии «Winter Shield 2021»
Военные учения «Winter Shield 2021» с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщают местные СМИ.
Новостное агентство LETA сообщило со ссылкой на министерство обороны Латвии, что «с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения «Winter Shield 2021» для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», передает РИА «Новости».
В маневрах примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе.
«Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии», – цитирует LETA пресс-релиз министерства обороны Латвии.
Ранее Украина решила впервые участвовать в учениях НАТО Dynamic Move.
В МИД заявили об основательной подготовке встречи Путина и Байдена
МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «повестка дня огромна».
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов России и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия России в урегулировании ситуации в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Лидеры двух стран договорились о дальнейших контактах.
Ранее сообщалось, что Москва призывает стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности и выступает за соблюдение трехсторонних соглашений.
Кроме того, глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.
Анонсирована встреча Путина с лидерами Сербии и Палестины
Президент России Владимир Путин намерен на следующей неделе провести переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС Даниила Егорова, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Отмечается, что Путин проведет совещание с кабмином, заседание совета безопасности России и несколько телефонных разговоров, передает РИА «Новости».
Ранее Сербия поблагодарила Россию за возможность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Предстоящая встреча будет уже 19-й по счету за последние семь лет.