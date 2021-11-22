Водитель выгнал пассажирку без маски из автобуса в Воронеже

В Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса, в мэрии города пообещали принять меры.

«А ты, (...) немытая, выйди отсюда (...). В Воронеже водитель с матом вышвырнул пассажирку из автобуса из-за отсутствия маски. Никто из других пассажиров за женщину не вступился», – сообщает в Telegram-канале Ura.ru.

На кадрах видно, как водитель грязно обругал пассажирку, затем схватил ее и вытолкал из автобуса. При этом он сам был без маски.

Как сообщили в мэрии города, водитель был вызван к руководству для дачи объяснений.

«Сейчас в условиях всеобщего стресса всем желательно быть терпимее друг к другу. Водители тоже испытывают большую производственную и эмоциональную нагрузку. В любом случае, с чего бы ни начался этот конфликт, кто бы его ни спровоцировал, такое поведение водителя оправдать невозможно», – приводят слова пресс-службы города «Воронежские новости».

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