Обязательную вакцинацию от COVID для лиц старше 60 лет ввели в Ростовской области

Обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет от коронавируса ввели в Ростовской области, говорится в постановлении главного санитарного врача по области.

«Внести изменения в постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 «Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан». Пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)», – передает ТАСС текст документа.

Постановление датировано 20-м ноября. В нем указывается, что оно вступает в силу с момента публикации на сайте.

В документе уточняется, что первым компонентом вакцины граждане должны привиться до 20 декабря, вторым – до 20 января.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 170353, выздоровели 145060 человек, умерли 8427. В области ранее была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

Напомним, в пятницу обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет и волонтеров была введена в Тамбовской области. В постановлении отмечается, что эта категория людей должна полностью привиться до 1 февраля 2022 года.

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