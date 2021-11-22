Объявлено о создании международного видеоархива воспоминаний ветеранов Второй мировой войны

Депутат и лидер Движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова объявила о создании международного видеоархива воспоминаний ветеранов Второй мировой войны.

«Фронтовиков, к сожалению, становится меньше с каждым годом, а попыток фальсифицировать историю – все больше, поэтому сегодня я также хочу объявить о запуске международного Видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Мы хотели запускать его в следующем году, но видим, что сейчас – самое подходящее время. В архивах Волонтеров Победы сегодня хранятся более 10 тыс. видеовоспоминаний, созданных в разные годы», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Амельченкова также высказалась о запрете Георгиевской ленточки в Латвии.

«С 2015 года Волонтеры Победы являются соорганизаторами акции «Георгиевская ленточка» вместе с ИА «Россия сегодня». Тысячи волонтеров ежегодно в разных городах России раздают этот символ победы. И даже в коронавирус акция не прекратилась. Мы с соблюдением всех мер безопасности раздавали ленточки, а также частично вывели акцию в онлайн. С 2019 года Волонтеры Победы также стали раздавать за рубежом, так как у нас появились представительства в 52 государствах. Среди них – Латвия», – сказала депутат.

«Мы как организаторы обеспокоены и возмущены принятым решением. И надеемся, что президент Латвии не подпишет этот закон», – указала Амельченкова.

По ее словам, бороться с переписыванием истории, с настойчивым стиранием из памяти подвигов предков надо на всевозможных уровнях. Кроме того, крайне важно успеть сохранить историю из первых уст.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что решение парламента Латвии абсолютно не легитимное.

«Латвийская администрация предпринимает шаги, направленные на последовательную реинкарнацию как националистических, так и фашистских, неонацистских идей», – сказала Захарова.

Она напомнила, что Рига еще в 2013 году полностью вывела за рамки закона советскую символику, в том числе герб СССР, а значит, и знамя победы. В прошлом году была запрещена советская форма Красной армии, теперь добрались до георгиевской ленточки.

«Все эти запреты направлены в том числе и против старшего поколения», – сказала Захарова.

По ее словам, Рига таким образом пытается размыть историческое значение великой Победы и, как следствие, основанный на уставе ООН международно-правовой порядок.

Захарова заверила, что Россия продолжит отстаивать историческую правду на всех международных площадках. Она отметила, что георгиевская ленточка – это символ победы добра над злом и находится вне рамок идеологий или узкокорыстных концепций политиков.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что решение Сейма нельзя расценивать иначе как очередной недружественный шаг.

«Через год выборы в Сейм, ввиду отсутствия достижений, ничего не остается, как разыгрывать антисоветскую русофобскую карту», – добавил Хинштейн.

По мнению депутата, бороться с антироссийскими настроениями нужно как дипломатическими, так и экономическими способами.

«Недавно «Единая Россия» выступила с инициативой установить дополнительный перечень оснований для запрета въезда в нашу страну иностранцев, в том числе тех, кто позволяет себе унизительные и оскорбительные действия по отношению к нашей исторической памяти, к нашим ветеранам. Мы назвали этот законопроект о запрете въезда русофобов.

Если наше предложение будет поддержано, то въезд в Россию инициаторов законопроектов, подобных тому, что был принят в Латвии, будет запрещен», – резюмировал Хинштейн.

Напомним, Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки.