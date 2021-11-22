В заявлении Путина о «красных линиях» увидели тревожный сигнал для НАТО

Заявления президента России Владимира Путина о том, что в НАТО игнорируют необходимость соблюдения «красных линий», связано с ростом напряженности вокруг Донбасса, считают эксперты, опрошенные американским изданием The National Interest.

В частности, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Кофман уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины и стран Запада. По его мнению, дислокация российских воинских частей у южных границ указывает на возможность эскалации в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

С ним не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. Он отметил, что Москва будет использовать в отношениях с Киевом дипломатические инструменты.

«Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема», – заявил он.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова, Кремль рассматривает военное сотрудничество Киева с западными странами как попытку ввести Украину в НАТО «через черный ход».

Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы.